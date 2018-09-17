Хитрости Лоськова, супергол Мамаева, съедобный стадион и очередная беда ЦСКА – в фотообзоре главных моментов прошедшего тура.

Как Селихов заряжал на фанатской трибуне «Спартака». Лучшие фото 7-го тура РПЛ

Концерт тура

«Локомотив» продолжает радовать болельщиков развлекательной программой перед матчами: в этом туре совершенно бесплатно можно было посмотреть на выступление Noize MC.

Noize MC Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дебют тура

Мигел Кардозу впервые вышел на поле в составе «Динамо» и уже на пятой минуте встречи забил гол «Локомотиву».

Мигел Кардозу Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удаление тура

Гжегож Крыховяк был удалён после грубой игры против Жоаозиньо и теперь пропустит важнейшую встречу с «Зенитом».

Гжегож Крыховяк Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подсказки тура

Во время матча с «Динамо» Дмитрий Лоськов покинул границы технической зоны и подсказывал игрокам «Локомотива» из-за ворот, что не понравилось судейской бригаде.

Дмитрий Лоськов Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оборона тура

Соломон Кверквелия против Владимира Рыкова.

Соломон Кверквелия против Владимира Рыкова Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лакомство тура

В Казани приготовили съедобную копию «Казань Арены» из традиционных татарских сладостей.

Красота дня. Жена Дмитрия Полоза Супруга нападающего, который тащит «Рубин».

Потери тура

Накануне старта группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА вновь понёс потери: Хёрдур Магнуссон и Абель Эрнандес получили травмы в матче с «Уфой».

Фото: pfc-cska.com

Однако это не сломило команду: красно-синие сумели разгромить «Уфу», а Тимур Жамалетдинов оформил дубль.

Тимур Жамалетдинов Фото: pfc-cska.com

ЦСКА продолжает побеждать. И терять игроков Неоднозначные итоги выезда в Уфу.

Крылья тура

Болельщики «Арсенала» не зря так изобразили главного тренера команды Олега Кононова: будто окрылённая, его команда разгромила «Крылья Советов» со счётом 4:0.

Болельщики тульского «Арсенала» Фото: arsenal-tula.ru

Девиз тура

Клаудио Маркизио так прокомментировал свою первую победу в составе «Зенита»: «Победы – это привычка, которую трудно бросить».

Клаудио Маркизио Фото: РИА Новости

Смешной ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге Маркизио дебютировал в «Зените» и сыграл полтайма.

Стиль тура

Накануне своего дня рождения Павел Мамаев забил эффектный гол рабоной.

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: fckrasnodar.ru

Видео можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.

Поддержка тура

Вратарь «Спартака» Александр Селихов болел за свою команду с фанатской трибуны.

Гость тура

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся на «Открытие Арену» — уже в составе тренерского штаба «Ахмата».

Роман Пилипчук Фото: «Чемпионат»

Воля тура

«Ахмату» удалось одержать победу после возвращения Рашида Рахимова – гол Антона Швеца поставил точку во встрече со «Спартаком».

Фото: «Чемпионат»

Каррера злится. Но его «Спартак» всё сложнее понимать Странная пресс-конференция – о Ханни, плане «Б», контракте и Пилипчуке.

Атмосфера тура

Огоньки на стадионе создают непередаваемую атмосферу во время матча.

Стадион «Открытие-Арена» Фото: «Чемпионат»