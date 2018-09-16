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«Ювентус» — «Сассуоло» — 2:1. Дубль Криштиану, удаление Косты

Криштиану Роналду. «Ювентус»
Кирилл Хаит
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Дубль Роналду принёс «Юве» победу. Но это было трудно
У Дугласа Косты сдали нервы.
Футбол / Италия

В Италии Криштиану столкнулся с несколькими объективными проблемами адаптации. Не буду повторяться, на «Чемпионате» этому был посвящён отдельный материал.

Почему Роналду не забивает в «Ювентусе». Есть важная причина
И две причины поменьше.

В четвёртом туре эксперименты Аллегри продолжились. Третья расстановка и третье сочетание игроков со старта сезона: очевидно, что тренер пока не определился с базовой схемой осени.

На этот раз Дибала снова получил место в старте, причём на любимой позиции под нападающими. Манджукич и Криштиану Роналду образовали связку. Ради этого Аллегри пожертвовал вингерами: в старте не было ни одного игрока, основной функцией которого было бы создание ширины атаки. Новая схема максимально приближена к одному из двух основных модулей «Реала» образца весны прошлого сезона. Тому, где Иско в роли «десятки» и связка РоналдуБензема. Правда, есть и несоответствие – в билд-апе. У Зидана за контроль мяча в центре отвечали Кроос и Модрич, у Аллегри сегодня вышли Матюиди и Хедира. Разница есть.

Это несоответствие сыграло свою роль: «Ювентус» атаковал прямолинейно. Попытки пробиться через центр вязли в грамотно выстроенной обороне «Сассуоло», которая начиналась в районе центрального круга, поэтому даже без ярко выраженных вингеров «Юве» сваливался на фланги – просто это делали Роналду, Манджукич или Дибала.

Нехватку тонкости «Ювентус» компенсировал физикой: скоростью движения и интенсивностью атак. «Сассуоло» к концу первого тайма перешёл с контратак на выносы. В начале второго тайма гости несколько раз начинали паниковать в собственной штрафной. Попытки зацепиться за мяч пресекались сразу, в итоге Лирола и Рожерио вместо разгона контратак просто выбивали мяч в аут. Поэтому то, что первый гол Роналду в Италии оказался таким нелепым, не должно шокировать: всё к этому шло.

Феррари просто запаниковал: к тому моменту, когда он сделал такую неудачную попытку выбить мяч головой за лицевую, шла уже третья волна атаки «Ювентуса». Сказалось давление, которое ещё больше усилилось после перерыва.

Италия - Серия А. 4-й тур
16 сентября 2018, воскресенье. 16:00 МСК
Ювентус
Турин
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 – Роналду – 50, 2:0 – Роналду – 65, 2:1 – Бабакар – 90+1
Удаления: Коста, 90+3 – нет

Первый гол сильно упростил игру. «Сассуоло» — не типичный итальянский середняк. Даже после того как Эусебио Ди Франческо ушёл в «Рому», его идеи сохранились в клубе. Позиционной обороне здесь предпочитают прессинг. А пропустив, «Сассуоло» не стал дожидаться случайного шанса и сам забрал мяч. 65% на 35% в пользу гостей после того, как был забит первый гол, – это серьёзный показатель. И вот тут пошёл редкий для Италии футбол, когда игроки группы атаки фаворита могут получать мяч на ход лицом к чужим воротам.

Аллегри почувствовал момент и поменял Манджукича на Косту, добавив ещё больше скорости. Роналду забил второй гол в привычном стиле: после перехвата в центре поля и контратаки с численным преимуществом.

По хорошему, интригу надо было убивать в течение следующих минут 15. Роналду и Коста не использовали явные голевые шансы, португалец на эмоциях пнул штангу. Вообще, несмотря на счёт 2:0, «Ювентус» был далёк от спокойствия. Или, точнее, душевного равновесия. Иначе трудно объяснить поведение Косты. Бразилец срубил Берарди сзади, ударил его локтем, когда он вставал, а потом, когда к бразильцу подошёл разобраться Федерико Ди Франческо, он плюнул в соперника. Его можно было удалять раза три, но хватило и одного. Странный эпизод, Коста не тот игрок, который известен нервными срывами.

«Сассуоло» не бросил играть. Ещё при счёте 0:1 были хорошие подходы к воротам, особенно вторым темпом, но подводили ужасные удары из-за пределов штрафной. Не то чтобы Данкан или Лирола должны были забивать, но они обязаны бить метров на 10 ближе к цели. Поэтому гол Бабакара команда точно заслужила.

«Ювентус» опять победил, Криштиану наконец забил свои первые голы в Италии. В принципе, всё хорошо. Кроме одного: этот матч так и не дал ответа, какая схема лучше всего подходит ему и команде. Не исключено, что в следующем матче Аллегри продолжит экспериментировать.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».

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