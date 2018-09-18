«Мне пионерский галстук повязать?» Гончаренко и Чалов – о старте ЦСКА в ЛЧ

Лето в Чехии ещё не заканчивалось: +28 днём, солнце, море сочной зелени и умиротворяющий щебет птах вокруг. Даже к вечеру зной стоит такой, что журналисты в конференц-зале маленького пльзеньского стадиончика моментально покрываются испариной – что уж говорить о футболистах на газоне? Но прежде чем их туда вывести, главный «армеец» сполна удовлетворил любопытство местных и приезжих репортёров. От лица игроков ответ перед СМИ держал лучший снайпер команды Фёдор Чалов. Впрочем, держал недолго – чересчур утруждать вопросами молодого нападающего не стали: у него дела поважнее есть.

— Фёдор, как сами объясните свою суперрезультативность в сезоне? Не давит статус лучшего бомбардира?

— Да нет, не давит. Это только начало чемпионата. Надеюсь, дальше будет ещё больше голов и результативных действий. И я стал правильней открываться, и команда правильней играет – как результат, больше моментов и голов.



— Пропуск матча с сербской «молодёжкой» не выбил из колеи?

— Не выбил. Это решение главного тренера. Если он так решил, значит, так нужно было.

— Когда получили в соперники «Викторию», что почувствовали? Что знали об этой команде? — Полюбопытствовал чешский журналист.

— Честно говоря, не слежу за чемпионатом Чехии. Ничего практически не знаю о сопернике, кроме того, что это чемпион страны. Но в Лиге чемпионов нет проходных команд, и с этой тоже будет сложно играть, я уверен.

На этой оптимистической ноте нападающего отпустили готовиться к тренировке. Виктор Гончаренко задержался в зале значительно дольше.



— После матча с «Уфой» вы сказали, что, несмотря на победу, команда выглядела зажатой. Не опасаетесь повторения завтра?

— Это молодость, а молодости свойственна нестабильность. Ждём, что с каждой игрой будем выглядеть лучше. У нас молодая, задорная команда. Мы приобретаем опыт, сыгранность. В любом случае сложно предугадать наше состояние. К каждой игре подходим в хорошем состоянии, но каждый матч может складываться по-разному. Самое главное, что старания, характера, желания нам не занимать.



— Щенников и Дзагоев готовы играть полный матч?

— Может быть, 90 минут — нет. Все готовы выйти в стартовом составе и сыграть по полтора тайма. При особой необходимости каждый выдержит и 90 минут, но думаю, что нам не стоит этого делать.

— В травмах Магнуссона и Абеля повинна уфимская синтетика?

— Нет. Здесь много факторов. В том числе и тот, что полноценную подготовку они с нами не проходили. Магнуссон был на чемпионате мира, Абель немного позже пришёл. Мы рекомендовали Хордуру не рисковать и не ездить в сборную. К сожалению, он не прислушался. Поэтому рецидив произошёл. А Абель действительно получил травму на ровном месте, такие ситуации бывают и их сложно предсказать.

«Я стал серьёзнее относиться к футболу». Секрет преображения Фёдора Чалова Лучший бомбардир РПЛ – о запасе «молодёжки», новом ЦСКА и обновлённом себе.

— В интервью «Чемпионату» Фёдор Чалов сказал интересную вещь: мол, мы и сами ещё не осознаём, на что способны. А вы видите максимум этого состава, довольны его прогрессом?

— Что точно тяжело увидеть, так это максимум этой команды. У нас много молодых интересных футболистов. Мы должны быстрее превратиться в единый механизм, чтобы каждый сверкал внутри коллектива. Не знаю, сколько для этого потребуется времени, но то, что сейчас у нас такие результаты, говорит об одном – все выходят играть на максимуме.

— В своё время вы соперничали с «Викторией» во главе БАТЭ. Помните эти матчи?

— Да, помню матчи в Праге и Минске. Тот же тренер был, у которого хорошо узнаваемый стиль. Помню Лимберски, Райторала, Коларжа. У команд Врбы всегда видна тренерская рука – и в той «Виктории», и в нынешней. То же самое он пробовал делать в «Анжи». Игроки, может быть, поменялись, но стиль сохранился.



— С чем связываете такой прогресс в игре Чалова и не приходится ли его одёргивать?

— Одёргивать, чтобы не забивал (улыбается)? Чалов не тот человек, который может зазнаться. Это его третий сезон на высоком уровне, он матереет. Задор нашей полузащиты помогает и Феде, как и присутствие Абеля. Федя уходит из-под опеки. Он делает много вещей, чтобы забивать. Прошлогоднее в выступление Вернблума на позиции нападающего его задело. Поэтому сейчас он делает много правильных вещей.

— Как вы относитесь к сравнениям ЦСКА с пионеротрядом «Спартака» 1996 года?

— Мне что, галстук повязать пионерский? Я далёк от каких-то сравнений, слишком мало сыграно больших матчей. Рано говорить, на что ЦСКА способен. Мы идём от матча к матчу. В каждом делаем всё возможное, чтобы играть на 100 процентов.



— Считаете ли удачным раскладом то, что начинаете турнир против слабейшей команды группы?

— Неправильно рассуждать о слабых командах, потому что это Лига чемпионов. Такими категориями точно не размышляем. Понятно, что у нас есть явный фаворит, который выиграл три последние Лиги чемпионов. «Реал» в представлении не нуждается. А наши матчи с «Ромой» и «Викторией» будут зависеть от массы нюансов. Аутсайдер – такое слово даже звучать из уст тренера в Лиге чемпионов не должно.