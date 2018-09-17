«В «Динамо» обвинили в воровстве». Интервью, которое вы обязаны прочитать

После шести туров «Ростов» внезапно идёт на третьем месте. Одним из ведущих футболистов стал левый полузащитник Дмитрий Скопинцев, который отдал голевую передачу в матче с ЦСКА. Мы встретились с хавбеком в Ростове-на-Дону, чтобы он рассказал историю своей жизни. Историй оказалось множество. Скопинцеву лишь 21 год, но он успел побывать в «Динамо», «Зените», «Лейпциге», «Балтике» и «Ростове».

«Балтика»

– Что за история была у вас в «Балтике» с яблоком?

– Мы тренировались на военной базе. Рядом с полем росли яблони – как раз у моей бровки. Один из тренеров Валерий Климов кинул мне яблоко. Смотрю, наливное такое. Чисто машинально откусил. Молодой ещё был. И тут поворачиваюсь – у Черевченко пар из ушей, потому что я во время тренировки жую яблоко. Сразу: «Ты чё, Скопинцев! Езжай в свой Воронеж!!» Черевченко отправил меня за бровку, а я вымаливал прощение: «Коуч, коуч…»

– А он?

– «Отстань от меня, уезжай». Потом всё-таки подобрел – у Черевченко добрая душа. Заставил меня показательно пробежаться пять раз туда-сюда. Я запыханный вернулся к занятию. На таких эпизодах взрослеешь. С тех пор меня вообще ничего на тренировке не может отвлечь. Благодарен Черевченко за всё, что мне дал. До сих пор тепло общаемся. Созваниваемся после матчей.

– Что он советует?

– Брать игру на себя, идти в обыгрыш. Этого сейчас мало в футболе, поэтому ценится. Ну и вообще говорит оставаться добрым человеком.

– Вы были настолько добрым, что покупали фанатам еду в Калининграде. Как это происходило?

– У меня были хорошие отношения с фанатами «Балтики». Бывало, даже финтил на бровке при победном счете, чтобы порадовать зрителей. После матча у стадиона ждали болельщики, которым хотелось общения с игроками. Фанаты меня провожали: от стадиона до дома – полчаса пешком. Прям шли толпой.

– Толпой?

– Около 30 человек. По дороге заходили в кафе, и я покупал всем сосиски в тесте. Калининград – душевный город, много фудкортов с выпечкой. Я себе брал кофе и булочку, потому что чаще жил один и не готовил. Почему бы не взять ещё 30 сосисок в тесте и пиво особо жаждущим? Я не обеднею. Приятно делать людям приятно.

– На следующем матче вас ждало уже 1000 человек?

– В таких случаях я уезжал на такси (смеётся). Шучу, конечно. Мне нравилось, когда после футбола встречает мама. Болельщики – адекватные. Они же видят, что я ухожу с ней.

– Это мама вас воспитала добрым?

– Просто нужно разделять: в футболе оставаться серьёзным, а с болельщиками – переключаться. Если кто-то ко мне относится с добротой, то я отвечаю тем же. Меня вообще воспитывала одна мама. Она научила оставаться таким, какой я есть – отзывчивым, но не подстраиваться ни под кого, гнуть свою линию.

– Отец ушёл из семьи?

– Да, мне тогда было около двух лет. Мы сейчас с ним общаемся редко, он не участвовал в моём становлении. У меня всегда были мама, бабушка, дедушка и сестра. Дедушка умер четыре года назад. В основном он заменял мне отца. Мама очень сильно в меня верила. Хотя какой процент детей становятся футболистами? Тем более что за мной никто не стоит. Мне хотелось пробиться несмотря ни на что. Мама радовалась, что я по улицам не шатаюсь. В Воронеже масса пагубных примеров. Пускай у сверстников была лучше экипировка, но я знал, что пробьюсь.

«Динамо»

– У вас за спиной никого не было. Благодаря кому вы попали из Воронежа в «Динамо»?

– Меня присмотрели на юношеском турнире. Спасибо Силкину, который лично звонил моей маме и просил отпустить в академию «Динамо». Причём в его команду 1996 года рождения. Хотя я в 1997-м родился.

– Родным было тяжело отпускать 13-летнего парня?

– А меня бы никто не удержал. Бабушка была против, мама говорила: «Пробуй, езжай за мечтой». Она каждую неделю приезжала на плацкартах меня поддерживать. Первое время в интернате было очень тяжело.

– Случались неприятности?

– Была ситуация. Я думал, что записан на питание. Несколько раз брал бутерброд и компот. Оказалось, что меня не вписали и даже обвинили в воровстве. К директору отвели: «Мы ещё можем понять плохие оценки в школе, но воровства точно не потерпим!» Я не понимал, что происходит. Ответил: «Мне ваши бутерброды вообще не нужны, я могу в любой момент пойти и купить себе «Ролтон».

– Как вас наказали?

– Отстранили от тренировок.

– Что спасло?

– За меня вступились тренеры Новиков и Точилин, которые сейчас работают в «Сочи». Сказали, что матч на следующий день и я нужен команде. Меня вернули, и я в той игре забил. Не знаю, что стало, если бы не настояли Новиков и Точилин. Важно помнить тех, кто дал тебе шанс. Та ситуация стала стрессом, но сделала меня сильнее.

– Точилин – красноречивый. Какими словам запомнился?

– Он нас много подкалывал. Я тоже шутил: «Да-да, коуч, мы все равны, но у вас ботинки из кожи крокодила. Отрежьте мне кусочек, я пойду продам».

«Зенит»

– Из «Динамо» вас забрал «Зенит», в котором были Халк и Аршавин.

– Я, кстати, вообще не понимаю, почему на Аршавина ополчились из-за каких-то фраз. Он говорит то, что реально думает. Он меня учил и поддерживал с первых дней в «Зените».

– Полузащитник «Кайрата» рассказывал нам, что Аршавин подсказывает на тренировках: «Мне нужна передача под дальнюю ногу, какая бы ни была ситуация». А чему Аршавин учил вас?

– Мы оставались после тренировок бить по воротам и Аршавин показывал, как ставить стопу, под каким углом подбегать к мячу для удара в дальний угол. Вообще никакой звёздности не чувствовалось. Эти люди – Тимощук, Анюков, Аршавин, Кержаков – с такими растёшь.

– За «Зенит» вы играли в юношеской Лиге чемпионов. Что запомнилось?

– Мы встретились с «Бенфикой», в которой играл Ренату Саншеш. В Португалии – 0:0, в Питере – 5:1 победили. Мы их возили. Только Ренату Саншеш потом попал в «Баварию» и выиграл чемпионат Европы, а многие наши уже закончили с футболом.

«Лейпциг»

– У «Зенита» вас выкупил РБ «Лейпциг». Главный урок от вашего иностранного этапа?

– Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца. Я был легионером – без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодёжный «Лейпциг U-23». Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

– В Германии пересекались с кем-то из известных футболистов?

– Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид – я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

– В чём подвох?

– Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Джошуа, желаем тебе успехов в «Баварии». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри́». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию».

«Ростов»

– Забавная ситуация была и в «Ростове». Как вышло, что вы бегали на четвереньках во время тренировки?

– Это было одно из первых занятий при Карпине. Меня зацепили на скользком поле и получилось, что догонял мяч на четвереньках. Пришлось сыграть в падении головой. Потом этот момент везде крутили, а партнёры подкалывали: называли меня Филом Джонсом. Так всегда: малейшая провинность, и с тебя не слезают.

– В сборной больше всех травит Дзюба. А кто в «Ростове»?

– Пытается Паршивлюк. Калачёв может что-то сказать в силу своего авторитета. Ну и Валерий Георгиевич тоже может.

– Слышал, что Карпин больше всего пихает именно вам.

– Он знает, что мне нельзя давать спуску. Подсказывает нам даже по таким деталям, как бутсы: какие шипы, какой материал не будет натирать мозоли. И так со всеми мелочами.

– Как «Ростов» взобрался на третье место? Это ковёр на вас влияет?

– Все шутят об этом, но удачу ещё надо заслужить. Мы летом так провели сборы, что теперь можем кого-угодно перебегать. А ковёр есть у моей бабушки дома. Я к нему присмотрюсь. Может даже выбью пыль на удачу.

– Слышал, что мама привязана к вашему банковскому счёту. Зачем?

– У меня нет личного бухгалтера, а мама – самый близкий человек. С ней я принимаю все важные решения. Деньгами распоряжаюсь я, мама – помогает.

– Если вас оштрафуют, то она сразу узнает?

– Да. Но вообще я ей сам раньше скажу. У нас доверительные отношения.

– Самая крупная сумма, на которую вас штрафовали?

– В «Лейпциге» переводчик из Казахстана сообщил мне неверное время начала тренировки. Штраф был огромный – тысяча евро.

– Промес недавно сказал в интервью «Чемпионату»: «Если футболист – левша, то он уже особенный». Это так?

– Квинси сейчас сразу заслужил от меня +2 к уважению. Да, левши – дефицит. Конечно, я рад, что не такой, как все. Нас мало, поэтому наша цена выше.

– А пишете какой рукой?

– И левой, и правой рукой – без разницы.

– Вы только сейчас завели «Инстаграм». Как такое возможно в 2018-м?

– Да я вообще не хотел. Не люблю выкладывать фотографии для всех. Просто понял, что это уже требование болельщиков.