Самое смешное, что было на чемпионате мира в России

Вратарские «пенки»

На ЧМ-2018 было несколько вратарских «привозов», после которых оставалось только смеяться. Или плакать. В зависимости от того, за какую команду вы болеете. Для голкипера сборной Аргентины Вилли Кабальеро выступления на чемпионате мира закончились матчем с Хорватией во 2-м туре группового этапа. Кабальеро сел в запас из-за курьёзной ошибки, приведшей к голу Анте Ребича.

«Это была вечеринка для пацанов». «Картонный мексиканец» заговорил «Чемпионат» нашёл того самого болельщика из Мексики, которого не отпускала жена на ЧМ-2018.

Символом всей игры сборной Германии на турнире в России стал эпизод со вторым голом Южной Кореи: Мануэль Нойер переоценил свои возможности как полевого игрока, полез в обводку, потерял мяч и пропустил самый глупый гол в карьере. Фернандо Муслера совершил дикий ляп в четвертьфинале, поставивший крест на надеждах сборной Уругвая завоевать медали ЧМ-2018. Наконец, Уго Льорис в финале рассмешил весь мир, когда не смог обвести Марио Манджукича. К счастью для капитана, сборная Франция уже выигрывала с крупным счётом и не упустила Кубок мира.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Празднование от Батшуайи

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи сыграл всего 112 минут на чемпионате мира, зато отметился самым забавным празднованием гола. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Англия – Бельгия. Когда Аднан Янузай поразил ворота англичан, Батшуайи схватил мяч и на радостях решил пробить по нему со всей силы. Однако молодой снайпер умудрился попасть не в пустые ворота, а в штангу! Мяч срикошетил в голову Миши. Бельгийцу было больно, но потом он посмеялся над собой. «Ну почему же я такой тупой?» – написал Батшуайи на своей странице в «Твиттере».

Игроки Панамы забыли правила

Дебютант чемпионатов мира сборная Панамы очень хотела показать себя на фоне Англии. Игроки панамцев настолько мечтали поразить ворота звёздного соперника, что забыли о правилах футбола. Курьёзный момент произошёл, когда Гарри Кейн реализовал пенальти на 22-й минуте и сделал счёт 2:0. Англичане побежали праздновать успех за пределы поля, а панамцы в этот момент быстро разыграли мяч с центра и попытались провести атаку. Они уже почти добежали до линии штрафной сборной Англии и готовились пробить оставшегося в воротах Джордана Пикфорда, когда раздался свисток судьи. Пришлось вернуться, чтобы всё-таки дождаться англичан.

Потерявший самоконтроль Лёв и равновесие Тите

Главные тренеры сборной Германии и Бразилии наверняка видели себя в финале. Йоахим Лёв представлял, как ещё раз поднимает над головой Кубок мира, а Тите мечтал сделать это впервые. Но вся слава досталась Дидье Дешаму, тогда как Лёв с Тите стали героями мемов. Немец и прежде терял самоконтроль, находясь в состоянии стресса, а в России опять стал объектом глупых шуток. Наблюдательные зрители подметили, что Лёв в ходе матча со Швецией, например, ел козявки. Что касается Тите, то он едва не получил серьёзную травму, радуясь голу в ворота сборной Коста-Рики. «Кажется, я порвал связку», – пошутил тренер бразильцев на послематчевой пресс-конференции

Причёска Неймара

От Неймара ждали свершений на чемпионате мира в России, но он в итоге превратился в объект для насмешек. В СМИ и соцсетях высмеивали симуляции форварда сборной Бразилии, кроме того, досталось звезде «селесао» и за его новую причёску, сделанную перед стартовым матчем на турнире со Швейцарией. Очень удачно пошутил над Неймаром экс-нападающий сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона. Француз опубликовал в «Инстаграме» собственную фотографию со спагетти на голове и со снимком бразильца в руках. «Стиль Неймара… Спагетти аль денте», – написал Кантона.

Провокация от Канариньо

За день до матча 1/8 финала с мексиканцами сборная Бразилии покинула свою базу в Сочи и перебралась в Москву. Когда автобус с Неймаром и другими звёздами «селесао» подъехал к отелю, футболистов уже ждали у входа несколько сотен бразильских болельщиков. Они приветствовали команду, используя пиротехнику и барабаны. К фанатам вышел талисман сборной Бразилии Канариньо. Он станцевал, спел с вместе со всеми гимн страны и даже исполнил провокационную песню про Аргентину, несмотря на статус официального маскота. В конце концов, разошедшегося Канариньо увели сотрудники службы охраны. Всё это выглядело комично на фоне выкриков: «Как вы обращаетесь с птицей! Свободу канарейке!».

Интересно, что после вылета команды Тите, которая проиграла в четвертьфинале Бельгии, некоторые болельщики сборной Бразилии в шутку обвинили в поражении именно Канариньо. Ведь у жёлтой канарейки бельгийское происхождение. В этот день талисман принёс удачу сопернику.

Болельщики путают города

Болельщики на чемпионате мира – неиссякаемая тема. С гостями нашей страны произошло множество интересных историй, некоторые из которых достойны включения в топ самых смешных. Кто-то пропадал на несколько дней, забывая обо всём в алкогольном угаре, а кто-то терялся в России по причине невнимательности. Был целый ряд случаев, когда болельщики путали города при бронировании отелей и билетов на транспорт. Например, пара аргентинцев отправилась в Нижний Новгород на матч своей сборной с Хорватией, а приехала в Великий Новгород. К счастью, местные жители помогли им снять квартиру, а в качестве моральной компенсации неудачливым путешественникам подарили билеты на следующий матч Аргентина – Нигерия и сопроводили до Петербурга. С похожими проблемами сталкивались болельщики из Швейцарии, Испании, Бельгии и Мексики, которые вместо Ростова-на-Дону посетили Ростов Великий.

«Картонный» мексиканец

Мексиканец по имени Хавьер – один из самых популярных болельщиков ЧМ-2018. Причём он приобрёл славу ещё до того, как прилететь на турнир. Всё благодаря приятелям. Любителя футбола не отпускала в Россию подруга, поэтому товарищи Хавьера вырезали его картонную фигуру и катались с ней по России. История прогремела на весь мир, растопив сердце женщины. В конце концов, мексиканец смог купить билеты на самолёт, чтобы составить компанию друзьям и поболеть за национальную команду.

«Просто это вечеринка была чисто для пацанов. Все поехали сюда без девушек и жён», – рассказал Хавьер в интервью для «Чемпионата». «Пацаны» путешествовали по России на разукрашенном школьном автобусе. Впрочем, закончилась поездка не очень весело: мексиканцы попали в ДТП в центре Петербурга.

Как пронести алкоголь на футбол и потерять работу

На стадионы, где проходили матчи чемпионата мира, было запрещено проносить спиртные напитки. Однако среди болельщики находились настоящие мастера заначки, чьей креативности мышления остаётся только позавидовать. Например, это поклонники сборной Колумбии. На игру группового этапа со сборной Японии в Саранске колумбийцы пронесли алкоголь в бинокле. Всё прошло бы без сучка и задоринки, если бы сами болельщики не опубликовали в «Твиттере» видео того, как они разливают напиток из нестандартной тары и пьют. Руководство колумбийской авиакомпании Avianica Cargo узнало в одном из хитрецов своего сотрудника Луиса Фелипе Гомеса. Завершилась история для него увольнением.

«Аргентинцы» из Армении

Любой чемпионат мира – это ещё и праздник случайной любви. Иногда такие знакомства доходят до абсурда. 34-летняя китаянка Ван Нин во время фестиваля болельщиков в Москве повстречала двух знойных латиноамериканцев в форме сборной Аргентины. Женщина весело провела вечер с мужчинами, общаясь на ломаном английском, а потом согласилась пойти втроём в отель. СМИ никогда бы не узнали об этой истории, если бы аргентинцы не стали снимать групповой секс на мобильный телефон.

Китаянка попросила удалить видео, а чтобы быть уверенной в том, что её не обманули, обратилась в полицию. Тогда она и узнала правду: на самом деле два друга в футболках сборной Аргентины оказались армянами из Пятигорска. О судьбе видео не сообщается, зато известно, что женщина отблагодарила «аргентинцев», дав им 30 долларов на коньяк.