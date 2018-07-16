Жириновского облили пивом на Никольской. Он стал бить обидчика по голове

Минувшей ночью на Никольской улице прошёл заключительный парад болельщиков, посвящённый закрытию турнира.

Прощальная вечеринка на Никольской. Больше так не будет никогда Эта улица – теперь только история.

Примкнул к нему и лидер партии ЛДПР. Увы, этот поход вряд ли оставил у него приятные впечатления. Какой-то оголтелый тип прорвался к политику и плеснул в него пивом. Жириновский не нашёл ничего лучше, чем наброситься на парня, которого скрутили полицейские, и попытаться настучать тому по голове.

Виновника инцидента немедленно доставили в отделение полиции. Известно, что речь идёт о москвиче 1991 года рождения. Уже сегодня суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье «мелкое хулиганство». По ней же он проведёт в камере 14 суток.

Вообще, Жириновский, оказывается, куда больше погружён в футбол, чем казалось. Либо же эта любовь вспыхнула с первыми успехами России на ЧМ-2018. То он советовал делать ставки на Россию, прогнозируя финал с участием нашей и бельгийской сборной. То призывал в корне изменить футбольные правила.

Жириновский предложил отменить пенальти, карточки, офсайды и судей на поле

Вот и вчера, незадолго до инцидента, он успел отметиться парой одиозных высказываний. Например, про «слабую сборную Франции, в которой играет «сплошная Африка».



Как минимум один болельщик аналитику не оценил.