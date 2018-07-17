Что было плохо на ЧМ-2018 (спойлер: много)

В целом чемпионат мира в России получился успешным. Как в плане организации турнира, так в плане игры и эмоций. Мы много рассказывали, как европейские фанаты оказались очарованы нашей страной и турниром, вопреки всем страшилкам. Однако без проблем не обошлось.

1. Fair play от японцев

Сборная Японии стала первой командой, которая вышла из группы ЧМ за счет рейтинга fair play (то есть за счёт меньшего количества карточек). В последнем туре японцы удерживали поражение со счётом 0:1, что гарантировало им выход в 1/8 финала. С 73-й минуты японцы ни разу не пробили в створ. После матча главный тренер сборной Японии признал, что это было его указание – играть на удержание счёта 0:1. Такая команда обошла Сенегал по рейтингу fair play.

2. Мошкара

Волгоград атаковала мошкара. Как фанатов, так и футболистов. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после победы над Тунисом сказал: «Нас предупредили, что мошкары будет много, но мы не думали, что настолько».

Фото: Clive Rose/Getty Images

Полчища мошкары в Волгограде. Это какое-то безумие Матч Англии и Туниса был омрачён природным катаклизмом: на игроков и болельщиков напали насекомые.

3. Политика в футболе

Печально видеть, как политика вмешивается в футбол. Европейские СМИ создавали негативный образ в отношении России, в результате из Европы приехало значительно меньше туристов, чем из Латинской Америки. А одним из самых громких высказываний ЧМ-2018 стало «Слава Украине» от хорватского защитника Виды после победы над Россией. Этого футболиста неоднократно освистывали по ходу следующих матчей.

Как политики примазываются к результатам ЧМ-2018 Это отвратительнее, чем симуляции в матче Колумбия – Англия.

4. Пустые сектора

Свободных мест на матчах ЧМ-2018 было мало, но без них не обошлось. Особенно они были заметны в Екатеринбурге на матче Египет – Уругвай. Комментаторам даже пришлось убеждать телезрителей, что это обманчивое ощущение. Виталий Мутко заявил, что билеты распространяет ФИФА и если бы оргкомитет уведомили о ситуации за полтора часа до игры, пустых трибун не оказалось бы. В свою очередь ФИФА сослалась на неявку зрителей из клиентской группы.

5. Внуково

Из всех аэропортов именно с Внуково случились наибольшие проблемы. Дороги рядом с терминалом оказались перекрыты, образовались пробки, невозможно было взять такси у аэропорта. Людям приходилось идти с чемоданами более километра (порой под ливнем). Аэропорт Внуково извинился и заявил, что решение было принято вопреки их возражениям. Легче от этого, естественно, не стало.

6. Матчевые стаканы

С ними было сразу несколько проблем. Для стадии плей-офф производители не заготовили стаканы с названием двух стран, чьи сборные учавствовали в матче. Получилось, что на групповом этапе можно было забрать домой памятный сувенир, а в плей-офф уже нет. Кроме того, этими стаканами (иногда наполненными) кидались фанаты, что также вызывало недовольства.

7. Таксисты

На период чемпионата мира таксисты подняли цены. В среднем в полтора-два раза. Порой после матчей они требовали даже 4 тыс. рублей, чтобы отвезти от стадиона до дома в черте города. Кроме того, в центре Москвы произошел инцидент: таксист сбил людей – в том числе двух мексиканских болельщиц.

«Я не спал 20 часов». Из-за чего на самом деле таксист в Москве сбил пешеходов Среди них были две мексиканки.

8. Прорыв на поле

На финальном матче на поле прорвались четыре человека – это была акция от Pussy Riot. Удивительно, что им удалось прорваться, учитывая кордон из людей по периметру. Возможно, Pussy Riot анонсировали какие-то благие цели, но футбольное поле точно не для политических высказываний. Тем более когда это повлияло на саму игру, сбив темп хорватских атак.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Когда на поле выбегают болельщики, делай, как Ловрен Броском на поле хорватам испортили матч. Это не ключевой момент, но очень важный.

9. Два стадиона размыло

Точнее, территорию при стадионах. Она оказалась не готова к осадкам. 11 июля из-за дождя обрушились пешеходные дорожки у стадиона в Нижнем Новгороде. На следующий день после окончания ЧМ-2018 «поплыл» уже стадион в Волгограде. Подробнее тут:

Стадион в Волгограде поплыл. Что вообще происходит? Ливень подмывает стадион. Что дальше?

10. НДС и пенсия

Чемпионат мира обошёлся для России в 678 млрд рублей. В то же время правительство повышает НДС и пенсионный возраст. Официально эти события не связаны друг с другом, но есть и такое мнение.