Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

Соцсети — о поражении «Локомотива» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

София Михайлова
Фото: РИА Новости
«Без уверенной игры вратаря очки в Турции не взять»
Соцсети обсуждают провальный старт «Локомотива» в Лиге чемпионов.
Футбол / Лига чемпионов

Старт в Лиге чемпионов не задался сразу. Пропустил «Локо» уже на девятой минуте встречи.

Но болельщики верили в команду.

У Руслана Нигматуллина были вопросы к игре Гилерме в этом матче.

Российские фильмы давно предсказали этот матч.

Сёмина просили перейти к действиям.

Отрезками «Локомотив» действительно смотрелся неплохо.

А ещё турецкие болельщики очень активно поддерживали свою команду.

А потом случился второй гол.

И сильно расстроены результатом.

Результат действительно очень болезненный.

Но этот человек здесь ни при чём.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент