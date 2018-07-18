Как болельщики помогали друг другу на ЧМ. Несколько добрых историй

Немец спас мопедиста

23 июня недалеко от стадиона «Фишт» в Сочи произошла авария. Молодой человек на мопеде, проехав через две сплошные, поворачивал налево на перекрестке, но завершить манёвр не успел – его сбила легковушка. Он получил настолько серьёзные травмы, что, пока ехала скорая, у него остановилось сердце. Парню повезло, что рядом проходил немецкий болельщик Кевин Майер, который оказался спасателем. Он сделал находившемуся при смерти водителю непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спустя несколько минут у парня появился пульс, и вскоре прибывшая на место ДТП скорая отвезла его в больницу.

Путин помог аргентинцам

Болельщики из Аргентины перепутали город – приехали в Великий Новгород вместо Нижнего, где играла их сборная. По их словам, они долгое время копили на эту поездку, поэтому очень расстроились, когда поняли, что матч им придётся смотреть лишь по телевизору. Новость о несчастных аргентинцах разлетелась довольно быстро и каким-то образом дошла до Владимира Путина. Вскоре аргентинцам позвонили из администрации Великого Новгорода и сообщили, что их ожидает подарок — два билета на матч Аргентина — Нигерия в Санкт-Петербурге. По поручению Путина.

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Колумбийцы вытащили из реки мужчину

Ещё одна история про спасение. В Казани изрядно выпивший русский мужчина решил искупаться и прыгнул с пирса в реку Казанку. Всё это произошло на глазах у колумбийских болельщиков, которые прогуливались по набережной. Довольно быстро мужчина начал тонуть. Иностранцы быстро среагировали и вытащили на берег горе-пловца. Оказавшись на суше, он горячо поблагодарил своих спасателей, выдав пару слов на английском: «I love you, than kyou!».

Волонтёр пустил перуанцев к себе домой

Пожилая пара из Перу прилетела в Саранск и обратилась за помощью к волонтёрам, чтобы те вызвали им такси до хостела. Но оказалось, что забронированное жилье находится… в Мурманске. Иностранцам пытались объяснить, что это очень далеко, но перуанцы не унимались: «Это же всё равно в России!». В итоге один из волонтёров принял их на ночь у себя в квартире.

Американец подарил русскому инвалидное кресло

Эйбл Вера, основатель фонда помощи людям с ограниченными возможностями, в московской фан-зоне случайно встретил молодого парня на очень старой и местами поломанной инвалидной коляске. И решил отдать ему свою – стоимостью 10 тыс. долларов. Бесплатно. Всё дело в том, что американская страховка позволяет людям с ограниченными возможностями менять коляски раз в три-четыре года, а старые оставлять себе.

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Швейцарцам, перепутавшим два Ростова, помогли найти отель

Пара болельщиков из Швейцарии приехала в Ростов-на-Дону, вызвала такси и попросила водителя отвезти их в отель под названием «Селивановъ». Таксист долго пытался найти на карте города хоть что-то созвучное и в итоге повёз иностранных гостей на улицу Селиванова в гостиницу «Гранат». Там как раз в тот момент была свадьба. Растерянные швейцарцы подошли к тамаде, который после долгих попыток объясниться выяснил, что иностранцы забронировали отель в Ростове Великом. Проблема решилась довольно быстро: переводчица из службы спасения нашла им номер в одной из гостиниц.