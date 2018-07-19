В гостях у Ташаева. Одежда/обувь, фотки, принципы, девушки, машины

Это видео мы записали 17 мая, через неделю после выхода расширенного списка игроков на чемпионат мира. За день до отъезда Ташаева в сборную России. Он был ещё в «Динамо», но мы уже понимали, что очень скоро окажется в «Спартаке». Поэтому решили записать видео заранее, чтобы показать его вам сейчас, когда футболист готовится вместе с красно-белыми к старту сезона.

Смотрите первое видео из цикла «В гостях у...». Здесь — наш визит к полузащитнику «Спартака» Александру Ташаеву. Он рассказывает, какую носит обувь и одежду, каких девушек предпочитает, какие ароматы ему нравятся, зачем ему мяч ФНЛ, чем ему помогла книжка про теннис, кто его друзья, что он не может простить и, конечно, на какой машине он ездит.