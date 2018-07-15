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ЧМ-2018. Франция – Хорватия. Выход болельщиков на поле испортил футбол

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Франция — Хорватия — 4:2
Сергей Титов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Когда на поле выбегают болельщики, делай, как Ловрен
Броском на поле хорватам испортили матч. Это не ключевой момент, но очень важный.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

ФИФА делает всё, чтобы после футбола мы говорили только о футболе: вводит видеоповторы, чтобы гасить разговоры о спорных офсайдах и незасчитанных голах, максимально заботится о безопасности, негативно реагирует на попытки объединить футбол и политику. Увы, после финала чемпионата мира поговорить только о футболе не получится.

Мне всё равно, какие цели преследовали люди, выбежавшие на поле. Говорить об их целях – только лишний пиар. Даже если они благие, лучше говорить о них через искусство, кино, музыку, а не через искусство провокации, иначе идёт подмена понятий – светлое, двигаемое так, не может быть светлым. Самое плохое, что рывок на поле этих людей напрямую повлиял на футбол.

Всё, что будет дальше, – только про футбол.

Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок
Автогол, спорный пенальти, ляп вратаря и фейковые полицейские на поле – финал ЧМ-2018 получился развесёлым! А выиграла Франция.

Хорватия играла лучше Франции в первом тайме, но смогла ещё добавить на старте второго. За 6 минут хорваты успели:

– сделать новый фирменный навес во вратарскую,

– вскрыть правый полуфланг обороны, бросить в прорыв Ребича и нанести удар, после которого Льорис сделал классный сейв,

– почти вывести один на один Перишича – спасло резкое включение Варана как последнего защитника,

– дважды классно включиться в контрпрессинг и вспороть опорную зону с Н’Голо Канте, висевшим на карточке.

ЧМ-2018. Финал. Франция выиграла чемпионат мира в России! LIVE
Онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия.

Это никак не отражается на табло, но сильно влияет на течение игры. Один такой момент создаёт доминирование на маленьком отрезке матча. Серия таких моментов подряд – ключ к полноценному доминированию.

То есть в это время Хорватия была близка ко второму голу – уж точно ближе, чем Франция с одним ударом в створ (с пенальти) за тайм. Хорваты взвинтили темп даже по сравнению с концовкой первого тайма. Что делает сильный соперник в такое время? Сбивает темп. Чёрт возьми, даже Франция не смогла сбить темп в стартовые минуты. Зато сбил забег людей, преследовавших свои цели.

Я далёк от патриотизма и оголтелой любви ко всему русскому, но лучшая реакция на такое – быть Деяном Ловреном и Шиме Врсалько: психовать и валить бегунов, чтобы их вынесли к чертям. Минутная задержка сбила темп Хорватии. Статистически это не отражается – хорваты и с начала тайма до выбегания болельщиков, и с момента возобновления игры до гола сделали примерно столько же передач как вообще, так и в финальную треть поля. Главный маркер изменений на поле – именно сбитый темп: мяч стал ходить хуже, а остроты у ворот Уго Льориса стало намного меньше.

Вдобавок момент классно прочувствовал Дидье Дешам. Коуч потратил ещё полминуты, чтобы убрать Н’Голо Канте, провалившего матч (вспомните, когда это было в последний раз?) и выпустить Стивена Н’Зонзи. Темп был сбит ещё сильнее. А третий гол прибил шансы хорватов ещё мощнее. Начиная с этого отрезка сильнее была уже Франция – в своих лучших традициях она наконец-то контролировала всё, даже не контролируя мяч.

Жаль, что мы обсуждаем после такого футбола не только футбол. Но надо быть слепым, чтобы не заметить: эта затяжка действительно повлияла на игру. Да, это не самый ключевой момент матча, но один из важных.

Активистки Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ. Фото
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