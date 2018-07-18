Пока мы наслаждались ЧМ. Как дела у топ-клубов Премьер-Лиги

«Локомотив»

Сборы

«Локо» вышел из отпуска 20 июня, после чего отправился на сборы в австрийский город Бад-Кляйнкирххайм. «Железнодорожники» провели четыре матча: сыграли вничью с «Аустрией Клагенфурт» (1:1), «Осиеком» (0:0) и «Вольфсбергом» (0:0) и проиграли «Витессу» — 0:3. Впереди у чемпионов России ещё один матч — с «Акхисаром».

Трансферы и контракты

В команду спустя два года вернулся Рифат Жемалетдинов. Нападающий подписал с клубом долгосрочный контракт. Также в «Локо» перешёл защитник Брайн Идову — с ним заключили трёхлетний контракт. Алан Касаев до конца сезона-2018/19 перешёл в аренду в калининградскую «Балтику». Также клуб покинул Неманья Пейчинович: у него закончился контракт с «Локо», и на правах свободного агента он перешёл в китайский клуб «Чанчунь Ятай».

С Александром Коломейцевым, Тарасом Михаликом, Виталием Денисовым, Антоном Коченковым и Дмитрием Тарасовым продлили контракты ещё на один год. Полноценное соглашение было заключено с Эдером – ранее нападающий выступал в клубе на правах аренды.

Другие новости

Under Armour Россия объявил о долгосрочном партнёрстве с «Локомотивом», соглашение вступает в силу в июле этого года. Сотрудничество предусматривает полное обеспечение экипировкой игроков основного и молодёжного составов, женской команды, а также «Казанки» и академии «Локомотива». Презентация новой формы состоится 23 июля.

ЦСКА

Сборы

ЦСКА оба сбора провел в австрийском городе Бад-Тацмансдорф. За время пребывания в Австрии «армейцы» провели четыре товарищеские игры: сыграли вничью с «Адмира Ваккер», проиграли «Копенгагену» 1:4, «Гамбургу» 0:1 и обыграли «Бешикташ» 4:1.

Трансферы и контракты

Клуб по истечении контракта покинул Ахмед Муса – он вернулся в «Лестер». Приобретений за это время было три: центральный полузащитник Яка Бийол подписал контракт на пять лет, защитник Хёрдур Магнуссон – на четыре года (по сообщениям СМИ), а также на правах аренды в ЦСКА перешёл Родриго Бекао.

В отличие от Сергея Игнашевича, пока официально не объявили о завершении карьеры братья Березуцкие. Вот-вот может разрешиться ситуация с уходом из команды Александра Головина.

«Монако» сделал предложение по Головину. Подробности У «Челси» появился неожиданный конкурент в борьбе за игрока сборной России.

Другие новости

— Спустя 10 лет в ЦСКА вернулся UMBRO. С сезона-2018/19 «армейцы» будут играть в форме от нового технического спонсора.

— 23 июля состоится встреча команды с болельщиками.

«Спартак»

Сборы

На сборах «Спартак» провёл девять матчей. Красно-белые обыграли «Чертаново» 3:0, «Динамо СПб» 2:0, «Строгино» — 2:1, «Ротор» и «Авангард» со счетом 2:0, «Словацко» — 1:0, «Пролетер» — 3:0, «Рудар» — 3:1, проиграли «Риеке» 1:3.

Трансферы и контракты

Новым ассистентом Массимо Карреры стал тренер академии «Спартак» Дмитрий Цыняка. Трудовой договор специалиста рассчитан до 31 мая 2019 года.



Кроме того, «Спартак» приобрёл защитника Самуэля Жиго, с которым был заключён четырёхлетний контракт. Также в московский клуб перешёл полузащитник Александр Ташаев, соглашение с ним, по сообщениям СМИ, рассчитано на четыре года. У Марио Пашалича и Николы Максимовича закончился срок аренды, и они вернулись в свои клубы, а у Сердара Таски истёк срок действия контракта.

«Зенит»

Сборы

Петербуржцы провели четыре товарищеских матча на сборах в Австрии: обыграли «Дженоа» со счётом 3:2, «Пинцгау» — 1:0, московское «Динамо» — 5:0, «Грассхопер» — 2:0.

Трансферы и контракты



В «Зенит» из аренды вернулись 11 футболистов: Артём Дзюба, Евгений Чернов, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Олег Шатов, Робер Мак, Лука Джорджевич.

Понятно, что все они вряд ли начнут сезон в основной команде. Последние новости из клуба — тренерский штаб принял решение не брать на третий сбор Юсупова, Цаллагова и Полоза. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-Лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге.

Также Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский «Рубин».

«После гола «Динамо» сел в метро и поехал домой» Он забил за «Зенит» в Премьер-Лиге раньше, чем окончил школу.

«Краснодар»

Сборы

На сборах «Краснодар» провёл четыре товарищеских матча: «быки» обыграли «Дружбу» из Майкопа со счётом 7:0, «Штурм» и «Оренбург» 1:0 и проиграли египетскому «Аль-Ахли» 1:5.

Трансферы и контракты

«Краснодар» отдал в аренду нападающего Андрея Ивана до конца сезона-2018/19 с правом последующего выкупа, а также защитника Алексея Грицаенко. Кроме того, в клуб перешли Кристиан Куэва и Анатолий Катрич (на правах свободного агента).