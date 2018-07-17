BBC: «Неужели мы были несправедливы к «идеальным хозяевам»?»

Ещё одна статья о развенчании мифов о России. Наиболее ярко рассказ автора BBC илюстрирует его встреча с водителем такси в Екатеринбурге.



«Когда Дмитрий узнал, что я из Англии, то засыпал меня вопросами о том, что люди в Великобритании думают о России. Оказалось ли правдой то, что говорили о них в новостях? Правда ли мы думаем, что у них медведи ходят по улицам? Британцы – реально враги русских, как иногда представляют их в прессе?



Я ответил ему, что в Британии люди знают о России очень мало, но, надеюсь, этот чемпионат мира станет возможностью для них узнать об этой стране больше. И нет, мы не верили в эту ерунду про медведей на улицах».

Прощальная вечеринка на Никольской. Больше так не будет никогда Эта улица – теперь только история.

The Guardian: «Почему никто из героев ЧМ не выступил в защиту ЛГБТ?»

«Футбол, как говорят мизогинисты, — «мужская игра». Активисты Pussy Riot в воскресенье выделились на фоне нарратива комментаторов, которые весь турнир повествовали нам о «храбрости» и «героизме» на футбольном поле. Вот эти мужчины и женщины, выбежавшие на поле, продемонстрировали нам настоящий героизм перед лицом серьёзных последствий. Этот чемпионат мира обернулся большим разочарованием для квир-сообщества по всему миру. Так что акция активистов на поле стала первым действием, которое реально привлекло внимание ко многим серьёзным проблемам в России.

Вы знаете кампанию Stonewall с радужными шнурками – это идеальный способ привлечь внимание к проблеме. Вы не представляете, сколько идиотов спрашивает, где можно купить радужные шнурки для натуралов. Но почему ни один из игроков не надел их в России? Многие страны были рады заплатить штрафы за использование ненадлежащей экипировки по другим причинам. Одна только Англия заплатила 50 тыс. фунтов за то, что игроки надели носки «неправильной» фирмы. Дважды. Тысячи пар шнурков были отправлены игрокам, но ни одной мы не увидели на поле. Гранит Джака и Шердан Шакири отмечали свои голы, скрещивая руки в знак албанского орла – они сами были готовы проигнорировать директивы ФИФА, когда это было им удобно, и заплатить за это штраф. Если они хотят протестовать против чего-либо, они это сделают. Так что их бездействие во время турнира красноречивее всяких слов говорит о том, насколько они заботятся о своих ЛГБТ-фанатах».

Чемпионат мира закончился вовремя. Хватит Последний текст Павла Пучкова про Никольскую.

The Independent: «Выживет ли эксперимент с открытой для мира Россией?»

«Его называли «позорным чемпионатом», магнитом для терроризма или даже проще, «путинским чемпионатом». Но в итоге этот месяц в Росси не запомнится ни одним из этих названий. Впрочем, не потому, что он был полностью лишён недочётов. Постыдное вторжение на поле панков-активистов во время финала с призывом к освобождению политзаключённых определённо бросит на турнир тень. Где-то даже были подозрения, что в Москве и Сочи совершены два теракта, которые тщательно укрывались прессой и властями. Кроме того, Россия получает мощный рычаг давления после того, как болельщики приехали и увидели, что ни одно из их опасений, столь муссировавшихся в прессе, не оправдалось.

С другой стороны, практически весь турнир прошёл без участия Владимира Путина, который появился только на матче открытия и на финале, а вместо него на других играх присутствовал его сонный заместитель – Дмитрий Медведев. Плюс власти были максимально незаметны: никаких столкновений с полицией, никаких арестов за массовые собрания, никакой лишней бюрократии. Вкратце – Кремль сделал всё, что обычно его не характеризует, и позволил россиянам быть открытыми миру.



Тем не менее, если ориентироваться на прошлый опыт, такая открытость продержится недолго. После окончания Олимпиады 1980 года власти несколько лет потратили на то, чтобы справиться с диссидентством. Вспомните также Олимпиаду в Сочи, которая началась с освобождения нескольких крупных политзаключённых (но закончилась аннексией Крыма) – среди них как раз члены Pussy Riot Мария Алёхина и Надежда Толоконникова. Активисты, борющиеся за права человека, говорят, что видят этот чемпионат мира как упущенную возможность поднять важнейшие вопросы. В адрес ФИФА сыплется критика: организация не смогла повлиять на Кремль в плане защиты прав человека».

«Русские везде кладут укроп». Вещи, которые удивили английских журналистов Журналисты с Туманного Альбиона рассказали, что они узнали за месяц о России.

Washington Post: «Фанаты и россияне выше цинизма вокруг ЧМ»

«Каждый день мы задавались вопросом: почему мы так думали о России? Может, дело в кино? Или – о, нет – в прессе? А, может, дело в российском президенте, который всегда выглядит таким безрадостным? Почему, черт возьми, Санкт-Петербург (не менее красивый, чем Париж) и Москва (не менее живая, чем Лондон) не приходят на ум в беседах с друзьями в 4 часа ночи? А ведь в это время в Москве и Питере можно даже заказать бокал грузинского вина. Как можно не вспоминать Пушкина, Достоевского, Чайковского, чей дух витает по всей стране, и о ком постоянно напоминают памятники? Неужели это настолько закрытая страна, в которую нужны трудно оформляемые туристические визы?



Русские курят. (И как курят!) Они слишком быстро ездят (Москва не исключение – а может, даже яркий пример). Они противно целуются в метро. Они действительно смеются, хотя их нейтральные лица с каждой неделей пребывания в стране становятся всё смешнее. Они спрашивают, что вы думаете об их стране. Они подходят поблагодарить вас за приезд, пока вы ждёте на улице свой «убер». Видно, что у них есть проблемы с экономикой, хотя они изо всех сил стараются продемонстрировать свою щедрость. Они удивляются, когда вы говорите, что нравитесь им. Ведь, по идее, они не должны вам нравиться».