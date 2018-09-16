Смешной ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге

Возвращение Шатова

Самый поздний и самый титулованный новичок Премьер-Лиги нынешнего сезона Клаудио Маркизио всё-таки полетел с «Зенитом» на матч в Оренбург. На этот счёт были сомнения, поскольку итальянский полузащитник пока только набирает форму, да и дебютировать на искусственном поле после всех травм в «Ювентусе» небезопасно. Впрочем, Маркизио начал игру на скамейке запасных. Зато в основу петербургской команды спустя месяц вернулся кандидат в сборную России Олег Шатов.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Шатова ещё на открытой тренировке сине-бело-голубых накануне визита в Оренбург:



«Конечно, мы рассчитываем на Шатова, – признался Семак. – Это очень хороший футболист, железный игрок обоймы, который нужен нам здоровым. Приблизительно понимаем, что нужно сделать, чтобы он меньше пропускал. Сейчас Олег готов сыграть, и это самое важное. До начала сезона он понимал, какие надежды и требования мы с ним связываем. Когда он выйдет на нужный уровень подготовки, микротравмы не будут ему мешать».

Деспот из «Оренбурга»

Новичок появился у «Оренбурга»: Джордже Деспотович неожиданно заменил в основе лучшего бомбардира команды Андрея Козлова. Забавный факт: на майке у серба написано «Деспот». Видимо, с целью запугать соперника. Подразумевалось, что 26-летний нападающий, перешедший из казахской «Астаны», будет «доминировать и унижать» в штрафной «Зенита», но новый снайпер оренбуржцев ничем не запомнился. Заметнее на поле были другие легионеры из бывшей Югославии – словенец Денис Попович и хорват Даниэль Мишкич, хотя у них на спине над номерами всего лишь фамилии, а не яркие прозвища вроде «Поп» и «Мишка».

Вообще на протяжении большей части первого тайма команда Владимира Федотова мало чем уступала лидеру чемпионата. «Оренбург» заработал несколько угловых, остро подключался вперёд по флангу Шатова и Игоря Смольникова левый латераль Сергей Терехов. В одном из эпизодов он просил пенальти, утверждая, что мяч попал в руку Шатова, однако судья зафиксировал фол в борьбе со стороны самого Терехова.

Два гола Ерохина

«Зенит» сделал главное – реализовал преимущество в классе. Например, угловые у петербуржцев получались до перерыва опаснее, чем у оренбуржцев. Первый гол команды Семака родился в результате «стандарта», который благодаря умному открыванию в полуфланг заработал Себастьян Дриусси. К тому же неуклюже после удара Александра Ерохина сыграл голкипер хозяев Евгений Фролов. Мяч был непростым, но он, по сути, забросил его в собственные ворота.

«Зенит» только после первого гола смог более-менее наладить контроль мяча. Вышел из тени Артём Дзюба, которому проблемы со спиной не помешали принять участие в матче. Наверняка даже местные болельщики были бы разочарованы, если бы центрфорвард сборной России остался вне игры. Как раз комбинация, быстро разыгранная Дзюбой, Шатовым и Ерохиным, подарила зенитовцам второй гол.

Полтайма для Маркизио

В начале второго тайма сыграл наконец-то стандарт и «Оренбурга». Этот гол сохранил интригу. Возможно, Силвие Бегич сфолил на Ерохине в борьбе за мяч перед ударом Адесойе Ойеволе, впрочем, при угловых такие истории всегда бывают. Ойеволе продолжает удивлять своей результативностью в этом сезоне. В первых турах центральный защитник сделал две голевые передачи, а теперь у него ещё и гол.



Маркизио появился на 70-й минуте. Итальянец заменил Леандро Паредеса, который летал в США играть за сборную Аргентины и подустал. Клаудио было непросто проявить себя, так как «Зенит» в основном оборонялся, много бегал без мяча. Маркизио отдал несколько хороших передач, тем не менее видно, что он пока не готов на сто процентов. Свой самый опасный момент при счёте 1:2 команда Федотова создала после того, как Алексей Сутормин обыграл итальянца.



Экс полузащитник «Ювентуса» помог «Зениту» победить в Оренбурге. Разочарован концовкой мог быть разве что Дзюба. Центрфорвард упустил два голевых момента.