Мир обсуждает Путина. И его зонт

Один эпизод церемонии награждения вызвал у болельщиков больше эмоций, чем само награждение.

Если вы внимательно смотрели церемонию награждения, то могли заметить две вещи. Первая – сильнейший ливень, который начался ещё во время матча. Второе – первый, над кем раскрыли зонт, был президент Владимир Путин. Всё бы ничего, если бы не то, что довольно долго он оставался единственным, кто был защищён от дождя.



Мир эта ситуация очень взбудоражила. Пользователи «Твиттера» даже ввели хештег #PutinUmbrella.



«В матушке России только Путин получает зонт».

«- Сэр, сколько зонтов нам принести?



— Путин: всего один. Они не позволили нам победить. Пусть мокнут!».

«Сколько я себя помню, всегда хотел быть гангстером».

«У Путина есть человек, который носит его зонт, пока остальные должны мокнуть под сильнейшим дождём».

«Если вы не Путин, то не получите зонт».

«MVP турнира: парень, который носит зонт Путина».

«Однажды я уже видел этот зонтик…».

«Какой джентльмен…».

«Всё пошло не так! Я думал, Путин будет контролировать дождь».

«Путин… Это Путин».