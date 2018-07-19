Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол /

В гостях у Ташаева. Дома у футболистов. Видео

Александр Ташаев
Иван Карпов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В гостях у Ташаева. Одежда/обувь, фотки, принципы, девушки, машины
Сегодня «Чемпионат» в гостях у Александра Ташаева.
Футбол / РФПЛ

Это видео мы записали 17 мая, через неделю после выхода расширенного списка игроков на чемпионат мира. За день до отъезда Ташаева в сборную России. Он был ещё в «Динамо», но мы уже понимали, что очень скоро окажется в «Спартаке». Поэтому решили записать видео заранее, чтобы показать его вам сейчас, когда футболист готовится вместе с красно-белыми к старту сезона.

Смотрите первое видео из цикла «В гостях у...». Здесь — наш визит к полузащитнику «Спартака» Александру Ташаеву. Он рассказывает, какую носит обувь и одежду, каких девушек предпочитает, какие ароматы ему нравятся, зачем ему мяч ФНЛ, чем ему помогла книжка про теннис, кто его друзья, что он не может простить и, конечно, на какой машине он ездит.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент