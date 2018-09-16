Фантастический удар Ибрагимовича. И это его 500-й гол в карьере!

В чемпионате MLS «Торонто» на своём поле победил «Лос-Анджелес Гэлакси» – 5:3. Но в историю эта встреча войдёт не из-за счёта, а из-за гола Златана Ибрагимовича. На 43-й минуте Джовани дос Сантос навесил в штрафную едва ли не из центрального круга, и швед каким-то непостижимым образом пробил в одно касание.

Несмотря на то что матч проходил в Канаде, зрители аплодировали Ибрагимовичу. В том числе фанаты «Торонто». Некоторые даже стоя. А сам Ибрагимович после гола не изобразил никаких гримас. Другой бы на его месте радовался как сумасшедший, но для Златана фантастические голы – обычное дело. «Лос-Анджелес Гэлакси» даже оперативно сделал видео с эффектными голами Ибрагимовича.

Гол в ворота «Торонто» стал для шведа 500-м в карьере. Ибрагимович – третий среди действующих футболистов, кто достиг этой отметки. До этого 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси. После матча Златан выложил в «Твиттере» свою фотографию с подписью «Бог голов».

Не очень скромно. Как и послематчевый комментарий изданию FourFourTwo: «Рад за «Торонто». Им посчастливилось увидеть мой 500-й гол. Думаю, они навсегда запомнят его. Ничего преднамеренно не рассчитывал, хотел просто забить. 500-й гол в карьере – фантастика. Наверное, я уже забил больше мячей, чем эти парни провели игр на поле». Ибрагимович всегда ведёт себя эгоцентрично.

Златан: я хотел сделать Лос-Анджелесу подарок. И подарил себя Ибрагимович жжёт на популярном ток-шоу.

Он называет себя лучшим футболистом в мире. Судя по всему, это часть его образа, который выглядит убедительно на фоне таких мощных голов. Кстати, в первом же матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибра выдал ещё одну красоту. Если не видели, то посмотрите тут:

Ибра – король. Он забил безумный гол в первом же матче А потом оформил победный дубль.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах MLS и отметился 17 мячами. Вероятно, это не последний шедевр от Ибрагимовича. Пускай ему 36 лет (а 3 октября исполнится 37 лет), но его контракт рассчитан до конца 2020 года.