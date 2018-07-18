Ещё раз взглянем, что пишут о нас за рубежом.

«Испытываем радость от того, что ЧМ в империи Путина может быть праздником»

Taz (Германия): «Русские оказались людьми»

«Россияне и россиянки — тоже люди. Такой серьёзный вывод можно сделать после этого чемпионата мира. Они могут радоваться и веселиться, они любопытны, едят то, что им нравится, чокаются бокалами пива, вина или стопками водки, радуются успехам свой сборной и вообще приятные люди. Кто бы мог подумать? Кажется, никто. Испытываешь удивление и радость от того, что чемпионат мира в империи Путина всё-таки может стать настоящим праздником. Но это также показывает, как плохо думали о русских во всём мире. Люди думали, что в стране зла должно жить зло. Но тем и счастливее становится мир, когда он понимает, что всё же ошибался.

Вообще, это печальное осознание. Ведь можно было предположить, что в России живут нормальные люди. Но понадобился целый чемпионат мира, чтобы русские превратились в людей. Это может стать самым большим наследием прошедших четырёх недель. И тем продолжительнее оно будет, если и в будущем взгляды в сторону России будет направлены на тех, кто живёт в стране, а не только на того, кто ей правит».

«Мы не верили в эту ерунду про медведей на улицах» Мифы о России развеялись, но проблемы остались. Зарубежная пресса – о том, что ждёт страну после чемпионата мира.

USA Today (США): «Почему Россия провела лучший чемпионат мира»

«История показывает, что у нас есть все основания не доверять людям, которые возглавляют мировой футбол, поэтому слова президента ФИФА Джанни Инфантино, что это был лучший чемпионат мира, можно воспринимать скептически.

Но когда он сделал это смелое заявление перед финалом, то весь мир, несмотря ни на что, с согласием кивнул ему в ответ.

Этот турнир не должен был стать лучшим чемпионатом мира. Выбор страны-хозяйки в лице России казался ошибочным и, возможно, даже коррумпированным решением. Зимняя Олимпиада в Сочи, прошлая попытка России провести всемирный фестиваль спорта, была хороша, но не самой великой в истории. На Игры потратили ужасно много денег, так потом ещё они были сильно испорчены новостями о допинге у русских.

Но чемпионат мира становился лучше с каждым днём, и к тому времени, когда пошла последняя неделя, в моей памяти он крепко засел как один из лучших в истории и, возможно, самый великий из всех.

Враждебного приветствия… не произошло. Политика Владимира Путина оставляет желать лучшего, но русский народ воплотил в себе всё обаяние и показал другую сторону своей страны».

«Русские везде кладут укроп». Вещи, которые удивили английских журналистов Журналисты с Туманного Альбиона рассказали, что они узнали за месяц о России.

The Times (Великобритания): «Русские – герои моего чемпионата мира»

«Спасибо доброй женщине, которая показала мне комнату в Санкт-Петербурге, в которой Фёдор Достоевский писал «Братьев Карамазовых», и троллю в «Твиттере», который спросил, пытался ли Гарри Реднапп купить пару игроков в «Портсмут».

Спасибо проводникам на безлюдной московской платформе, которые вежливо объяснили мне, что цифры 12.07 на моём билете были на самом деле датой, а не временем отправления поезда, и посоветовали возвращаться через час.

Спасибо леди из Нижнего Новгорода, которая привела меня в место, где когда-то жил Максим Горький, а также жителям Санкт-Петербурга, которые показали, где плавать в Неве возле Петропавловской крепости, не боясь быть унесённым течением.

И спасибо дружелюбному уборщику на платформе станции метро в Санкт-Петербурге, который незаметно перенаправлял движение пассажиров так, чтобы я смог сделать фото статуи Пушкина.

Это был лучший из восьми чемпионатов мира, которые я освещал. Хорошо организованный, с блестящим и неизменно исключительным футболом с достойным победителем в лице Франции»

Как болельщики помогали друг другу на ЧМ. Несколько добрых историй Бесплатный ночлег, спасение от смерти и дорогие подарки.

El Mundo (Испания): «Чемпионат мира в России был безупречен»

«Несмотря на все высказывавшиеся ранее сомнения, Россия продемонстрировала способность проводить крупные спортивные соревнования. Организация чемпионата мира была обеспечена на высшем уровне. Хотелось бы отметить, что за весь турнир не произошло никаких значимых инцидентов, особенно в области правопорядка, а между болельщиками не произошло столкновений и драк. Кроме того, умело использовались технологические новшества, такие как VAR».