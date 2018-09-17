«Все в нашей группе довольны жеребьёвкой. Каждый может пройти дальше»

От «Локомотива» на пресс-конференцию пришёл Ману Фернандеш. Вокруг португальца последние недели ходит много слухов. Он сам и его агент несколько раз публично выражали недовольство переговорами о новом контракте. Но перед «Галатасараем» португальский полузащитник говорил только о футболе. И даже не поддался на лёгкую провокацию от турецких журналистов, когда те спросили, готов ли он вернуться в «Бешикташ».

– Какие эмоции от возвращения в Турцию?

– Всегда приятно возвращаться, я уже играл тут, хотя и в другой команде. Эта страна хорошо принимала меня однажды, но нас ждёт сложная игра. Мы приехали за очками, настраиваемся на тяжёлый матч.



– После матча с «Динамо» вы говорили о непростой ситуации с контрактом – насколько это мешает?

– Я скажу так: самое важное – это игра и то, как я играю. Какой бы ни была ситуация с контрактом, это не будет влиять на мои матчи. Ни завтра, ни когда-то ещё. Концентрация только на футболе.



– Вы играли в «Бешикташе», знаете турецкий футбол – это поможет вам?

– Конечно, я в курсе местной атмосферы и горячей поддержки. Нас ждёт сложный матч. План на игру определит тренер, вы увидите его завтра.

– Вы готовы вернуться в «Бешикташ», где играет в том числе ваш соотечественник Куарежма?

– Я понимаю ваш вопрос, но мы собрались ради завтрашней игры. Я думаю только о ней. Остальные вопросы хотелось бы оставить за бортом. Мы приехали на важный матч, приехали зарабатывать очки. У нас есть определённые проблемы, но мы намерены решить их. В том числе сегодня.



– Как оцените свою текущую игровую форму и насколько тяжело вкатываться в сезон после чемпионата мира?

– Конечно, чемпионат мира повлиял на подготовку, не все подошли в одинаковой форме. Это помешало команде, но уже прошло много времени, мы тренируемся вместе, проблема практически решена. Все в хорошей форме. Повторюсь, как бы сложно сейчас ни шли дела в чемпионате, я уверен, что мы исправим ситуацию.

«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось.

Юрий Сёмин на пресс-конференции не выглядел взволнованным от возвращения в Лигу чемпионов. Скорее, немного возбуждённым. Пару раз российский тренер начинал отвечать на вопросы, не дожидаясь перевода на турецкий. И улыбался, когда его спрашивали о возможном давлении турецких трибун.



– У нас опытные игроки, они выступали в разных чемпионатах, на чемпионате мира. Не думаю, что их можно удивить давлением трибун. Хорошо, когда болельщики на стадионе агрессивно поддерживают. Не вижу проблем.

– Отсутствие Смолова будет влиять на команду?

– Конечно, когда сильный игрок не играет, это определённая проблема. Но у нас есть кем его заменить. Это типичная футбольная ситуация, ничего изменить нельзя, Смолова нет. А игра будет.



– 16 лет назад вы здесь, в Стамбуле, обыгрывали «Галатасарай» с тем же тренером, что и сейчас. Что скажете ему при встрече?

– Во-первых, мы периодически с ним виделись. Восхищён его талантом, это один из лучших тренеров Европы. Молодец, что по сей день добивается успехов. Пожелаю ему крепкого здоровья.



– На фоне других групп у вас не самый сильный квартет – это делает шансы на выход выше?

– Когда прошла жеребьёвка, руководители всех команд были довольны. И я тоже. Каждый имеет шанс пройти дальше. Ровная группа, нас ждут сложные матчи.



– Как состояние Хёведеса?

– Хёведес тренируется в общей группе, мы на него надеемся, по составу определимся завтра.



– Есть вероятность, что сыграете завтра в три защитника?

– Вероятность есть. Как и есть вероятность того, что не сыграем.

Ранняя замена Хохлова спасла «Локомотив». Разбор московского дерби Вертикальная игра и два абсолютно разных тайма.

– После матча с «Динамо» вы сказали, что Фарфан ещё не готов. Что-то изменилось?

– Конечно! Три дня у него было, он не играл полный матч в выходные. Как и Хёведес, он готовится к завтрашней игре.



– Вы бы хотели, чтобы Фернандеш подписал новый контракт?

– Я всегда хотел, чтобы хорошие игроки у нас оставались.

После пресс-конференции игроки «Локомотива» начали тренировку на поле, где завтра начнётся новая история клуба в Лиге чемпионов. Участвовали все, включая дисквалифицированного на завтрашний матч Фёдора Смолова.



Весь день в Стамбуле светило солнце, но по ходу занятия москвичей красивый закат сменился тучей и лёгким дождиком. Завтра при любых раскладах будет жара.