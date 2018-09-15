17-летний парень одевает звёзд АПЛ

А чем вы зарабатывали в юности?

История 17-летнего Сэма Моргена связана с другим не менее воодушевляющим примером. Речь о подписании лондонским «Арсеналом» Коэла Брамалла, который не так давно работал на автомобильном заводе.

«Я стоял на производственной линии, заправляя машины бензином, тормозной и омывающей жидкостью. Каждый день с понедельника по пятницу с 6:30 и до 17:15», — вспоминал футболист, в переходе которого был заинтересован лично Арсен Венгер.

Скачок из седьмого дивизиона в молодёжку «Арсенала» англичанин не потянул. Хотя, может, он ещё и сверкнёт в составе «канониров» (парню всего 22). Но этот переход помог загореться другой юной звёздочке. Пусть и не связанной с футболом.

Вот и польза!

Именно с сообщения Коэлу начался путь Сэма Моргена в британском футболе. Сначала футболист стал заказывать шмотки себе, а потом посоветовал их партнёрам по команде — братьям Уиллокам и Рису Нелсону.

Дело в том, что Сэм к своим годам успел заручиться связями и теперь способен доставать редкие брендовые вещи. Многие из них в открытой продаже найти почти невозможно.

Настоящим прорывом стало знакомство с юным защитником «Тоттенхэма» Кайлом Уокером-Питерсом. Он свёл парня с такими футболистами как Гарри Уинкс, Сон Хын Мин и, наконец, Деле Алли.

Нападающему «Тоттенхэма» грозит армия. Его спасёт золото Азиатских игр Для главной звезды сборной Южной Кореи это последний шанс получить освобождение от службы.

«Через Алли я познакомился с несколькими людьми в Англии. Это как снежки — от одного игрока к другому, потом опять… Пока вы предоставляете хороший сервис, вы востребованы», — делится Сэм.

Всё дошло до того, что защитник сборной Англии Кайл Уокер просто стал писать ему смски. Дальше по накатанной — с помощью видеоигры «Fortnite» юноша познакомился с Де Брёйне. И тот совершенно случайно стал одним из его клиентов.

Затем начался ЧМ-2018. Вот, что рассказывает Морган.

«За пару дней до финала я увидел в FaceTime (программа для видеозвонков. — Прим. «Чемпионата») Поля Погба, с которым раньше никогда не общался. Он позвонил мне с телефона Бенджамина Менди и спросил: «Это ты дилер? Я давно пытался с тобой связаться». Тогда я сидел и думал: нет, это я должен был «пытаться», точно не ты».

Уже через пару дней после финала Морган лично приехал в отель сборной Франции и привёз с собой множество модных курток и винтажных очков.

Его невызову на ЧМ удивлялись все. Зря? Похоже, не только у Лёва есть вопросы к Зане.

По словам Сэма, у него есть клиенты и в «Арсенале». В частности — Пьер-Эмерик Обамейянг, который узнал о нём после разговора с Ляказеттом.

«Я проверил телефон и увидел, что Пьер на меня подписался. Написал ему сообщение: «Хэй, бро, увидел твою подписку. Свистни, если что-то будет нужно». Спустя 20 минут получил ответ: «Скоро мне понадобится одежда. Дай знать, что у тебя есть».

Начинающий бизнесмен отправил ему несколько фотографий в WhatsApp. На следующий день они встретились.