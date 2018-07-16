Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Прибытие сборной Франции
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Жириновского облили пивом на Никольской улице

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Максим Ерёмин
Фото: РИА Новости
Жириновского облили пивом на Никольской. Он стал бить обидчика по голове
Теперь обливавшего ждут 14 суток в камере.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Минувшей ночью на Никольской улице прошёл заключительный парад болельщиков, посвящённый закрытию турнира.

Прощальная вечеринка на Никольской. Больше так не будет никогда
Эта улица – теперь только история.

Примкнул к нему и лидер партии ЛДПР. Увы, этот поход вряд ли оставил у него приятные впечатления. Какой-то оголтелый тип прорвался к политику и плеснул в него пивом. Жириновский не нашёл ничего лучше, чем наброситься на парня, которого скрутили полицейские, и попытаться настучать тому по голове.

Виновника инцидента немедленно доставили в отделение полиции. Известно, что речь идёт о москвиче 1991 года рождения. Уже сегодня суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье «мелкое хулиганство». По ней же он проведёт в камере 14 суток.

Вообще, Жириновский, оказывается, куда больше погружён в футбол, чем казалось. Либо же эта любовь вспыхнула с первыми успехами России на ЧМ-2018. То он советовал делать ставки на Россию, прогнозируя финал с участием нашей и бельгийской сборной. То призывал в корне изменить футбольные правила.

Жириновский предложил отменить пенальти, карточки, офсайды и судей на поле

Вот и вчера, незадолго до инцидента, он успел отметиться парой одиозных высказываний. Например, про «слабую сборную Франции, в которой играет «сплошная Африка».

Как минимум один болельщик аналитику не оценил.

Как политики примазываются к результатам ЧМ-2018
Это отвратительнее, чем симуляции в матче Колумбия – Англия.
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент