Жириновского облили пивом на Никольской. Он стал бить обидчика по голове

Минувшей ночью на Никольской улице прошёл заключительный парад болельщиков, посвящённый закрытию турнира.
Примкнул к нему и лидер партии ЛДПР. Увы, этот поход вряд ли оставил у него приятные впечатления. Какой-то оголтелый тип прорвался к политику и плеснул в него пивом. Жириновский не нашёл ничего лучше, чем наброситься на парня, которого скрутили полицейские, и попытаться настучать тому по голове.
Виновника инцидента немедленно доставили в отделение полиции. Известно, что речь идёт о москвиче 1991 года рождения. Уже сегодня суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье «мелкое хулиганство». По ней же он проведёт в камере 14 суток.
Вообще, Жириновский, оказывается, куда больше погружён в футбол, чем казалось. Либо же эта любовь вспыхнула с первыми успехами России на ЧМ-2018. То он советовал делать ставки на Россию, прогнозируя финал с участием нашей и бельгийской сборной. То призывал в корне изменить футбольные правила.
Вот и вчера, незадолго до инцидента, он успел отметиться парой одиозных высказываний. Например, про «слабую сборную Франции, в которой играет «сплошная Африка».
Как минимум один болельщик аналитику не оценил.