Кадар или Эрмосо? «Зенит» выбирает между двумя левоногими защитниками

Информация о том, что «Зенит» ищет левоногого защитника, способного сыграть как в центре обороны, так и на фланге, косвенно подтверждается последними новостями. Nemzeti Sport Online сообщил вчера о переговорах петербургского клуба с киевским «Динамо» по поводу Тамаша Кадара, чей трансфер может обойтись сине-бело-голубым в 8 млн евро. Сегодня же итальянский журналист Джанлука Ди Марцио написал на своём официальном сайте об интересе «Зенита» к Марио Эрмосо из «Эспаньола». Представляем двух потенциальных новичков команды Сергея Семака.

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Кадар: удачный Евро-2016 и критика в Киеве

28-летний Кадар – защитник сборной Венгрии, за которую сыграл 47 матчей и забил один гол. Если вы не видели матчей киевского «Динамо» в чемпионате Украины и еврокубках, но следите за крупными международными турнирами на уровне национальных команд, то могли запомнить Тамаша по Евро-2016. Тогда венгры неожиданно выиграли группу с Португалией, Исландией и Австрией, а в 1/8 финала были разгромлены Бельгией (0:4). Кадар принял участие в трёх матчах, оставшись в запасе только в игре 3-го тура с Португалией. Пожалуй, был одним из лучших у венгров. Часто отбирал и перехватывал мячи, жёстко встречал оппонентов, заработав два «горчичника».

Воспитанник «Залаэгерсега» уже в 18 лет уехал в «Ньюкасл». Помог «сорокам» вернуться в АПЛ, но закрепиться в основе не сумел, в том числе из-за травм. Его отдали в аренду «Хаддерсфилду», а потом продали «Роде». Однако и в Нидерландах защитник не задержался: в 2013 году вернулся на родину, приняв приглашение из «Диошдьёра». С этим клубом Кадар завоевал Кубок Венгрии сезона-2013/14. В январе 2015-го венгр перешёл в «Лех». Период в Польше – успешный для Тамаша. Он выиграл чемпионат страны и два Суперкубка. Поиграл в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы. В качестве игрока «Леха» отправился на чемпионат Европы.

Февраль 2017-го приготовил Кадару новый трансфер – самый дорогой в его карьере: венгр был продан за 2,5 млн евро в киевское «Динамо». Первый год в Киеве получился у Тамаша не выдающимся.

«После гола «Динамо» сел в метро и поехал домой» Он забил за «Зенит» в Премьер-Лиге раньше, чем окончил школу.

Вот несколько наблюдений украинских журналистов.

«Тамаш Кадар и Александар Пантич — это просто катастрофа. Мне жаль Сергея Реброва, что у него в стартовом составе играют два таких игрока. Я не понимаю, как такие футболисты могут попадать в такой клуб, как ”Динамо”». (Комментатор Виктор Вацко, май 2017-го).

«Замены Домагою Виде и Евгению Хачериди нет: Никита Бурда травмирован, а Александр Пантич и Томаш Кадар порой не соответствуют даже уровню УПЛ». (sportarena.com, октябрь 2017-го).

«С первой передачей у «Динамо» есть проблемы. Тамаш Кадар и Евгений Хачериди обладают лишь поверхностными навыками элемента». (ua-football.com, январь 2018-го).

Тем не менее весной «Динамо» с Кадаром в составе дошло до 1/8 финала Лиги Европы. Да и там имело шансы пройти «Лацио»: на выезде была зафиксирована ничья – 2:2, но в Киеве хозяева уступили со счётом 0:2. К Тамашу у тренера наверняка были вопросы по первому голу «Лацио» в Риме. Динамовцы пропустили после того, как венгр не сумел ни поймать Чиро Иммобиле в офсайдную ловушку, ни накрыть удар.

«Я довольно жёсткий футболист, всегда держу в приоритете оборону. Да, я знаю, что в современном футболе крайние защитники должны подключаться к атакам, но, признаться, это не самое моё сильное качество. При этом больше всего люблю играть в центре защиты», – признался Кадар в интервью телеканалу «2+2», когда подписал контракт с «Динамо».

После Евро-2016 Тамаш имел высокие шансы оказаться не в Киеве, а в Москве. На него претендовал «Локомотив». По словам самого защитника, он хотел этого трансфера, а ему сказали, что переход сорвался из-за проблем внутри московского клуба. Венгра, скорее всего, хорошо примут зенитовские аргентинцы. Ведь Кадар, как и они, обожает татуировки. Достаточно взглянуть на фото и видео из его «инстаграма».

Эрмосо: школа «Реала» и два автогола в одном матче

23-летний Марио Эрмосо – уроженец Мадрида и воспитанник «Реала». Школа у парня что надо! В 2013 и 2014 годах этот защитник призывался в юношескую сборную Испании U19, принял участие в пяти товарищеских матчах и забил два гола. До 2017-го находился в фарм-клубе мадридцев «Кастилье». Кроме того, на сезон-2015/16 его отдали в аренду выступавшему в Сегунде «Вальядолиду». Эрмосо сыграл 31 матч во второй по силе лиге испанского футбола, стал автором двух голевых передач.

Минувший сезон – первый для Марио в Примере. «Реал» продал своего воспитанника в «Эспаньол» за 400 тыс. евро. «Сливочные» поступили мудро: отпустили за скромные деньги молодого игрока, который не имел шансов пробиться в основу победителя Лиги чемпионов, зато оставили за собой 50% прав на Эрмосо. Теперь «Реал» может заработать на трансфере защитника ещё около 5 млн евро. Сообщалось, что ещё в зимнее трансферное окно интерес к игроку «Эспаньола» проявляли «Бенфика», «Реал Сосьедад» и «Эвертон», который якобы был готов заплатить 10 млн евро. Наверняка столько придётся выложить за испанца и «Зениту». В лучшем для петербургского клуба случае это будут те же 8 млн евро, что прописаны в контракте Кадара с «Динамо». К слову, у Эрмосо, если верить испанским СМИ, отступные 40 млн евро, однако такую сумму сейчас даже обсуждать никто не станет.

Марио впервые появился в основе «Эспаньола» в игре 3-го тура с «Барселоной». Несмотря на поражение в дерби со счётом 0:5, защитник закрепился в стартовом составе и регулярно играл до 21-го тура. Всё испортил трагикомичный для Эрмосо гостевой матч с «Леганесом». Журналисты и болельщики шутили, что в этой встрече Марио сделал невероятный хет-трик: сотворил два автогола, а в концовке забил курьёзный мяч. «Эспаньол» проиграл – 2:3, после чего проваливший игру молодой футболист угодил на скамейку запасных на два месяца.

Видео автоголов и забитого мяча Эрмосо

«Эрмосо живёт странной, поразительной и неожиданной жизнью в «Эспаньоле», – анализировал про его ситуацию журналист из Fichajes.net. – Молодой защитник был неприкасаемым до конца января, а потом тренер Кике Флорес устроил ему разгром. Марио не вернулся в раздевалку, и с тех пор не сыграл ни минуты. Шокирующий факт! Ведь речь идёт об одном из самых перспективных защитников испанского футбола. Похоже, Кике Флорес поставил на нём крест, больше не собирается доверять ему».

Тем не менее в апреле Эрмосо верулся в основу. То ли Кике Флорес остыл и решил дать защитнику новый шанс, то ли тренеру намекнули, что глупо держать в запасе талантливого парня, на котором клуб планирует как следует заработать. Конечно, Марио должен пройти через глупые ошибки, чтобы набраться опыта и вырасти. Статистика Эрмосо: 22 матча в Примере, один гол и пять жёлтых карточек. Обращает на себя внимание и ещё кое-что: Марио стал лучшим в «Эспаньоле» по выносам мяча из штрафной – 5,6 в среднем за 90 минут игры.

Кстати, есть у Эрмосо и выступление за основу «Реала». В 2012 году защитник вышел на замену в предсезонной игре за Кубок Сантьяго Бернабеу. «Реал» Жозе Моуринью разгромил колумбийский «Мильонариос» (8:0), а воспитанник клуба на 73-й минуте появился вместо Фабиу Коэнтрау. Отыграл 20 минут рядом с Денисом Черышевым, Лукой Модричем и другими. Тогда про 17-летнего дебютанта написали: «Марио – это левое крыло. Он хорошо обороняется и активно подключается вперёд, действуя интенсивно. Эрмосо старается подражать Роберто Карлосу». Сегодня это скорее левый центральный защитник, способный при необходимости закрыть фланг.