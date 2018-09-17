Каррера злится. Но его «Спартак» всё сложнее понимать

«Спартак» проиграл «Ахмату» и вновь не забил с игры – с начала чемпионата команда Массимо Карреры отличается лишь со стандартов.

— В чём проблема? – прозвучал логичный вопрос.

— Нам сложно забивать, но чаще это заслуга соперника, — ответил Массимо. Зал ждал продолжения, но Каррера молчал. Фраза оказалась полноценной. Остальные ответы были такими же информативными, вне зависимости от количества слов.

Швец подкрался незаметно. «Спартак» добил его бывший игрок Пилипчук помог Рахимову переиграть Карреру.

— У «Спартака» на скамейке сидят звёзды. Понятно, что соперники обороняются, но разве может такая команда испытывать проблемы в атаке раз за разом?

— Это (забивать) нелегко не только для «Спартака», но и для любой команды, — начал Каррера, и сразу же вспомнились 7 мячей ЦСКА в последних двух матчах, 6 из которых забили юные россияне. – Могу сказать, что в чемпионском сезоне у нас были сложные матчи, просто тогда нам удавалось реализовать моменты. Важно реализовывать каждый момент, который мы имеем.

— «Ахмат» смог удивить вас? Показалось, что команда не готова.

— Нет. Мы знали, что будет сложно, что они могут изменить схему и выйти в пять защитников. Просто в первом тайме вышли играть без злости, в этом была проблема, — вновь сказал общую фразу Каррера. В провальной концовке прошлого сезона именно версия про злость звучала чаще остальных.

— Ханни появился на поле именно после поста в «Твиттере». Это как-то связано?

— Если он не играет, то вы спрашиваете: «Почему не играет?». Если играет, то спрашиваете: «Почему играет?». Определитесь, — разозлился Массимо так, как, возможно, должна была злиться команда. — Мне не важно, что и кто написал в интернете. У меня нет любимчиков и наоборот. Я бы даже своего брата не поставил в состав, если бы знал, что он не принесёт пользы. Это все мои игроки. И в определённый момент я могу воспользоваться ими. Сегодня я понял, что подошёл подходящий момент, чтобы Ханни сыграл. Тем более дальше нас ждёт много матчей.



— Насколько важен для вашей команды Педро Роша?

— Он важен, как и любой другой игрок. У нас впереди сложный график, шанс будет у всех.



— Ещё раз про тактику 4-3-3. У вас есть план «Б»?

— Такой план есть, но над ним надо работать, — вывел Каррера. — В конце мы пробовали играть в два форварда, но всё превращалось в забросы вперёд. Мы не играли в футбол в этот момент, не контролировали игру – это не наш стиль и конёк.



— Вас нервирует то, что «Спартак» не предлагает вам новый контракт?

— Нет. У меня не испытательный срок. Меня вообще не волнует новый контракт, моя цель – поднять «Спартак» как можно выше.



— Вы пожали руку Роману Пилипчуку?

— Да, конечно. Поприветствовал его перед матчем и после игры поздравил с победой.



Отсутствие злости, обороняющиеся соперники, нужная схема, ротация – всё это мы много-много раз слышали.



Но получили ли мы ответ, почему после Петербурга в основе вышел нарушивший этику Ханни, а не полезно сыгравший Роша? Нет, и это очень странно. Разве дисциплина в коллективе не на первом месте? И, может, именно поэтому кому-то когда-то не хватает злости.

РПЛ – такое же уродство. Только в новом фантике Реалии российского футбола на примере матча «Спартак» — «Ахмат».

Нет ответа и о тактике 4-3-3. Ведь «Спартак» не только не забивает, но и не создаёт моментов. И всё то, что не залетело в его ворота с «Зенитом» и «Краснодаром», затянуло с «Ахматом».



Нынешний «Спартак» Карреры становится абсолютно непредсказуемым – и повести его может в любую сторону. Похоже, в таких же сомнениях пребывает и руководство. Ведь если ещё год назад у тренера был постчемпионский карт-бланш, то сейчас появляются подозрения, почему клуб и столь любимый болельщиками тренер до сих пор не заключили новый контракт.