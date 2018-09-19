«Без уверенной игры вратаря очки в Турции не взять»

Старт в Лиге чемпионов не задался сразу. Пропустил «Локо» уже на девятой минуте встречи.

Но болельщики верили в команду.

У Руслана Нигматуллина были вопросы к игре Гилерме в этом матче.

Российские фильмы давно предсказали этот матч.

Сёмина просили перейти к действиям.

Отрезками «Локомотив» действительно смотрелся неплохо.

А ещё турецкие болельщики очень активно поддерживали свою команду.

А потом случился второй гол.

И сильно расстроены результатом.

Результат действительно очень болезненный.

Но этот человек здесь ни при чём.