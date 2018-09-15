Дикий матч во Франции: четыре гола, два удаления, болельщики в джакузи

Что это была за игра?

Рядовая, в общем-то, игра пятого тура чемпионата Франции «Кан» – «Лион» станет одним из самых запоминающихся событий сезона Лиги 1. В ней было всё: большое количество голов, удаление за удар в стиле карате и даже необычное предложение для поклонников хозяев. Эмоции били фонтаном!

«Лион», финишировавший в прошлом сезоне на третьем месте и опередивший на финише «Марсель» в борьбе за Лигу чемпионов, стартовал в нынешнем чемпионате довольно средне. На днях главный тренер Бруно Женезио даже чуть не подрался с фанатом «ткачей», который оскорбил его дочь в ресторане. Женезио кинулся с бранью на обидчика и намял бы ему бока, если бы догнал.

Когда футбол не лучший выбор, а единственный. О смерти игрока во Франции Уильям Гомис мог играть в футбол, но передумал.

Игра в Кане вряд ли добавила Женезио популярности. Хотя гости повели в счёте в конце первого тайма благодаря голу великолепного Набиля Фекира со штрафного. В начале второго тайма вскоре после того, как «Кан» сравнял счёт, «Лион» получил численное преимущество. «Каратист» Александар Джику был удалён за жуткий удар ногой в лицо Фекиру при попытке сыграть в мяч. Тем не менее хозяева забили вдесятером и почти наиграли на победу. Вот только в концовке голкипер Брис Самба неуклюже упал, стремясь отразить удар Ферлана Менди, и в какой-то степени помог «Лиону» уйти от поражения. Заканчивал встречу «Кан» вообще вдевятером. На 90+5-й минуте Баиссама Санко боднул соперника, а система VAR позволила судье определиться с правильным наказанием – красной карточкой.

Тренер «Лиона» Женезио чуть не подрался с фанатом, который оскорбил его дочь

Кто дебютировал в составе «Лиона»?

В Кане состоялся дебют самого дорогого летнего новичка «Лиона» – нападающего Муссы Дембеле, который перешёл из «Селтика» в последние часы перед самым закрытием трансферного окна. 22-летний воспитанник «ПСЖ» давно находился в центре внимания больших европейских клубов, однако шотландцы не горели желанием отпускать свою звезду. «Лиону» удалось договориться с «Селтиком», заплатив 22 млн евро, чтобы вернуть талантливого француза на родину.

Дембеле отыграл все 90 минут, но не сумел потрясти болельщиков в первом матче за новый клуб. Нападающий нанёс три удара по воротам «Кана», лишь раз попал в створ и ушёл с поля без гола. Мусса ни разу не обыграл защитников на дриблинге. Кажется, некоторые болельщики «Лиона» убеждены, что это переоценённый нападающий.

В среду команда Женезио начинает групповой этап Лиги чемпионов выездным матчем с «Манчестер Сити». Очевидно, что ничего хорошо в Англии «ткачей» не ждёт. «Сегодня я чувствую большой гнев и большое разочарование из-за того, как мы упустили три очка», – выдал главный тренер «Лиона» по окончании представления.

Откуда джакузи на футболе?

Перед матчем «Кан» запустил оригинальную акцию в рамках партнёрства с одним из центров талассотерапии. Через соцсети было объявлено о розыгрыше четырёх билетов… в джакузи. Участники конкурса получили шанс поддержать любимую команду, сидя в горячей ванне, которую расположили недалеко от углового флажка стадиона «Мишель д'Орнано». Всего было две пары победителей: каждая смотрела футбол из джакузи в течение тайма.

«Мы не будем заставлять игроков специально пинать мяч в джакузи, но было бы забавно увидеть, как он попадёт туда», – шутили в «Кане», рассказывая о своём рекламном ходе.

«Кан» разыграл билеты на места в джакузи рядом с полем на матч с «Лионом»

Действительно яркое решение пиарщиков французского клуба, но всё-таки не ноу-хау. Джакузи возле футбольного поля ставили для болельщиков и раньше. Например, в марте этого года похожую акцию придумали в датском «Хобро» к игре с «Копенгагеном», правда, тогда это было в рамках сотрудничества клуба с пивоваренной компанией. Интересно, что конкурс с лотереей, в котором приняли участие 8 тыс. человек, выиграла девушка, которая привела с собой двух очаровательных подруг.