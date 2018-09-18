«В ответном матче с «Монако» нас просто убили»

— Какие воспоминания остались от того розыгрыша Лиги чемпионов?

— Всю ту лигочемпионскую кампанию-2003/04 помню очень хорошо. У нас была очень сильная группа с «Арсеналом», «Интером» и киевским «Динамо». Но наше выступление ещё раз доказывает, что в отдельном турнире можно играть со всеми командами. Надо просто настроиться, подготовиться и полностью отдаваться игре.

Последняя Лига чемпионов «Локомотива». Как это было «Локо» возвращается в групповой этап.

— В чём была сила того «Локомотива»?

— В очень качественном подборе игроков и суперколлективе, который тогда у нас сложился. И это не только футболисты, но и тренерский штаб, административный штаб.

— В том розыгрыше у «Локомотива» был великий матч против «Интера», который вы выиграли 3:0. Что помните о нём?

— Настраивались как на последний бой. Потому что до этой победы у нас была не очень хорошая турнирная ситуация в группе. Понимали, что где-то нужно даже идти ва-банк. Постарались с первых минут подавить «Интер» своим напором и желанием. Думаю, у нас это тогда получилось.

— Тогда вы забили гол головой с линии штрафной. Как вам это удалось?

— А у меня там не было других вариантов. Дима Лоськов сделал хорошую передачу, и я пробил на удачу. Удар из разряда 50 на 50, залетит – не залетит. Я сам удивился, что в итоге случился гол.

— «Локомотив» тогда остановился в 1/8 финала. Проиграли «Монако», хотя в первом матче одержали победу.

— Да, первую игру в Москве мы полностью контролировали, она проходила под нашу диктовку. Не помню, как мы пропустили гол, но помню, что в конце встречи у нас был отличный момент – мы выходили 2 в 1. Если бы мы тогда забили, счёт бы стал 3:1. С таким преимуществом ехать в Монако было бы легче.

«Все в нашей группе довольны жеребьёвкой. Каждый может пройти дальше» Юрий Сёмин не боится давления трибун, а Ману Фернандеш хочет разговаривать только об игре, а не о собственном будущем.

— Что не получилось в ответном матче?

— Во Франции нас просто убили, судья сделал всё для этого. Диму Лоськова сразу посадили на карточку, а потом и удалили. Гол в наши ворота был забит с нарушением правил – Овчинникову мешал игрок соперника. Мы тогда незаслуженно не прошли дальше. Обидно было очень.

— Могли бы повторить путь «Монако» и дойти до финала?

— Если они смогли, что мешало нам?

— Что пожелаете «Локомотиву» и Сёмину?

— Юрию Павловичу желаю большой удачи. Хочу пожелать, чтобы его команда сумела переключиться на Лигу чемпионов с чемпионата. Это отдельный турнир, Юрий Павлович умеет настраивать команду на такие игры.

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