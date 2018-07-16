Прощальная вечеринка на Никольской. Больше так не будет никогда

После финального матча болельщики словно по инерции начали стекаться на Никольскую. В эту ночь здесь как всегда было шумно, тесно и очень алкогольно – в общем, народ напоследок отрывался как мог. Передвигаться свободно было почти невозможно: чтобы дойти из одной точки в другую, нужно было потратить в два или даже в три раза больше времени. В плотном непрекращающемся потоке можно было легко потеряться или задохнуться от сигаретного дыма. В тот момент казалось, что на эту узкую пешеходную улицу съехались буквально все – напоследок увидеть и почувствовать то, о чем можно будет потом вспоминать долгие годы.

Париж сошёл с ума. Люди празднуют историческую победу. Видео Победа в чемпионате мира поставила Эйфелеву башню под угрозу. Безумие в столице Франции.

Наверное, именно поэтому на Никольской впервые за это время собралось больше русских, чем иностранцев. И даже в какой-то момент показалось, что чемпионами мира стали мы, а не французы, – уж очень было громко.

Законов как обычно не существовало: бутылки никто не прятал, а самые отчаянные мочились по углам. Но разве это важно? Люди улыбались, пели и даже пытались танцевать. Получалось, правда, не особо – места для душевных плясок было не так уж и много. Кто-то попытался поплясать на лавке, но закончилось это тем, что деревяшки не выдержали и сложились пополам. Сложно представить, сколько лавочек было уничтожено за этот месяц на Никольской.

Около баров и ресторанов народ собирался в небольшие группы и веселился на своей волне. Парни, например, во все горло пели «Тур де Франс, рашн хулиганс», периодически делая глоток-другой чего-то алкогольного. Проходящие мимо либо улыбались, либо с удивлёнными глазами шли дальше.

Хорваты и вовсе притащили огромную колонку и тоже неплохо отожгли.

Французы старались не отставать: с магнитофоном в руках они пели одну из популярных французских песен.

А потом пошли купаться в фонтане на Ильинке.

Затем наступило утро. Улица опустела, дворники начали убирать последствия прощальной вечеринки. Такое и правда вряд ли когда-то повторится. Праздник на Никольской был уникален тем, что здесь воедино смешивались десятки национальностей, каждая из которых умеет веселиться по-своему. Русский размах, аргентинские и бразильские песни, колумбийские танцы, мексиканские наряды – всё это создавало уникальный мультикультурный мир, который не может существовать без одной из составляющих. Даже если мы соберёмся, наденем флаги, попросим полицию нас не трогать и пойдём на Никольскую, то в лучшем случае пару раз споём «Катюшу», покричим «Рас-си-я», напьёмся и расшатаем пару столбов. Это и близко не будет похоже на тот карнавал, который мы привыкли видеть за этот месяц.



Теперь всё это лишь воспоминание. Но зато какое!

