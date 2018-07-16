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Во время чемпионата мира зонт раскрыли только над Путиным — фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Владимир Путин
«Чемпионат»
Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images
Мир обсуждает Путина. И его зонт
Один эпизод церемонии награждения вызвал у болельщиков больше эмоций, чем само награждение.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Если вы внимательно смотрели церемонию награждения, то могли заметить две вещи. Первая – сильнейший ливень, который начался ещё во время матча. Второе – первый, над кем раскрыли зонт, был президент Владимир Путин. Всё бы ничего, если бы не то, что довольно долго он оставался единственным, кто был защищён от дождя.

Мир эта ситуация очень взбудоражила. Пользователи «Твиттера» даже ввели хештег #PutinUmbrella.

«В матушке России только Путин получает зонт».

«- Сэр, сколько зонтов нам принести?

— Путин: всего один. Они не позволили нам победить. Пусть мокнут!».

«Сколько я себя помню, всегда хотел быть гангстером».

«У Путина есть человек, который носит его зонт, пока остальные должны мокнуть под сильнейшим дождём».

«Если вы не Путин, то не получите зонт».

«MVP турнира: парень, который носит зонт Путина».

«Однажды я уже видел этот зонтик…».

«Какой джентльмен…».

«Всё пошло не так! Я думал, Путин будет контролировать дождь».

«Путин… Это Путин».

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