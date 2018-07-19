«Ливерпуль», добро пожаловать в клуб транжир!

Есть в Англии одна традиция — журить клубы за дорогие переходы. Некоторым из них достаётся за это значительно меньше. Считается, что они не злоупотребляют подобными тратами.



Образцом такого клуба был «Арсенал» Венгера эпохи нулевых. Но философия привлечения юных талантов там умерла даже раньше, чем клуб покинул Венгер.



«Ливерпуль» по инерции прошлых лет тоже не считался богатеньким толстосумом. И даже покупку Ван Дейка почти за 80 млн евро все как-то дружно сочли исключением из правил.



Всё окончательно прояснилось этим летом, когда в АПЛ нарисовался самый расточительный клуб этого трансферного окна. Клопп готовит очередной трансфер.

Кариус не прощён

Самым очевидным кандидатом на замену в «Ливерпуле» был вратарь. И дело даже не в тех ужасных ошибках в финале ЛЧ. Кариус изначально мало кому казался спасительным вариантом, который способен закрыть многострадальную позицию.

Я у мамы голкипер! 5 вратарских ляпов в Лиге чемпионов Кариус, добро пожаловать в клуб!

Кстати, во время чемпионата мира вы наверняка пропустили очередное фиаско немца в предсезонном турне «Ливерпуля».

Всё идёт к тому, что новым вратарём английского клуба станет бразилец Алисон. Кипером интересовались сразу несколько суперклубов. Среди них называли «Реал» и «Челси». Видимо, больше, чем «Ливерпуль», не предложил никто. Речь идёт о сумме в 75 млн евро. Столько за вратарей ещё никогда не платили.

Если вдруг вы каким-то образом упустили из виду, откуда он взялся: прошлый сезон Алисон провёл в «Роме», где в 37 матчах пропустил 28 мячей. Несмотря на 25-летний возраст, сезон-2017/18 стал для него первым в Европе. До этого он играл на родине — за «Интернасьонал».



И уж, конечно, вы помните этого бородача по матчам ЧМ в России. В составе бразильской сборной он провёл все пять игр, вытеснив из основы Эдерсона из «Ман Сити». Того самого, за которого «Сити» годом ранее отдал 40 млн евро.

Остальные новички

Алисон пополнит и без того впечатляющий список новичков английского клуба. Из «Монако» в АПЛ наконец-то вырвался Фабиньо, который обошёлся «Ливерпулю» в 45 млн евро, был ещё 60-миллионный Кейта из Лейпцига и переход Шакири (пусть и не столь дорогой).

7 трансферов лета-2018, которые уже известны «Ливерпуль», «Интер» и «Бавария» укрепляются.

Судя по всему, последний заменит в команде Алекса Окслейд-Чемберлена. Тот получил травму ещё в майской игре с «Ромой», но в клубе решили сделать паузу, прежде чем рассказать о сроках его восстановления. Высока вероятность, что из-за повреждения Алекс пропустит большую часть сезона.

Если переход вратаря всё же состоится, траты «Ливерпуля» в этом сезоне составят более 200 млн евро. За прошлый сезон клуб потратил примерно столько же. Конечно, можно вспомнить продажу Коутиньо и единичный успех в ЛЧ.



Но, если честно, нехилые расходы для тех, кто не видел медалей АПЛ с 2014-го, не находите?