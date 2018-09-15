Ранняя замена Хохлова спасла «Локомотив». Разбор московского дерби

Как и большинство команд РПЛ, на старте сезона «Локомотив» испытывает большие трудности с позиционной атакой против низко посаженной обороны. Лучший по качеству матч в исполнении команды Семина пришелся на встречу с «Краснодаром», в которой «Локомотив» избрал контратакующую модель. Поэтому решение Дмитрия Хохлова выбрать схему 4-1-4-1 с одним волнорезом и пятеркой игроков группы атаки сперва казалось очень опасным для его команды. Использованная главным тренером «Динамо» модель и удаление Крыховяка подарили много вертикального футбола и полярные таймы.

«Локомотив» давил на слабое движение Панченко без мяча

На самом деле выбранную «Динамо» схему можно считать 4-1-4-1 лишь формально. Без мяча команда садилась в средний блок 4-4-2 с игравшими по вингбекам Кардозу и Черных, к Теттеху опускался кто-то их пары Панченко-Жаозиньо, второй из них – поднимался в первую линию прессинга к Луценко. Билд-ап «Локомотива» встречался гостями еще за центральным кругом, часто игрока с мячом прессинговали сразу два игрока «Динамо». В первом тайме команда Семина активно этим пользовалась.

В начале матча стандартным выходом «Локомотива» в финальную треть стали переводы мяча с левого полуфланга на противоположный. Первый вариант: в центральный круг смещался Фернандеш и стягивал на себя внимание Жаозиньо и Луценко. Второй вариант: ложными движениями Фернандеш и Антон Миранчук насыщали зону мяча, а Крыховяк освобождал от опеки Игнатьева, чтобы через несколько секунд самому получить мяч в полуфланге финальной трети.

В обоих случаях фланговые полузащитники «Динамо» были заняты опекой широко расположенных вингбеков «Локомотива», а единственный опорник Теттех, изначально страховавший траекторию передачи за спину выдернувшемуся Жаозиньо, не успевал так быстро перестроиться. И здесь не столько вина ганца, сколько серьезные ошибки в движении без мяча Кирилла Панченко. Кирилл систематически недорабатывал в опеке своего игрока при позиционной обороне. Причем дело касалось как действий в среднем блоке «Динамо», так и при позиционной обороне 4-5-1. Панченко зачастую располагался на одной горизонтальной линии с Теттехом и, находясь вне зоны мяча, крыл воздух и далеко не всегда доигрывал эпизод по игроку. Кирилл выбрал далеко не самый оптимальный матч для своих косяков.

В составе «Локомотива» есть здорово ищущий между линиями пространство Алексей Миранчук и подключающийся из глубины Крыховяк, которые стали главными адресатами передач партнеров в финальную треть, — достаточный ресурс для использования слабых сторон «Динамо». В связи с постоянно возникающими свободными зонами здорово проявил себя один из самых эффективных игроков по Packing-статистике чемпионата Фернандеш. Из-за того, что с приходом в «Локомотив» Крыховяк стал брать на себя очень много, португалец стал больше тяготеть в левому флангу и реже встречаться с мячом в центральной зоне.

Один игрок, на примере которого можно объяснить стартовый провал «Локомотива» Ещё весной его хвалил Симеоне.

В этом матче игрок был похож на себя образца прошлого сезона, постоянно опускался в глубину и отдавал предпочтение сложным в исполнении передачам, если они предполагали большую угрозу. «Динамо» спасал Теттех. Ганец совершил 4 отбора и 3 перехвата, выдав свой лучший матч в сезоне. Без его действий в обороне одним пропущенным голом гости могли бы не ограничиться.

У «Динамо» разносторонний новичок

Мигел Кардозу сходу показал, что на правом фланге «Динамо» у него не будет конкурентов. Дело не только в голе, хотя и он много говорит о том, насколько правильно игрок оценивает численное преимущество своей команды на узком участке поля и ищет в нем свободное пространство. Португалец показал себя очень универсальным игроком. Большую часть времени до удаления Крыховяка гости провели на своей половине поля в позиционной обороне, и здесь Кардозу грамотно играл по своему фингбеку, в случае необходимости выбирая более приоритетный вариант игры по Фернандешу. При этом португалец и Хольмен лишь один раз ошиблись в передаче опеки – неплохо для первого матча в новой команде. Без мяча на чужой половине поля Кардозу старался накрывать прессингом неподготовленные передачи «Локомотива», и один раз такой отбор помог «Динамо» начать опасную атаку.

С мячом Кардозу показал себя еще лучше. Португалец пытался разыгрывать стенки с Луценко, смещался в полуфланг, когда его зону занимал Жаозиньо, несколько раз брал игру на себя. В большинстве игрок показал, что умеет качественно открываться в атаках на скорости. В общем, несмотря на отсутствие сыгранности с партнерами, старался реагировать на ситуацию и играть максимально гибко. Отличный матч от новичка «Динамо». В отличие от его партнера на противоположном фланге, загубившего минимум 3 темповые атаки своей команды.

Кратко о том, что еще важно

— Да, Крыховяк заработал две абсолютно необязательные желтые карточки, тем самым развернув на 180 градусов характер игры. Но он все равно стал лучшим в составе своей команды. Гжегож выполнил огромный объем разносторонней работы. Поляк помогал «Локомотиву» в билд-апе, на чужой половине поля ложными движениями освобождал от опеки партнеров, сам предлагал себя в полуфлангах и активно подключался в штрафную. Кроме лишних разговоров и жесткости в единоборствах, к действиям игрока сложно придраться. Провалы в зоне Крыховяка, которыми в первом тайме несколько раз пользовался Жаозиньо при перехвате мяча, связаны с активным участием поляка в атаках и должны были страховаться Денисовым;

— на фоне игры без мяча Панченко хорошо показал себя в позиционной обороне Жаозиньо. Игрок правильнее партнера выбирал позицию, когда мяч оказывался не в его зоне и Жаозиньо нужно было опускаться в полуфланг. Недочеты в обороне бразилец компенсировал очень сильной работой на подборах спорных мячей. Полузащитник не только находил свободных партнеров при переходе из оборону в атаку, но и догонял контратаку своей команды подключениями;

— удаление Крыховяка больно ударило по «Локомотиву», но с тотальным преимуществом во втором тайме «Динамо» все равно не смогло забрать 3 очка. Если не останавливаться на 3 опаснейших моментах и ужасной реализации игроков «Динамо», причину ничейного результата можно найти в ранней замене Черных на Соснина. Антона выпустили вторым центральным полузащитником в 4-2-3-1, чтобы укрепить опорную зону и решить проблему свободных зон. Но ситуация на поле кардинально поменялась и вынудила полузащитника подняться выше, чтобы связывать пару нападающих «Динамо» с остальной командой.

«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось.

На открытом пространстве у Соснина хорошо получалось открываться и продвигать мяч вперед в средней трети. Но на свой половине поля «Локомотив» довольно спокойно держал оборону 4-4-1 и выдавливал соперника на фланги — в финальной трети Антон терялся и принимал простые решения. Чуть повременив с заменой, Дмитрий Хохлов точно воспользовался бы ей иначе и дожал «Локомотив». Кто знал, что через 10 минут его команда будет иметь численное преимущество.

Использованы данные InStat.