Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб

Сезон ещё не начался, а денег и популярности у «Юве» уже стало больше.

Всего неделю назад Криштиану Роналду подписал контракт с «Ювентусом», а событий за это время произошло просто безумное количество. В том числе таких, которые изменили его новый клуб и увеличили разрыв между туринцами и всеми остальными в Серии А.

«Если бы партнёры играли как я, мы были бы первыми». Что Роналду даст «Юве» «Ювентус» купил не игрока, а образ жизни.

Роналду – самый дорогой трансфер в истории «Юве», что ещё важнее, предыдущие большие покупки были сделаны в Италии. Игуаин, Буффон, Тюрам, Дибала, Бернардески – всё, что дороже 40 млн, должно пройти предварительную обкатку в Серии А. Исключения – Дуглас Коста и Канселу, но тут есть простое объяснение. Коста был куплен у «Баварии» после года аренды. То есть сначала прошла адаптация, а потом были отданы деньги. Канселу провёл удачный сезон в «Интере». Тоже прошёл адаптацию к Серии А. Клуб не рискует.

Трансфер, который всё меняет

Трансфер Роналду за 117 млн евро ломает эту традицию. Значит, руководство не посчитало вложение рискованным. И оказалось право. Независимо от того, каких личных достижений добьётся Роналду и к каким достижениям приведёт команду, его трансфер уже близок к тому, чтобы окупиться. Как?

Продажа футболок через клубный интернет-магазин стартовала с задержкой: количество посетителей обрушило сайт. На устранение проблемы ушло полдня. После этого, когда магазин заработал, в течение суток было продано полмиллиона футболок. Точнее – 520 тыс. футболок с седьмым номером. Стоимость одной футболки – 105 евро. Доход за первые сутки продаж составил 55 млн евро. А теперь главное: кто получил деньги?

Типичное соглашение футбольного клуба с поставщиком формы выглядит так: клуб получает фиксированную сумму каждый год, а технический спонсор получает доходы от продажи атрибутики. Но у «Ювентуса» нетипичное соглашение. Туринцы отказались от фиксированной надбавки за продажу атрибутики, зато прибыль от продаж оставляют себе. Выглядит неправдоподобно круто, но это правда. Схема подробно разобрана в итальянском специализированном издании Calcio e Finanza. Расходы на изготовление и логистику атрибутики тоже несёт клуб (по разным данным, она составляет чуть больше трети итоговой стоимости).

Деньги от продажи атрибутики – самый прозрачный источник дохода. Но есть косвенные источники, которые не менее важны. За сутки на клубный «твиттер» «Ювентуса» подписалось более миллиона человек. Похожий наплыв новых пользователей произошёл в «Инстаграме» и «Фейсбуке». Каждое действие новой звезды становилось хитом Интернета и получало вирусный эффект. Шоу сделали даже из прохождения медосмотра.

Видео набрало больше семи тыс. репостов. В комментариях – шутки, начиная с той, что для проверки пульса Криштиану нужно не менее четырёх врачей, и заканчивая той, что это Криштиану тестирует медицинское оборудование «Ювентуса».

Каждый его шаг зафиксирован для клубных СМИ. Криштиану встречается с одноклубниками и тренером.

Криштиану показывает фирменный жест: теперь он здесь.

Игроки академии «Ювентуса» выстроились в знак приветствия.

Всё это вызывает волны хайпа. Но это только начало. Потенциал маркетингового роста «Ювентуса» огромен. Простой пример. У «твиттера» «Юве» сейчас, после всех недавних событий, шесть млн подписчиков. У Криштиану в «Твиттере» – 73 млн подписчиков. В «инстаграме» «Юве» 12 млн человек, у Криштиану – 135 млн человек. Вот такая потенциальная целевая аудитория. Самое популярное фото с презентации на фоне стадиона собрало в клубном «инстаграме» около 1,5 млн лайков. Сравните: фото, которое выложил сам португалец в личном аккаунте со своей семьёй – тоже на фоне стадиона, – собрало 8,5 млн лайков.

Популярность клуба в соцсетях напрямую влияет на спонсорские контракты. Потенциально аудитория может вырасти в 10 раз. Это точно скажется на доходах клуба. Трансферная политика станет ещё более агрессивной.

На наших глазах «Ювентус» из клуба с трансферными возможностями, сопоставимыми с «Атлетико», за одну неделю превращается в клуб, который может купить кого угодно. Финансового благополучия мало, чтобы открыть дверь в группу избранных, для которых не существует недосягаемых целей на трансферном рынке. Нужен объём оборота средств, чтобы трансфер, который суммарно тянет на 350 млн за четыре года, не стал бременем. Но нужно ещё больше: амбиции, которые помогут привлечь в клуб футболистов, которые всегда хотят быть на вершине.

Трансфер Роналду решает все эти задачи. Во-первых, показывает, насколько «Юве» силён финансово. Во-вторых, даёт знак, что клуб хочет ещё большего. В-третьих, открывает новые финансовые возможности и трансферные перспективы.

Учитывая, что зарплата Роналду в Турине (31 млн евро в год) на 30% выше, чем была в Мадриде, и что рекорд зарплат Серии А побит в четыре раза, клуб становится заманчивой целью для топ-игроков одновременно в коммерческом и спортивном планах.

Как совершаются такие трансферы

Спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи рассказал о первых контактах с агентом Роналду. Встреча состоялась в апреле, через несколько дней после того самого гола через себя. «Сумасшедшая идея с трансфером возникла после того матча. Когда Роналду забил нам, а трибуны устроили ему овацию. Мы встретились с Жорже Мендешем. Он рассказал, что Криштиану был поражён реакцией трибун. После этого он хотел бы однажды оказаться здесь и играть за нас. Но мечты далеко не всегда становятся реальностью. Мы пообщались с президентом Аньелли. Пришлось проделать кучу работы, чтобы понять, существует ли для нас хотя бы возможность такого трансфера. После этого президент сказал, что можно попробовать».

Эти слова впечатляют. Руководство готово тратить миллионы, чтобы вывести процветающий клуб на новый уровень, но всё равно всё решают детали. Овация игроку, который забил гол в твои ворота. Момент, когда этот игрок готов бросить себе новый вызов.

«В 33 года футболисты думают, что их карьера окончена. Но я не такой, как другие. И хочу это показать», — так Роналду объясняет своё решение болельщикам. То есть, чтобы этот трансфер стал возможным, должно было сложиться многое. Без денег ничего бы не вышло, но одних только денег недостаточно.

А ещё трансфер показывает, что иногда в спорте на первый план выходит не спорт. Конечно, «Ювентус» подписал Роналду ради будущих побед. Конечно, когда эти победы придут, клуб станет ещё больше, популярнее и влиятельнее. Но какими бы ни были будущие спортивные достижения, «Ювентус» выигрывает от этого перехода уже сейчас. Ещё до первого матча.