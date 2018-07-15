Гиварш-2018. Ритуал, который на самом деле принёс Франции победу на ЧМ

У сборной Франции уже по ходу турнира возник предматчевый ритуал. Адиль Рами не только реализовал мечту всех подростков 90-х годов и сделал предложение Памеле Андерсон, но и отрастил усы. Внушительные усы. Так вот, ритуал: партнёры по команде перед матчем их трогают – Франция побеждает. Выглядит это примерно так…

Люди, которые своими глазами видели, как Франция становилась чемпионом мира в прошлый раз, сразу вспомнили другой ритуал. Лоран Блан целовал Фабьена Бартеза в лысину – и Франция побеждала. Аналогия напрашивается, и у многих могло возникнуть искушение назвать Рами незаметным героем сборной. Но на самом деле, между Францией на ЧМ-1998 и Францией на ЧМ-2018 можно провести другую аналогию. Более точную и, что важно, имеющую отношению к самой игре.

Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок Автогол, спорный пенальти, ляп вратаря и фейковые полицейские на поле – финал ЧМ-2018 получился развесёлым! А выиграла Франция.

В 98-м году тренера Эме Жаке упрекали за прагматичный стиль. Молодой Тьерри Анри поиграл на разных позициях, в том числе глубоко на бровке, чуть ли не крайним полузащитником, а на острие весь чемпионат провёл Стефан Гиварш. Вообще-то, на протяжении всей карьеры Гиварш забивал стабильно и много, но на домашнем ЧМ у него были другие задачи. Он создавал глубину атаки, которой команда пользовалась в контратаках. И много отрабатывал без мяча. Гиварш принял участие во всех играх турнира, но не забил ни разу. Для форварда это провал, но Жаке ценил Гиварша за тактические преимущества, которые его присутствие на поле давало команде.

А теперь посмотрите на команду Дидье Дешама. Который, кстати, на том турнире во Франции играл и был капитаном сборной. Он использовал тот же приём. У Дешама есть свой Гиварш. Это Оливье Жиру.

Над Жиру смеются, потому что он ни разу не забил. Более того, ни разу не пробил в створ. Действительно, смешно. Но если бы дело было в голах, он бы точно потерял место в старте – ещё после игры с Перу. А Дешам неизменно ставил его на поле. Рядом с Гризманном, Мбаппе и Погба, играющими быстро и изящно, Жиру выглядит как Nokia 3310 рядом с смартфонами. Он медленнее. Не так элегантен. Его приём мяч после паса пяткой Погба – это как переход режима съёмки из ускоренного в замедленный. Жиру всё время хотелось поторопить.

Вот только без Жиру на поле Мбаппе было некуда стартовать. Дембеле, Гризманн и Мбаппе создали не тройной форсаж, а хаос, в котором не было глубины. И начиная с 70-й минуты первого матча, место Жиру на поле не подвергалось сомнению. Он делал именно то, о чём вы подумали: создавал глубину атаки, уводил защитников на противоположный от Мбаппе фланг и работал без мяча. Кстати, Мбаппе, весь чемпионат мира отыграл очень глубоко. Почти на фланге полузащиты, как когда-то Тьерри Анри. Никаких параллелей, но это действительно эффектное совпадение.

ЧМ-2018. Финал. Франция выиграла чемпионат мира в России! LIVE Онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия.

Если работа Жиру в фазе атаки очевидна, то его работа в оборонительной фазе не так заметна, но ещё важнее. Во-первых, по цифрам оборонительных действий за 90 минут он превосходит Толиссо, Нзонзи, Умтити и Варана. Во-вторых, дело не только в цифрах. Дидье Дешам перед матчем с Хорватией говорил, что его команда умеет выключать главных игроков соперника из игры. И напомнил про Месси. За Месси следил Жиру. В матче с Бельгией он присматривал за Де Брёйне. Жиру вообще провёл чемпионат мира на топ уровне – как опорник.

Роль такого игрока не только в отборах и перехватах и тактических фолах. Ещё – в умении перекрыть линию паса. В том, чтобы максимально усложнить жизнь игроку с мячом, в идеале заставить его сделать пас назад, не обострять. Не нужно отбирать мяч, нужно всё время держаться в трёх-четырёх метрах от игрока с мячом и закрывать ему обзор. Жиру справился с этой работой так хорошо, что лучше бы он заменил Каземиро в составе Бразилии в матче с Бельгией. Серьёзно, он точно сделал бы это лучше, чем Фернандиньо.

Поэтому над его результативностью можно смеяться, но его работа на команду заслуживает восхищения. Это Гиварш Дешама, и он справился со своей задачей. Поэтому я бы сказал, что настоящий ритуал сборной Франции – не целовать лысину или крутить усы, а брать на турнир форварда, который будет пахать в защите и мазать в атаке. Хочешь выиграть чемпионат мира? Выпускай форварда, который ничего не забьёт. Он отработает доверие.