Они выиграли все матчи в этом сезоне. Вообще все

«ПСЖ», 6 побед в 6 играх

Кого обыграли: «Монако» — в Суперкубке (4:0), «Кан» (3:0), «Генгам» (1:3), «Анже» (3:1), «Ним» (2:4), «Сент-Этьен» (4:0).

«У нас отличная команда и лучший тренер в мире». Этими словами президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи можно вкратце описать нынешнее настроение вокруг парижского клуба. Ему удалось сохранить всех своих звёзд, и даже загрустивший в какой-то момент Неймар теперь забивает в каждой игре чемпионата. Теперь Парижу предстоит играть в Лиге чемпионов с клубом, который тоже представлен в этом списке. О нём чуть ниже.

«Ливерпуль», 5 побед в 5 играх

Кого обыграли: «Вест Хэм» (4:0), «Кристал Пэлас» (0:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0); «Лестер» (1:2); «Тоттенхэм» (1:2).

Команда, которая провела, пожалуй, самую солидную трансферную кампанию минувшим летом. Результат не заставил ждать: на пару с «Челси» они составили дуэт, который впервые за 110 лет одержал пять побед на старте АПЛ. Сказать честно, из сильных соперников был только «Тоттенхэм», но команда Клоппа не просто побеждает — играет ярко. Есть ощущение, что Алисон освоится в АПЛ и станет играть ещё увереннее, а Шакири с Фабиньо будут не просто сидеть на банке, но и пользу принесут. Впервые за долгие годы будущее красных выглядит радужным.

Команды, которые больше всего изменились летом. «Ливерпуль» «Ливерпуль» стал идеальным. Всё дело в Наби Кейта.

«Барселона», 5 побед в 5 играх

Кого обыграли: «Севилья» — в Суперкубке (1:2), «Алавес» (3:0), «Вальядолид» (0:1); «Уэска» (8:2), «Реал Сосьедад» (1:2).

В «Барсе» продолжается перестройка. Клуб покинул последний культовый игрок из троицы Маскерано — Хави — Иньеста, в Китай вернулся Паулиньо, а некогда супердуэт из «Валенсии» (Гомеш и Алькасер) отправился по арендам. Им на замену (не считая Видаля) пришла молодёжь, и могло показаться, что команда забуксует. Как бы не так: каталонцы продолжают всех обыгрывать. Справедливости ради — большинство ушедших не были игроками основы. Новички не блистают, но пока и без них всё неплохо. Посмотрим, как будет в ЛЧ.

«Бавария», 5 побед в 5 играх

Кого обыграли: «Айнтрахт» — в Суперкубке (0:5), «Дрохтерзен/Асель» — в Кубке (0:1), «Хоффенхайм» (3:1), «Штутгарт» (0:3), «Байер» (3:1).

В Германии всё стабильно — «Бавария» собирается выдать очередной турнир имени одного клуба. Мюнхенцы после старта сезона даже в товарищеских играх разносят соперников (4:1 с «Гамбургом» и 4:0 с «Чикаго Файром»). Плохие новости поджидали команду в последней игре. За неполный тайм с «Байером» Корентин Толиссо успел забить гол и получить серьёзную травму — повредить «кресты». «Бавария» лишилась француза на несколько месяцев, но поводов для оптимизма всё равно достаточно.

Толиссо: я вернусь сильнее, увидимся в 2019 году

«Ювентус», 4 победы в 4 играх

Кого обыграли: «Кьево» (2:3), «Лацио» (2:0), «Парма» (1:2), «Сассуоло» (2:1).

Криштиану Роналду долго (по своим меркам) не мог забить за новый клуб, однако это не мешало туринцам побеждать в Серии А. Поначалу Манджукич и компания без особых проблем подменяли звёздного партнёра с голами, а в последней игре португалец наконец разразился дублем. Не зря не поехал в сборную Португалии. Криш снова забивает, и на неделе он наверняка дебютирует за «Юве» в ЛЧ. Там ему предстоит возвращение на «Олд Траффорд».

Дубль Роналду принёс «Юве» победу. Но это было трудно У Дугласа Косты сдали нервы.

P.S. Есть ещё пара команд, которые показывают стопроцентный результат в своём чемпионате. «Челси» победил в пяти стартовых играх подряд, та же история с ПСВ. Но в обоих случаях статистику подпортил Суперкубок, в которых клубы потерпели первое поражение в сезоне.