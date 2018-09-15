Если бы не Лилия, Антон мог закончить карьеру, так толком её и не начав.

Она помогла Заболотному оттолкнуться от дна и подняться до сборной России

В сентябре сборная России впервые предстала перед публикой после успешного Кубка мира. В Трабзоне наши парни одолели турок в зачёт Лиги наций, а затем разгромили в Ростове чехов в контрольной встрече. Де-юре победный гол в столице юга забил форвард питерского «Зенита» Антон Заболотный.

Фото : Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Самое время познакомиться с музой футболиста. Красавица Лилия вдохновляет нападающего на голевые свершения.

Фото : Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Лилия родилась в семье военного. Детство провела в Саранске, 10 лет жила в Москве.

Фото : Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Познакомились Антон и Лилия в 2011 году в Екатеринбурге, куда форвард был откомандирован столичным ЦСКА в аренду.

Фото: Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Судьбоносную встречу Антон описывает так: «Познакомились в Екатеринбурге. Встретились в компании друзей, познакомились, обменялись телефонами. Начали переписываться. А вторая встреча произошла в Москве, и с тех пор мы вместе».

Фото: Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Свадьбу сыграли в 2014 году.

Перед рождением в семье первенца Антон переживал тяжёлые времена, о чём впоследствии откровенно рассказывал. Выбраться из трясины помогла вторая половинка.

Фото: Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

«Мне помогла жена, — признаётся Заболотный. — Сели, поговорили и пришли к выводу: так продолжаться не может. Ждём пополнения, а денег уже не хватает. Ну и рождение Марка стало мощным стимулом. Оно на сто процентов перевернуло мою жизнь. Я многое переосмыслил, на многие вещи посмотрел иначе».

«Я стал другим человеком». Как оттолкнуться от дна и подняться до сборной Откровенная и поучительная история новичка «Зенита» Антона Заболотного – из первых уст.

Вскоре Лилия подарила Антону наследника. Отцовство кардинально изменило жизнь форварда: «Наступает момент, когда тебя дома любят и ждут. Совсем другая жизнь, которая меняет и отношение к работе».

Фото: Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Лилия очень трепетно относится к карьере супруга. На её личной страничке в соцсети можно найти репосты из фан-группы Антона и огромное количество фото/видео с его голами.

Фото: Личная страница Лилии Заболотной «Вконтакте»

Теперь у пары всё хорошо. Антон обрёл себя и свою команду, и кривая его карьеры резко устремилась вверх. И это не только его – её тоже победа.