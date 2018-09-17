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Лучшие фото 7-го тура РПЛ

Алёна Сахарова
Фото: «Чемпионат»
Как Селихов заряжал на фанатской трибуне «Спартака». Лучшие фото 7-го тура РПЛ
Хитрости Лоськова, супергол Мамаева, съедобный стадион и очередная беда ЦСКА – в фотообзоре главных моментов прошедшего тура.
Футбол / РПЛ

Концерт тура

«Локомотив» продолжает радовать болельщиков развлекательной программой перед матчами: в этом туре совершенно бесплатно можно было посмотреть на выступление Noize MC.

Noize MC
Noize MC
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дебют тура

Мигел Кардозу впервые вышел на поле в составе «Динамо» и уже на пятой минуте встречи забил гол «Локомотиву».

Мигел Кардозу
Мигел Кардозу
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удаление тура

Гжегож Крыховяк был удалён после грубой игры против Жоаозиньо и теперь пропустит важнейшую встречу с «Зенитом».

Гжегож Крыховяк
Гжегож Крыховяк
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подсказки тура

Во время матча с «Динамо» Дмитрий Лоськов покинул границы технической зоны и подсказывал игрокам «Локомотива» из-за ворот, что не понравилось судейской бригаде.

Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оборона тура

Соломон Кверквелия против Владимира Рыкова.

Соломон Кверквелия против Владимира Рыкова
Соломон Кверквелия против Владимира Рыкова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лакомство тура

В Казани приготовили съедобную копию «Казань Арены» из традиционных татарских сладостей.

Фото: rubin-kazan.ru
Красота дня. Жена Дмитрия Полоза
Супруга нападающего, который тащит «Рубин».

Потери тура

Накануне старта группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА вновь понёс потери: Хёрдур Магнуссон и Абель Эрнандес получили травмы в матче с «Уфой».

Фото: pfc-cska.com

Однако это не сломило команду: красно-синие сумели разгромить «Уфу», а Тимур Жамалетдинов оформил дубль.

Тимур Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Фото: pfc-cska.com
ЦСКА продолжает побеждать. И терять игроков
Неоднозначные итоги выезда в Уфу.

Крылья тура

Болельщики «Арсенала» не зря так изобразили главного тренера команды Олега Кононова: будто окрылённая, его команда разгромила «Крылья Советов» со счётом 4:0.

Болельщики тульского «Арсенала»
Болельщики тульского «Арсенала»
Фото: arsenal-tula.ru

Девиз тура

Клаудио Маркизио так прокомментировал свою первую победу в составе «Зенита»: «Победы – это привычка, которую трудно бросить».

Клаудио Маркизио
Клаудио Маркизио
Фото: РИА Новости
Смешной ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге
Маркизио дебютировал в «Зените» и сыграл полтайма.

Стиль тура

Накануне своего дня рождения Павел Мамаев забил эффектный гол рабоной.

Фото: fckrasnodar.ru
Фото: fckrasnodar.ru

Видео можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.

Поддержка тура

Вратарь «Спартака» Александр Селихов болел за свою команду с фанатской трибуны.

Гость тура

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся на «Открытие Арену» — уже в составе тренерского штаба «Ахмата».

Роман Пилипчук
Роман Пилипчук
Фото: «Чемпионат»

Воля тура

«Ахмату» удалось одержать победу после возвращения Рашида Рахимова – гол Антона Швеца поставил точку во встрече со «Спартаком».

Фото: «Чемпионат»
Каррера злится. Но его «Спартак» всё сложнее понимать
Странная пресс-конференция – о Ханни, плане «Б», контракте и Пилипчуке.

Атмосфера тура

Огоньки на стадионе создают непередаваемую атмосферу во время матча.

Стадион «Открытие-Арена»
Стадион «Открытие-Арена»
Фото: «Чемпионат»
Самые красивые болельщицы 7-го тура РПЛ
Представляем вашему вниманию самых красивых болельщиц в матчах 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
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