Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира

Нельзя сказать, что Н’Голо Канте обделён славой. Нет, о нём слышал каждый, кто интересуется футболом хотя бы настолько, чтобы посмотреть три-четыре матча чемпионата мира. Конечно, это не слава Поля Погба и Антуана Гризманна – у Канте нет своего фирменного движения из танца или популярной игры, – но вы точно знаете, кто этот невысокий улыбчивый парень. Поэт подката, заслуженный мастер отбора и выдающийся читатель игры между строк. Но не только.

Ещё Канте – очень скромный парень. В буквальном смысле. Настолько скромный, что когда президент «Лестера» подарил всем игрокам спортивные модели BMW за чемпионский титул, он, как и раньше, продолжил ездить на Mini. «Это очень удобная машина, к тому же я к ней уже привык», — объяснил тогда Н’Голо.

Парадокс, что в этой маленькой машинке разъезжает один из самых агрессивных игроков в АПЛ, но он весь состоит из парадоксов. Даже его амплуа не сочетается с физическими данными. Рост 169 см, вес 68 кг – как тут мячи отбирать? Маленький и улыбчивый, он максимально далёк от образа тафгая, функции которого успешно выполняет на поле. Секрет в чтении игры и сумасшедшем рывке. Если знать, где мяч окажется через две секунды и быть быстрее всех, необязательно ввязываться в борьбу. Именно из-за этого уникального качества (футбольного ноу-хау, как сказал бы Арриго Сакки) про Канте пошли шутки вроде той, что он может перехватить астероид. Или другая, лучшая шутка, которая точно отражает его работоспособность и умение страховать партнёров по всей ширине поля: 70% Земли покрыто водой, а остальные 30% закрывает Н’Голо Канте.

Но мы говорили о скромности. Отчасти, она обусловлена детством. Канте вырос в большой семье, рядом с восемью братьями и сёстрами. Денег не хватало, а футбольный талант проявился достаточно поздно. В восемь лет Н’Голо попал в небольшую команду «Сюрен» в пригороде Париже, а через 10 лет все ещё играл за неё же. Крупные академии отказывались от подростка из-за маленького роста и недостатка техники. Кстати, стеснялся Канте уже тогда. Посмотрите на фото: команда «Сюрен» празднует победу в юношеском соревновании. Канте – слева, самый маленький.

Параллельно с футболом он учился на бухгалтера, потому что понимал: денег, которые он может заработать на футболе, на жизнь не хватит. Потом получил приглашение из дубля «Булони», через два года закрепился в основной команде – в третьем дивизионе. Тем временем получил диплом бакалавра бухгалтерии. После этого отучился ещё два года. «Потом я стал профессиональным футболистом и перестал учиться. Я по-прежнему помню всё, что учил, но предпочитаю думать о футболе», — говорит Канте. В дебютанте французской Лиги 1, «Кане», его нашли скауты «Лестера», и продолжение истории всем известно. Путь из дубля «Булони» в любительской лиге (пятый дивизион) до титула чемпиона Англии занял пять лет. До титула чемпиона мира – семь лет. Но кажется, что за эти семь лет он совершенно не изменился. И вот почему.



В «Лужниках», когда Гризманн, Погба и другие уже сделали по три круга вокруг поля с Кубком мира в руках, 10 раз приняли эффектные позы для фотографов, передали трофей всем остальным, снова забрали, снова отдали и побежали праздновать дальше, в сборной Франции всё ещё был один футболист без фотографии с золотой статуэткой. Н’Голо Канте стеснялся взять Кубок мира. Он улыбался и стоял в стороне, пока все остальные прыгали и кричали. На общих фотографиях он всегда с краю.

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Вмешался Стивен Н'Зонзи: он подошёл к Канте, вытащил его из группы, сам вручил ему трофей и вывел к фотографам. Так появилось это фото.

Вот как это выглядело в динамике.

Потом команда отправилась в отель. В автобусе все запели. Песня на мотив «Елисейских полей» про Канте: «Он маленький, он милый, но он остановил Лео Месси!». Как Н’Голо отреагировал? Естественно застеснялся. И попросил перестать. Посмотрите, это действительно мило.

В отеле пение продолжилось. И просить перестать уже было бессмысленно: песню подхватила вся толпа.

Канте это заслужил. Он провёл выдающийся чемпионат мира, но смазал его неудачной игрой в финале (по версии некоторых английских СМИ, он вышел на финал с расстройством желудка и был не готов играть). В любом случае финал – только один матч, а по пути к нему Канте был на высоте. На следующее утро сборная Франции попала в Елисейский дворец, на приём к президенту. И, естественно, исполнила песню про Канте. Начал опять Погба, а подпевали все, включая даже Дешама. Н’Голо стеснялся, но, кажется, начинает привыкать. Действительно, когда в твою честь поют песню на Елисейских полях, это прибавляет уверенности.