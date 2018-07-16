Праздник, который превратился в ад. Париж словно пережил войну

Всё начиналось довольно мирно: французы пели песни на Елисейских полях, прыгали с флагами, гудели и зажигали файеры.

Париж сошёл с ума. Люди празднуют историческую победу. Видео Победа в чемпионате мира поставила Эйфелеву башню под угрозу. Безумие в столице Франции.

Пока мирные граждане продолжали плясать, на улочках Парижа начались локальные беспорядки, которые в итоге переросли в настоящую бойню. По сообщениям СМИ, уже к полуночи полиция арестовала семь человек. Хулиганы крушили всё, что встречалось им на пути: они разносили стулья и столики в кафе и ресторанах, громили витрины, поджигали мусорки и бросали друг в друга бутылки.

Всё это больше напоминало гражданскую войну, а не празднование победы в финале чемпионата мира.

Люди переворачивали машины, раскачивали автобусы или забирались на них, словно пытаясь растоптать.

Но это ещё что. Несколько особо смекалистых парней разбили витрину магазина, забрали оттуда мопеды и поехали веселиться дальше.

В итоге полиция, чтобы разогнать беснующуюся толпу, была вынуждена применить слезоточивый газ и водяные пушки.

Сейчас Париж выглядит так, будто здесь только был бой. Разбитые витрины, кучи мусора, сожжённые киоски – это лишь малая часть нанесённого ущерба.

Тем временем в Хорватии.