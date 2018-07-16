Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Беспорядки в Париже после победы на ЧМ – фото, видео

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Париж
Полина Куимова
Фото: Etienne De Malglaive/Getty Images
Праздник, который превратился в ад. Париж словно пережил войну
Эту ночь французы запомнят надолго.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Всё начиналось довольно мирно: французы пели песни на Елисейских полях, прыгали с флагами, гудели и зажигали файеры.

Париж сошёл с ума. Люди празднуют историческую победу. Видео
Победа в чемпионате мира поставила Эйфелеву башню под угрозу. Безумие в столице Франции.

Пока мирные граждане продолжали плясать, на улочках Парижа начались локальные беспорядки, которые в итоге переросли в настоящую бойню. По сообщениям СМИ, уже к полуночи полиция арестовала семь человек. Хулиганы крушили всё, что встречалось им на пути: они разносили стулья и столики в кафе и ресторанах, громили витрины, поджигали мусорки и бросали друг в друга бутылки.

Всё это больше напоминало гражданскую войну, а не празднование победы в финале чемпионата мира.

Люди переворачивали машины, раскачивали автобусы или забирались на них, словно пытаясь растоптать.

Но это ещё что. Несколько особо смекалистых парней разбили витрину магазина, забрали оттуда мопеды и поехали веселиться дальше.

В итоге полиция, чтобы разогнать беснующуюся толпу, была вынуждена применить слезоточивый газ и водяные пушки.

Сейчас Париж выглядит так, будто здесь только был бой. Разбитые витрины, кучи мусора, сожжённые киоски – это лишь малая часть нанесённого ущерба.

Тем временем в Хорватии.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент