Откровения Погба, Виды и других футболистов после финала ЧМ-2018

После окончания матча футболистов пришлось ждать более двух часов. Но оно того стоило. Французы сначала устроили шоу на пресс-конференции, а затем продолжили в соседнем отсеке.

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Главным заводилой был, конечно, Поль Погба. У него будто снесло крышу от победы. Он подходил к партнерам и кричал, что есть сил.

– Я очень рад!!! Мечта сбылась!!! Мы все вместе провели выдающийся финал. Вторая звезда зажжется на новой майке. Я уже бегу ее покупать! Шучу, конечно. Я просто очень-очень счастлив. Вы же меня знаете, иногда я бываю сумасшедшим. Сегодня памятный день для нас. Как и для моего брата, который смотрел матч на трибунах. В 1998 году он смотрел финал с отцом, которого уже нет с нами. Надеюсь, он счастлив на том свете и гордится мной там, где сейчас находится. Мы можем за него только молиться. Я до сих пор не верю, что мы выиграли чемпионат мира. Я – ничто без моих партнеров. Мы так же семья. Больше, чем просто команда. В этом была наша сила. Евро? Если бы мне предложили на выбор один из двух турниров, то я выбрал бы мундиаль.

После этих слов Погба рассмеялся и ушел. На его месте появился Антуан Гризманн, который продолжил эмоционировать:

– Мы чемпионы мира! Это главное, чего мы все добились в своей жизни! Это лучшее, что может произойти за карьеру футболиста. Не расстроен ли я, что не получил «Золотой мяч»? Нет. Не мне решать – организаторы сделали другой выбор. Для меня главный трофей – кубок мира. А что касается пенальти, то я увидел, что мяч улетел на угловой. Подумал, что мы будем его подавать. Но потом Жиру сказал, что там была рука. Перед пенальти я исполнил один секретный прием. Но какой именно – не скажу. Мне ведь мне еще предстоит бить с точки.

А вот Килиан Мбаппе, несмотря на возраст держался сдержаннее. Улыбался, но не более того.



– Важно иметь хорошую подготовку, но чтобы побеждать на таком турнире необходима вера. Мы верили в успех с самого начала чемпионата мира. Для Франции это новая история. Что я почувствовал, забив в финале мундиаля? Я много работал, чтобы у меня были такие моменты. Выиграть чемпионат мира в таком возрасте – это отличное достижение, но нужно работать дальше. Это только начало большого пути. Кто-то из нас завершает карьеру, но у меня все впереди.

Следующим к журналистам вышел Уго Льорис, которого корреспондент «Чемпионата» спросил про ошибку во втором пропущенном голе.



– При счете 1:1 я бы, скорее всего, так не сыграл. Ошибки – часть игры. Эта ситуация случилась при 4:1, когда игра была практически сделана. Важнее, что мне удалось спасти команду при счете 1:1. А том эпизоде дело было не только во мне, предшествовали и пасы назад. Мы вообще были шокированы. Вели в финале со счетом 4:1, практически не имея голевых моментов. Поэтому и расслабились. После моей ошибки счет стал 4:2, тогда мы проснулись и довели матч до победы.

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– Само собой, награда не подняла мне настроение, ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился – выиграть. Считаю, что нам не повезло. И каждый в нашей команде так думает. Мы выглядели хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Увы, лучшие команды не всегда побеждают. Второй пропущенный гол стал ключевым моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья воспользовался VAR. Да и вообще, мы были удивлены действиями арбитра. Перед первым голом он свистнул фол, которого не было. Французы открыли счёт, но мы вернулись в игру, демонстрировав отличный футбол, а арбитр поставил пенальти. Такие ситуации всегда убивают команду. Невозможно постоянно делать камбэки.

С ним согласился и Домагой Вида, который последнее время стал одним из самых обсуждаемых спортсменов в мире.



– Мы много общались с партнерами и пришли к выводу, что нам не повезло с голами. Можно спорить на счет фола – на мой взгляд его не было. В случае с пенальти рука была опущена, а не находилась в воздухе. Мы старались во втором тайме, но были неудачные 5 минут в которые мы пропустили два гола. Сейчас у нас смешенные ощущения: мы очень горды, но конечно, разочарованны, что не сделали последний шаг. Эти слезы огорчения, но и радости. Когда ты стоишь перед своими фанатами тяжело сдержать эмоции. В большей степени мы гордимся, потому заставили нашу страну гордиться. Это главный итог, главная победа, для Хорватии, в которой сейчас тяжелая жизнь.