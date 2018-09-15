17-летний парень одевает звёзд АПЛ

История 17-летнего Сэма Моргена связана с другим не менее воодушевляющим примером. Речь о подписании лондонским «Арсеналом» Коэла Брамалла, который не так давно работал на автомобильном заводе.
«Я стоял на производственной линии, заправляя машины бензином, тормозной и омывающей жидкостью. Каждый день с понедельника по пятницу с 6:30 и до 17:15», — вспоминал футболист, в переходе которого был заинтересован лично Арсен Венгер.
Скачок из седьмого дивизиона в молодёжку «Арсенала» англичанин не потянул. Хотя, может, он ещё и сверкнёт в составе «канониров» (парню всего 22). Но этот переход помог загореться другой юной звёздочке. Пусть и не связанной с футболом.
Вот и польза!
Именно с сообщения Коэлу начался путь Сэма Моргена в британском футболе. Сначала футболист стал заказывать шмотки себе, а потом посоветовал их партнёрам по команде — братьям Уиллокам и Рису Нелсону.
Дело в том, что Сэм к своим годам успел заручиться связями и теперь способен доставать редкие брендовые вещи. Многие из них в открытой продаже найти почти невозможно.
Настоящим прорывом стало знакомство с юным защитником «Тоттенхэма» Кайлом Уокером-Питерсом. Он свёл парня с такими футболистами как Гарри Уинкс, Сон Хын Мин и, наконец, Деле Алли.
«Через Алли я познакомился с несколькими людьми в Англии. Это как снежки — от одного игрока к другому, потом опять… Пока вы предоставляете хороший сервис, вы востребованы», — делится Сэм.
Всё дошло до того, что защитник сборной Англии Кайл Уокер просто стал писать ему смски. Дальше по накатанной — с помощью видеоигры «Fortnite» юноша познакомился с Де Брёйне. И тот совершенно случайно стал одним из его клиентов.
Затем начался ЧМ-2018. Вот, что рассказывает Морган.
«За пару дней до финала я увидел в FaceTime (программа для видеозвонков. — Прим. «Чемпионата») Поля Погба, с которым раньше никогда не общался. Он позвонил мне с телефона Бенджамина Менди и спросил: «Это ты дилер? Я давно пытался с тобой связаться». Тогда я сидел и думал: нет, это я должен был «пытаться», точно не ты».
Уже через пару дней после финала Морган лично приехал в отель сборной Франции и привёз с собой множество модных курток и винтажных очков.
По словам Сэма, у него есть клиенты и в «Арсенале». В частности — Пьер-Эмерик Обамейянг, который узнал о нём после разговора с Ляказеттом.
«Я проверил телефон и увидел, что Пьер на меня подписался. Написал ему сообщение: «Хэй, бро, увидел твою подписку. Свистни, если что-то будет нужно». Спустя 20 минут получил ответ: «Скоро мне понадобится одежда. Дай знать, что у тебя есть».
Начинающий бизнесмен отправил ему несколько фотографий в WhatsApp. На следующий день они встретились.