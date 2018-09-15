Она помогла Заболотному оттолкнуться от дна и подняться до сборной России

В сентябре сборная России впервые предстала перед публикой после успешного Кубка мира. В Трабзоне наши парни одолели турок в зачёт Лиги наций, а затем разгромили в Ростове чехов в контрольной встрече. Де-юре победный гол в столице юга забил форвард питерского «Зенита» Антон Заболотный.
Самое время познакомиться с музой футболиста. Красавица Лилия вдохновляет нападающего на голевые свершения.
Лилия родилась в семье военного. Детство провела в Саранске, 10 лет жила в Москве.
Познакомились Антон и Лилия в 2011 году в Екатеринбурге, куда форвард был откомандирован столичным ЦСКА в аренду.
Судьбоносную встречу Антон описывает так: «Познакомились в Екатеринбурге. Встретились в компании друзей, познакомились, обменялись телефонами. Начали переписываться. А вторая встреча произошла в Москве, и с тех пор мы вместе».
Свадьбу сыграли в 2014 году.
Перед рождением в семье первенца Антон переживал тяжёлые времена, о чём впоследствии откровенно рассказывал. Выбраться из трясины помогла вторая половинка.
«Мне помогла жена, — признаётся Заболотный. — Сели, поговорили и пришли к выводу: так продолжаться не может. Ждём пополнения, а денег уже не хватает. Ну и рождение Марка стало мощным стимулом. Оно на сто процентов перевернуло мою жизнь. Я многое переосмыслил, на многие вещи посмотрел иначе».
Вскоре Лилия подарила Антону наследника. Отцовство кардинально изменило жизнь форварда: «Наступает момент, когда тебя дома любят и ждут. Совсем другая жизнь, которая меняет и отношение к работе».
Лилия очень трепетно относится к карьере супруга. На её личной страничке в соцсети можно найти репосты из фан-группы Антона и огромное количество фото/видео с его голами.
Теперь у пары всё хорошо. Антон обрёл себя и свою команду, и кривая его карьеры резко устремилась вверх. И это не только его – её тоже победа.