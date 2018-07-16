«Монако» сделал предложение по Головину. Что происходит?

Что предлагает «Монако»?

Один из претендентов на Александра Головина подтвердил интерес к полузащитнику сборной России. Сегодня появился комментарий вице-президента «Монако» Вадима Васильева: «Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я назвать не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, пять лет. Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе. Всё должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдём к следующей кандидатуре».

5 игроков сборной России, которыми уже заинтересовались в Европе Три россиянина в АПЛ или Серии А? Да, это возможно.

Что известно о возможном трансфере Головина в «Монако» помимо сроков предложенного игроку контракта? Не так много, ведь в последнее время полузащитника ЦСКА связывали с другими европейскими клубами – «Ювентусом», «Челси», «Арсеналом» и «Барселоной». Ещё в мае в СМИ промелькнула информация о возможном переходе Александра в клуб из французской Лиги 1 за 17-18 млн евро, но очевидно, что после чемпионата мира его стоимость возросла.

Как стало известно «Чемпионату», один из европейских клубов чуть более недели назад предложил ЦСКА за Головина 40 млн евро.

Европейский клуб предложил ЦСКА € 40 млн за Головина

Какова ситуация с «Челси»?

Тот факт, что «Монако» встал в очередь за Головиным, действительно сюрприз. Казалось, продажа полузащитника ЦСКА в «Челси» – дело решённое. Косвенно будущий трансфер подтвердил и бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев, сказавший 10 дней назад в интервью телеканалу «Мир»: «Насколько я знаю, Головин уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны, это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов». Родители 22-летнего армейца тоже признали факт переговоров между ЦСКА и лондонским клубом по поводу трансфера их сына.

По данным английских СМИ, кандидатуру Головина одобрил новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри. Это, казалось бы, снимало все преграды для сделки. Известный итальянский журналист Альфредо Педулла написал вчера на своей официальной странице в «Твиттере»: россиянин перейдёт на следующей неделе в команду Сарри вместе с Алисоном, Даниэле Ругани и Гонсало Игуаином. До этого The Telegraph сообщил, что лондонский клуб предложил ЦСКА 27 млн фунтов стерлингов.

Куда пропали «Ювентус» и другие?

По ходу чемпионата мира болельщики ЦСКА и сборной России с интересом следили за развитием ситуации вокруг Головина. Казалось, после каждой игры команды Станислава Черчесова на турнире стоимость полузащитника поднимается на несколько миллионов. Многие зарубежные СМИ назвали Александра открытием ЧМ-2018, включив в различные символические сборные.

FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий чемпионата мира — 2018

Головин – в символической сборной группового этапа ЧМ читателей The Guardian

Одно время фаворитом в борьбе за армейца выглядел «Ювентус». Тем не менее в конце июня стало известно о выходе туринского клуба из борьбы за Головина. Чемпиона Италии отпугнула цена, которую выставил ЦСКА. Итальянцы предлагали 20 млн евро и 10% от будущего трансфера полузащитника, но армейцев это не устроило. Впрочем, 12 июля издание Tuttosport написало, что Головин хочет уговорить руководство московского клуба отпустить его в «Ювентус», поскольку мечтает играть вместе с Криштиану Роналду. На этом тема иссякла.

Неделю назад сайт Transfer Market Web поделился с читателями собственным инсайдом: «Арсенал» возобновил интерес к Головину, которого вёл на протяжении нескольких лет и пытался выкупить ещё зимой приблизительно за 9-11 млн евро. Размер нового предложения не уточнялся. По-видимому, «Арсеналом» стоит закончить список вероятных покупателей молодой звёздочки красно-синих. О «Барселоне» нет новостей уже почти месяц с тех пор, как испанские СМИ рассказали, что игроки каталонского клуба обсуждают потенциального новичка из России в командном чате.

СМИ: игроки «Барселоны» обсуждали Головина в групповом чате в WhatsApp

Какие комментарии дают Головин, Гинер и Гончаренко?

Евгений Гинер пока официально не подтвердил факт переговоров с кем-либо насчёт трансфера полузащитника. Президент ЦСКА пошутил, что читал в прессе про то, как «Ювентус» сам с собой торгуется за Головина.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, побывавший в гостях у «Чемпионата» по окончании минувшего сезона, выразил мнение, что Александру по силам проявить себя в топ-клубе.

«Головин готов играть в Европе, – подчеркнул Гончаренко. – Два года назад Леонида Слуцкого очень критиковали за приглашение Головина на чемпионат Европы, но я вживую видел тренировки многих команд – «Вильярреала», «Боруссии» — мне есть с чем сравнить. И физически, и тактически, и ментально Головин полностью соответствует топовому уровню. Но надо понимать, что это взгляд с нашей стороны. Конкуренция в топ-клубах очень высокая. Ему надо будет сделать еще шаг, чтобы выиграть эту конкуренцию. Это будет не так просто».

Гончаренко: Головин по всем параметрам соответствует топовому уровню

Сам Головин перед чемпионатом мира так прокомментировал слухи про «Ювентус»: «Я рад и польщён интересом со стороны «Ювентуса», но хочу хорошо провести чемпионат мира. Любимый игрок в составе «Ювентуса»? Там все игроки сильные, но Пауло Дибала – лучший. Он действует на поле креативно и является моим любимым игроком».