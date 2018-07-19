Охота на Головина: «армеец» не сыграет с Месси, но может стать партнёром Роналду

«Ювентус» не сдаётся в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России. Об этом и другом – в дайджесте самых горячих новостей дня.

«Барселона» предлагала за Головина более € 30 млн, но ЦСКА не устроили условия



По информации «Чемпионата», полузащитник ЦСКА Александр Головин действительно мог перейти этим летом в «Барселону», но клубы не смогли договориться о трансфере.



Во время чемпионата мира—2018 сине-гранатовые связались с ЦСКА и сообщили, что будут готовы отдать за футболиста более € 30 млн, но в том случае, если «армейцы» согласятся подождать, поскольку россиянин шёл в их списке под вторым номером, и прекратят переговоры с другими клубами. Москвичей не устроили данные условия, и они предпочли изучить все варианты. На тот момент на игрока реально претендовало более 10 крупных европейских клубов, а наиболее предметный интерес проявляли «Челси», «Монако» и «Ювентус». Сейчас в борьбе находятся именно эти три команды.



Вероятность переезда Головина в Западную Европу высока, и сумма сделки может составить около € 30 млн. Между руководителями ЦСКА и «Челси» налажены дружеские отношения, поэтому у синих есть небольшое преимущество. Монегаскам и туринцам необходимо сделать более выгодное предложение, чтобы выиграть борьбу у лондонцев.

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«Ювентус» хочет перехватить Головина у «Челси»



«Ювентус» вернулся к идее приобретения полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb. Туринский клуб предпринял новую попытку заполучить игрока и пытается перехватить его у «Челси».



По последней информации, переговоры между ЦСКА и «Челси» о переходе Головина находятся на продвинутой стадии.



В прошлом сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. На чемпионате мира–2018 Головин в составе сборной России дошёл до стадии 1/4 финала. В 4 играх мундиаля он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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Набабкин продлил контракт с ЦСКА



ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Кириллом Набабкиным. Контракт продлён до окончания сезона-2019/20, сообщает официальный сайт московского клуба.



31-летний футболист перешёл в ЦСКА в начале 2010 года. Набабкин сыграл за красно-синих уже 200 матчей. Кирилл — обладатель семи трофеев в составе ЦСКА: трёх чемпионских титулов, двух Кубков и двух Суперкубков России. Также на счету Набабкина 2 матча за национальную сборную России.



В прошлом сезоне Набабкин провёл 19 матчей (16 – в основе) за ЦСКА в российской Премьер-Лиге и отметился двумя голевыми передачами.

«Ливерпуль» согласовал с «Ромой» трансфер Алисона за € 75 млн



«Ливерпуль» и «Рома» достигли договорённости о трансфере вратаря итальянского клуба Алисона Бекера, сообщает Liverpool Echo.



Как утверждает издание, стороны согласовали сумму перехода бразильца, которая составит рекордные для вратаря £ 66,8 млн (около € 75 млн). Теперь Алисон может вести переговоры с «Ливерпулем», чтобы договориться об условиях контракта.

Ранее стало известно, что Алисон выразил желание перейти в «Ливерпуль». При этом на игрока также претендовал «Челси», в настоящий момент находящийся в поисках замены Тибо Куртуа, который с большой вероятностью продолжит карьеру в «Реале».



Алисон был основным вратарём сборной Бразилии на чемпионате мира–2018. 25-летний голкипер принял участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Эспаньола»



«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. Об этом сообщил официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



23-летний футболист прошёл через молодёжную систему мадридского «Реала», имеет на счету пять матчей за юношескую сборную Испании (до 19 лет).



В прошлом сезоне Эрмосо провёл за свою команду в чемпионате Испании 22 матча (все — в основном составе) и отметился одним голом.



До «Эспаньола», за который защитник играет с лета 2017 года, Эрмосо выступал за молодёжную команду «Реала», а также «Вальядолид» на правах аренды.

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Сборная России — самая эффективная команда чемпионата мира—2018



Сборная России на прошедшем чемпионате мира—2018 стала самой эффективной среди всех команд — участниц турнира. Как сообщает InStat Sport, российской команде, чтобы забить гол, понадобилось 4,1 удара по воротам.



Сборной Франции, которая стала победителем чемпионата мира—2018, для забитого мяча требовалось нанести в среднем 5,5 удара по воротам (второй результат среди всех команд).



Напомним, на прошедшем ЧМ-2018 сборная России, дошедшая до четвертьфинала, в пяти матчах забила 11 мячей. Французы в семи встречах отличились 14 раз.

Россияне назвали лучших футболистов сборной России на ЧМ—2018



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвящённого чемпионату мира—2018, который прошёл в России с 14 июня по 15 июля.



Лучшими игроками чемпионата мира—2018, по мнению опрошенных, являются вратарь Игорь Акинфеев (19%) и нападающий Артём Дзюба (13%). Иностранных игроков россияне называют реже: Лука Модрич – 5%, Килиан Мбаппе – 2%, Криштиану Роналду — 1%.



Сборная России показала лучшую игру в домашнем чемпионате – так считают 29% респондентов. На втором месте Франция – 23%, а на третьем — Хорватия (21%).

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Обращение Далича к хорватским политикам оказалось фейком



Обращение к хорватским политикам, опубликованное от имени главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, оказалось фейком.



Оригинальный текст письма, который появился ещё 13 июля и позднее был размещён в сообществе поклонников сборной Хорватии по футболу, на самом деле подписан именем журналиста Игора Примужича. Данный материал был опубликован рядом российских и зарубежных СМИ.



Примужич подал свой материал как обращение Далича к политикам Хорватии, в котором тот призывает их не использовать успехи сборной на благо собственного имиджа и говорит, что представителям власти не рады в раздевалке команды. Также от имени специалиста было заявлено, что все заработанные на чемпионате мира–2018 деньги будут пожертвованы хорватским детям.

РФПЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу



РФПЛ переименована и со следующего сезона будет носить новое название — Российская Премьер-Лига. Вероятно, подробные комментарии по поводу переименования будут даны во время пресс-конференции 24 июля, посвящённой презентации нового сезона Российской Премьер-Лиги.



Отметим, что новое название уже используется в последних информационных сообщениях лиги, а также в новом логотипе.



В апреле стало известно, что в рамках сотрудничества лиги и студии Артемия Лебедева будут созданы новый логотип Премьер-Лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое.

Пока мы наслаждались ЧМ. Как дела у топ-клубов Премьер-Лиги Товарищеские матчи, трансферы и другие новости.

«Локомотив» заинтересован в услугах Ильина



Как стало известно «Чемпионату», нападающий екатеринбургского «Урала» Владимир Ильин попал в сферу интересов московского «Локомотива».



26-летний форвард, являющийся воспитанником петербургского футбола, выступает за «Урал» с 2017 года. Он дебютировал за команду 28 февраля 2017-го в матче 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (3:3, 4:3 по пенальти), забив на 35-й минуте первый ответный мяч при счёте 0:3.



В прошлом сезоне Ильин принял участие в 25 матчах российской Премьер-Лиги (20 — с первых минут), забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. «Урал» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.