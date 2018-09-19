«Без уверенной игры вратаря очки в Турции не взять»

Старт в Лиге чемпионов не задался сразу. Пропустил «Локо» уже на девятой минуте встречи.
Но болельщики верили в команду.
У Руслана Нигматуллина были вопросы к игре Гилерме в этом матче.
Российские фильмы давно предсказали этот матч.
Сёмина просили перейти к действиям.
Отрезками «Локомотив» действительно смотрелся неплохо.
А ещё турецкие болельщики очень активно поддерживали свою команду.
А потом случился второй гол.
И сильно расстроены результатом.
Результат действительно очень болезненный.
Но этот человек здесь ни при чём.