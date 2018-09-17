Каррера злится. Но его «Спартак» всё сложнее понимать

«Спартак» проиграл «Ахмату» и вновь не забил с игры – с начала чемпионата команда Массимо Карреры отличается лишь со стандартов.
— В чём проблема? – прозвучал логичный вопрос.
— Нам сложно забивать, но чаще это заслуга соперника, — ответил Массимо. Зал ждал продолжения, но Каррера молчал. Фраза оказалась полноценной. Остальные ответы были такими же информативными, вне зависимости от количества слов.
— У «Спартака» на скамейке сидят звёзды. Понятно, что соперники обороняются, но разве может такая команда испытывать проблемы в атаке раз за разом?
— Это (забивать) нелегко не только для «Спартака», но и для любой команды, — начал Каррера, и сразу же вспомнились 7 мячей ЦСКА в последних двух матчах, 6 из которых забили юные россияне. – Могу сказать, что в чемпионском сезоне у нас были сложные матчи, просто тогда нам удавалось реализовать моменты. Важно реализовывать каждый момент, который мы имеем.
— «Ахмат» смог удивить вас? Показалось, что команда не готова.
— Нет. Мы знали, что будет сложно, что они могут изменить схему и выйти в пять защитников. Просто в первом тайме вышли играть без злости, в этом была проблема, — вновь сказал общую фразу Каррера. В провальной концовке прошлого сезона именно версия про злость звучала чаще остальных.
— Ханни появился на поле именно после поста в «Твиттере». Это как-то связано?
— Если он не играет, то вы спрашиваете: «Почему не играет?». Если играет, то спрашиваете: «Почему играет?». Определитесь, — разозлился Массимо так, как, возможно, должна была злиться команда. — Мне не важно, что и кто написал в интернете. У меня нет любимчиков и наоборот. Я бы даже своего брата не поставил в состав, если бы знал, что он не принесёт пользы. Это все мои игроки. И в определённый момент я могу воспользоваться ими. Сегодня я понял, что подошёл подходящий момент, чтобы Ханни сыграл. Тем более дальше нас ждёт много матчей.
— Насколько важен для вашей команды Педро Роша?
— Он важен, как и любой другой игрок. У нас впереди сложный график, шанс будет у всех.
— Ещё раз про тактику 4-3-3. У вас есть план «Б»?
— Такой план есть, но над ним надо работать, — вывел Каррера. — В конце мы пробовали играть в два форварда, но всё превращалось в забросы вперёд. Мы не играли в футбол в этот момент, не контролировали игру – это не наш стиль и конёк.
— Вас нервирует то, что «Спартак» не предлагает вам новый контракт?
— Нет. У меня не испытательный срок. Меня вообще не волнует новый контракт, моя цель – поднять «Спартак» как можно выше.
— Вы пожали руку Роману Пилипчуку?
— Да, конечно. Поприветствовал его перед матчем и после игры поздравил с победой.
Отсутствие злости, обороняющиеся соперники, нужная схема, ротация – всё это мы много-много раз слышали.
Но получили ли мы ответ, почему после Петербурга в основе вышел нарушивший этику Ханни, а не полезно сыгравший Роша? Нет, и это очень странно. Разве дисциплина в коллективе не на первом месте? И, может, именно поэтому кому-то когда-то не хватает злости.
Нет ответа и о тактике 4-3-3. Ведь «Спартак» не только не забивает, но и не создаёт моментов. И всё то, что не залетело в его ворота с «Зенитом» и «Краснодаром», затянуло с «Ахматом».
Нынешний «Спартак» Карреры становится абсолютно непредсказуемым – и повести его может в любую сторону. Похоже, в таких же сомнениях пребывает и руководство. Ведь если ещё год назад у тренера был постчемпионский карт-бланш, то сейчас появляются подозрения, почему клуб и столь любимый болельщиками тренер до сих пор не заключили новый контракт.