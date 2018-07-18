Моуринью просит купить ему хорватов, «МЮ» согласен

А вот Гарет Бэйл к нему не пойдет. Эти и другие самые интересные новости дня – в нашем обзоре.

Гинер: вопрос о переходе Головина в другой клуб решится в ближайшие пару дней



Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможность ухода из команды полузащитника Александра Головина.



«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской Премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.



«Челси»? Нет никакой закрытой договорённости с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнётся деградация. Люди должны расти», — сказал Гинер.



По последней информации, «Челси» согласовал с ЦСКА трансфер Головина. Претендентами на игрока также назывались «Ювентус», «Монако» и «Арсенал».

Кто в сборной России подорожал в цене после ЧМ-2018? Теперь ждём обновлённый рейтинг ФИФА.

Гинер: если по Фернандесу будут предложения, его можно отпустить



Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что в случае поступления предложения из Европы клуб будет готов расстаться с защитником Марио Фернандесом.



«Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошёл в символическую сборную турнира, это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещё можно расти, но уверен, что это возможно.



Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Мне кажется, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь. Он не из тех, кто уедет за границу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином», — сказал Гинер.

«МЮ» готов потратить более € 100 млн на покупку двух игроков сборной Хорватии



Два футболиста сборной Хорватии своей игрой на чемпионате мира–2018 привлекли внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.



По информации издания, пополнить ряды «красных дьяволов» могут полузащитник «Интера» Иван Перишич и нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич. В приобретении игроков заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который в ходе мундиаля выступал на телевидении в роли эксперта. На два трансфера манкунианцы готовы суммарно потратить £ 92 млн (€ 104 млн).



На чемпионате мира–2018 сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции (2:4). Таким образом, хорваты установили новый личный рекорд, перебив достижение команды 1998 года, завоевавшей бронзовые медали мундиаля. Перишич принял участие в 7 матчах чемпионата мира–2018, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Ребич провёл 6 игр и забил 1 мяч.

Бэйл решил остаться в «Реале» по итогам беседы с Лопетеги



Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл вчера, 16 июля, провёл беседу с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги, в ходе которой обсудил с ним свои перспективы на следующий сезон.



Как сообщает The Telegraph, в ходе разговора испанский специалист убедил футболиста, что тот будет играть важнейшую роль в выступлении «Реала» в предстоящей кампании. Лопетеги видит в Бэйле ключевого игрока команды и не намерен отпускать его в другой клуб. Также на решение валлийца остаться в мадридской команде повлиял уход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».



Таким образом, Бэйл с большой вероятностью не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», который долгое время считался главным претендентом на него.

Тренер, которого не ждал никто. Лопетеги возглавил «Реал» Мадрид увёл наставника у сборной Испании.

Паредес готов перейти в «Милан», несмотря на запрет на участие в еврокубках



Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес хочет вернуться в итальянскую Серию А, где он уже выступал за «Рому».



Как сообщает Milanlive.it, «Милан» всерьёз рассматривает возможность приобретения аргентинского хавбека, несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей. Сам Паредес уже дал согласие на переход в стан россонери, поскольку хочет вернуться в Италию. При этом футболиста не смущает наложенный на миланский клуб бан УЕФА, который лишает команду права выступать в еврокубках в течение ближайших двух лет.



Ранее сообщалось, что агент Паредеса предложил игрока «Интеру». Также в трансфере аргентинца заинтересованы «Сампдория» и «Наполи».

Над аргентинцами из «Зенита» все смеялись. А они выросли в цене Кажется, их трансферы были не такими уж странными.

«Зенит» одержал волевую победу над «Дженоа» в товарищеском матче



«Зенит» в контрольном матче одержал волевую победу над «Дженоа». Встреча прошла в Нойштифте (Австрия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу сине-бело-голубых.



На 21-й минуте генуэзская команда вышла вперёд благодаря голу Ромуло с пенальти. На 35-й минуте петербуржцы отыгрались — после подачи с углового отличился Магомед Оздоев.



В начале второго тайма «Дженоа» опять вышел вперёд — Педру Перейра с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джанлука Лападула удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот. Впрочем, на 66-й минуте «Зенит» вновь восстановил статус-кво — Леандро Паредес выполнил заброс в центр штрафной площади, Рок Водишек при игре на выходе неудачно выбил мяч точно на Себастьяна Дриусси, который спокойно реализовал свой момент.



В концовке игры Далер Кузяев принёс «Зениту» победу — Кристиан Нобоа, получив мяч у линии штрафной площади, удачно подбросил его на ход Кузяеву, тот принял мяч и уложил его в дальний угол ворот.

Безбородов назначен арбитром на матч за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА



Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча за Суперкубок России, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Помощниками Безбородова в этом матче будут Валерий Данченко из Уфы и Максим Гаврилин из Владимира. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).



Матч за Суперкубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. «Локомотив» является действующим чемпионом страны, а ЦСКА — обладателем серебряных медалей. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно», выигравший в прошлом сезоне Кубок России, но клуб из Ленинградской области был расформирован из-за больших долгов и нехватки средств.

«Рубин» достиг договорённости с «Зенитом» по Полозу



В расположение «Рубина» в Австрии прибыл нападающий Дмитрий Полоз. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, игрок получил разрешение тренироваться с «Рубином» после достижения договорённости c «Зенитом».



Недавно в СМИ появилась информация, что «Рубин» хочет арендовать нападающего «Зенита» до конца сезона-2018/19.



Ранее Полоз выступал в «Ростове» под руководством тренера «Рубина» Курбана Бердыева. В прошлом сезоне он провёл за «Зенит» 31 матч, забив три гола и отдав четыре голевые передачи.

«Зенит» близок к приобретению защитника киевского «Динамо» Кадара за € 8 млн



Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар близок к переходу из киевского «Динамо» в петербургский «Зенит», утверждает Nemzeti Sport Online.



По информации источника, киевляне хотят получить за 28-летнего футболиста € 8 млн. Отмечается, что клубы очень близки к сделке.



Кадар перешёл в «Динамо» в феврале 2017 года из польского «Леха». Стоит отметить, что ранее он играл за английские клубы «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд».



Кадар сыграл 47 матчей за сборную Венгрии и забил 1 гол. Его основная позиция — центральный защитник, но также он может сыграть на позиции левого защитника.



Напомним, что ранее об интересе питерского клуба к Кадару сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

Жирков и Ерохин покинули сбор «Зенита»



Сегодня, 17 июля, утром Юрий Жирков и Александр Ерохин отправились домой, футболисты будут готовиться к сезону под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Санкт-Петербурге.



По медицинским соображениям тренерский штаб «Зенита» принял решение, что игроки сине-бело-голубых не будут принимать дальнейшее участие в заключительных сборах. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, каждому назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок.



Жирков и Ерохин принимали участие в чемпионате мира—2018 и помогли сборной России выйти в плей-офф турнира.

«Лион» включился в борьбу с «Зенитом» и «Миланом» за Баделя



Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель может продолжить карьеру в французской Лиге 1.



Как сообщает Footmercato со ссылкой на итальянскую прессу, в услугах футболиста сборной Хорватии заинтересован «Лион», который готов навязать борьбу за игрока петербургскому «Зениту» и «Милану». При этом Бадель, последним клубом которого была «Фиорентина», в настоящий момент находится в статусе свободного агента.



Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию контракта с Баделем. В свою очередь, представители «Милана» уже провели встречу с агентом футболиста.



На чемпионате мира – 2018 Бадель дошёл со сборной Хорватии до финала, где уступил Франции.

«Спартак» ведёт переговоры с защитником «Сампдории» Сильвестре



Защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sampnews24.com.



Руководство клуба уже сообщило аргентинскому футболисту, что он не входит в планы тренерского штаба команды на следующий сезон, и посоветовало искать ему новое место для продолжения карьеры. Среди претендентов на Сильвестре числятся несколько итальянских клубов, среди которых СПАЛ, «Кальяри» и «Парма», однако существует вероятность, что в этих командах защитнику не смогут обеспечить необходимое количество игрового времени.



Однако, по информации издания, выкупить контракт Сильвестре также готов московский «Спартак». Представители красно-белых уже связались с окружением аргентинца.



В прошедшем сезоне 33-летний защитник провёл 34 матча в Серии А и забил 1 гол.

«Армавир» подал протест на результат матча со «СКА-Хабаровск» в 1-м туре ФНЛ

«Армавир» направил в КДК РФС протест на результат матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (0:3), сообщает официальный сайт клуба.



Причина протеста — в игре принял участие футболист «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири. В прошлом сезоне Квеквескири выступал за «Арарат» в ПФЛ и в последнем матче сезона получил красную карточку. Согласно регламенту, это влечёт автоматическую дисквалификацию на следующий матч. По мнению «Армавира», хабаровский клуб нарушил регламент РФС.



«В случае участия в матче соревнования в составе клуба игрока, к которому применена спортивная санкция в виде дисквалификации или запрета на осуществление любой, связанной с футболом деятельности, такое участие признаётся неправомерным, и такому клубу присуждается поражение в матче», — приводит «Армавир» п. 2 ст. 34 Дисциплинарного регламента РФС.