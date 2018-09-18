Серию В приостановили. Никто не знает, сколько должно быть команд

Сезон в Серии В начался 24 августа: в вынесенном на пятницу матче «Брешия» дома сыграла вничью с «Перуджей». Прошёл почти месяц. Позади три тура чемпионата. Самое время определиться, сколько всё-таки команд должно быть в турнире. Кстати, пока их 19. Как Серия В дошла до такого?

Суд приостановил проведение итальянской Серии В

Ещё в июне подготовка к новому сезону шла в обычном режиме. В турнире должны были принять участие 22 команды – как всегда. Четыре новичка получили повышение в классе: «Ливорно», «Падуя» и «Лечче» выиграли региональные турниры в Серии С, «Козенца» выиграла плей-офф. Три команды опустились из высшего дивизиона: «Верона», «Кротоне» и «Беневенто». Ещё 15 команд остались из прошлогоднего розыгрыша Серии В. В них вся проблема.

Сначала «Бари» и «Чезена» не смогли дать необходимые финансовые гарантии для участия в чемпионате. «Бари» отказался от выступления в Серии В, а после проведения финансовой инспекции попал в Серию D, где его купил Аурелио Де Лаурентис. Теперь он владеет не только «Наполи», но ещё и любительским клубом с 60-тысячным стадионом и предлагает проводить домашние матчи «Наполи» в Лиге чемпионов как раз в Бари, потому что там стадион лучше. Это Италия.

«Чезена» прекратила своё существование. Для города из Эмилии-Романьи это потрясение: из 70 лет своей истории команда 50 провела в профессиональном футболе, да и в элите бывала нередко. Последний раз она пробивалась в Серию А в 2013 году и на тот момент уже испытывала серьёзные финансовые проблемы к началу предсезонной подготовки на контракте с клубом были четыре футболиста, остальные – взяты в аренду. С тех пор всё становилось хуже. Год назад клуб осудили за финансовые махинации при обмене игроками. В июне – ещё раз, и оштрафовали на 80 тыс. евро. В ответ «Чезена» объявила себя банкротом.

Гарантии ещё одного клуба, «Авеллино», не устроили руководство лиги. Это был триллер: клуб не объявил банкротство и нашёл деньги, сумев в последний момент предоставить двух поручителей (необходимая процедура, чтобы быть допущенным к сезону). Но одному из этих поручителей, компании Finworld, в свою очередь отказал в регистрации Национальный банк Италии. «Авеллино» получил отсрочку, чтобы найти другого поручителя, но не сумел этого сделать и был отправлен Федерацией футбола Италии прямо в Серию D. Это решение «Авеллино» решил опротестовать в Национальном олимпийском комитете. Апелляция была отвергнута.

Так за три недели до старта сезона в Серии В стало на три команды меньше.

Дальше нужно было определиться со следующими действиями. И тут федерация упёрлась в юридический тупик. Первоначальный план: провести сезон с 20 командами, с «Катаньей», которая показала лучшие показатели среди команд, занявших вторые места в Серии С. Но это оказалось незаконно, так у лиги нет полномочий менять количество команд в чемпионате раньше, чем за год. Было принято альтернативное решение: оставить 22 команды. Помимо «Катании» в Серии В должны были сыграть «Сиена» (ещё один региональный вице-чемпион третьей лиги) и «Новара», которая вылетела из Серии В в прошлом сезоне по дополнительным показателям. Это звучит более-менее адекватно, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Но ничего не вышло.

«Тернана» и «Про Верчелли», другие команды, которые вылетели из Серии В, решили, что вылетать – так всем вместе, и подали протест на это расширение лиги в Апелляционный суд Италии. Он был отклонён, но на решение подали апелляцию, и Административный суд Лацио удовлетворил апелляцию. Так ситуация стала безумной.

Тем временем начался сезон. Стартовать решили с теми 19 командами, что есть, а дальше видно будет. Новый формат был утверждён Федерацией футбола Италии. Так прошло три тура. В каждом одна из команд не принимала участия. Но это был не конец.

Разумеется, представители Серии С, которые уже приготовились к повышению в классе, тоже включились и начали опротестовывать это решение. Сегодня после очередных слушаний в Административном суде Лацио председатель решил вопрос радикально: приостановил деятельность лиги до тех пор, пока не будет решено, сколько команд примут участие в турнире. Абсурда ситуации добавляет тот факт, что всё это время старт сезона в Серии С откладывался, потому что пять команд («Про Верчелли», «Тернана», «Новара», «Сиена», «Катанья») не знают, в какой лиге они проведут сезон. Да, это Италия.

21 сентября будет проведено заседания Комитета по лицензированию при Национальном олимпийском комитете Италии, на котором будет окончательно решено, сколько команд останется в Серии В и что это будут за команды. Кстати, председатель этого комитета – Франко Фраттини, бывший министр иностранных дел Италии. Вот что он говорит по поводу ситуации: «Я представлял Италию в «Большой семёрке», а сейчас часто занимаюсь судебными разбирательствами, связанными с мафией. И всё же должен сказать, что настоящая головная боль – это футбол».

Теперь есть шанс, что уже 21 сентября заморозка лиги будет снята. Заодно и в Серии С наконец начнут играть в футбол.

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