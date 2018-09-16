Дубль Роналду принёс «Юве» победу. Но это было трудно

В Италии Криштиану столкнулся с несколькими объективными проблемами адаптации. Не буду повторяться, на «Чемпионате» этому был посвящён отдельный материал.

Почему Роналду не забивает в «Ювентусе». Есть важная причина И две причины поменьше.

В четвёртом туре эксперименты Аллегри продолжились. Третья расстановка и третье сочетание игроков со старта сезона: очевидно, что тренер пока не определился с базовой схемой осени.

На этот раз Дибала снова получил место в старте, причём на любимой позиции под нападающими. Манджукич и Криштиану Роналду образовали связку. Ради этого Аллегри пожертвовал вингерами: в старте не было ни одного игрока, основной функцией которого было бы создание ширины атаки. Новая схема максимально приближена к одному из двух основных модулей «Реала» образца весны прошлого сезона. Тому, где Иско в роли «десятки» и связка Роналду — Бензема. Правда, есть и несоответствие – в билд-апе. У Зидана за контроль мяча в центре отвечали Кроос и Модрич, у Аллегри сегодня вышли Матюиди и Хедира. Разница есть.

Это несоответствие сыграло свою роль: «Ювентус» атаковал прямолинейно. Попытки пробиться через центр вязли в грамотно выстроенной обороне «Сассуоло», которая начиналась в районе центрального круга, поэтому даже без ярко выраженных вингеров «Юве» сваливался на фланги – просто это делали Роналду, Манджукич или Дибала.

Нехватку тонкости «Ювентус» компенсировал физикой: скоростью движения и интенсивностью атак. «Сассуоло» к концу первого тайма перешёл с контратак на выносы. В начале второго тайма гости несколько раз начинали паниковать в собственной штрафной. Попытки зацепиться за мяч пресекались сразу, в итоге Лирола и Рожерио вместо разгона контратак просто выбивали мяч в аут. Поэтому то, что первый гол Роналду в Италии оказался таким нелепым, не должно шокировать: всё к этому шло.

Феррари просто запаниковал: к тому моменту, когда он сделал такую неудачную попытку выбить мяч головой за лицевую, шла уже третья волна атаки «Ювентуса». Сказалось давление, которое ещё больше усилилось после перерыва.

Первый гол сильно упростил игру. «Сассуоло» — не типичный итальянский середняк. Даже после того как Эусебио Ди Франческо ушёл в «Рому», его идеи сохранились в клубе. Позиционной обороне здесь предпочитают прессинг. А пропустив, «Сассуоло» не стал дожидаться случайного шанса и сам забрал мяч. 65% на 35% в пользу гостей после того, как был забит первый гол, – это серьёзный показатель. И вот тут пошёл редкий для Италии футбол, когда игроки группы атаки фаворита могут получать мяч на ход лицом к чужим воротам.

Аллегри почувствовал момент и поменял Манджукича на Косту, добавив ещё больше скорости. Роналду забил второй гол в привычном стиле: после перехвата в центре поля и контратаки с численным преимуществом.

По хорошему, интригу надо было убивать в течение следующих минут 15. Роналду и Коста не использовали явные голевые шансы, португалец на эмоциях пнул штангу. Вообще, несмотря на счёт 2:0, «Ювентус» был далёк от спокойствия. Или, точнее, душевного равновесия. Иначе трудно объяснить поведение Косты. Бразилец срубил Берарди сзади, ударил его локтем, когда он вставал, а потом, когда к бразильцу подошёл разобраться Федерико Ди Франческо, он плюнул в соперника. Его можно было удалять раза три, но хватило и одного. Странный эпизод, Коста не тот игрок, который известен нервными срывами.

«Сассуоло» не бросил играть. Ещё при счёте 0:1 были хорошие подходы к воротам, особенно вторым темпом, но подводили ужасные удары из-за пределов штрафной. Не то чтобы Данкан или Лирола должны были забивать, но они обязаны бить метров на 10 ближе к цели. Поэтому гол Бабакара команда точно заслужила.

«Ювентус» опять победил, Криштиану наконец забил свои первые голы в Италии. В принципе, всё хорошо. Кроме одного: этот матч так и не дал ответа, какая схема лучше всего подходит ему и команде. Не исключено, что в следующем матче Аллегри продолжит экспериментировать.

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