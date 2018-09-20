Пропавшие таланты «Спартака» 2000-х. Где они сейчас. Часть 1

Сегодня вспоминаем игроков «Спартака». Пока первую группу из них. Пропавших талантов только за последние пару десятилетий у красно-белых, к сожалению, набралось немало.

Егор Лугачев, полузащитник

Родился 24 декабря 1988 года (29 лет).

В «Спартаке»: с 2006 по 2010 год.

За главную команду: 1 матч.

Пик внимания к фигуре креативного украинского хавбека пришёлся на поздний период работы Станислава Черчесова. В июле 2008-го после кошмарного дерби с ЦСКА (1:5) тренер отправил восвояси Титова (а заодно и Калиниченко с Моцартом), и именно Лугачева называли главным претендентом на позицию плеймейкера перед следующей игрой с «Локомотивом». Публика мигом окрестила длинноволосого паренька и двукратного чемпиона первенства дублирующих составов «вторым Титовым». А тот смущался: «Очень приятно, стиль игры Егора мне действительно близок».

Дебют в Черкизово так и не состоялся – игрок перенервничал из-за шумихи, плохо провёл предматчевые тренировки, и Черчесов не решился бросать его в бой. Вышел на поле Лугачёв только в следующем туре, в матче с «Лучом-Энергией», на 30 последних секунд. Больше за основу «Спартака» Егор никогда не играл. В 2010-м явно засидевшийся уже полузащитник уехал в киевский «Арсенал», далее в его карьере были «Полтава», «Горняк-Спорт» и «Колос».



В 2016-м Лугачёв завязал с профессиональным футболом. Среди причин, помешавших раскрыть талант, сам он в разное время выделял: а) деньги и неготовность к ним; б) слишком раннюю женитьбу; в) травмы. Но сейчас у Егора всё хорошо. Теперь он стильный парикмахер в Киеве, стрижёт знаменитых украинских игроков (например Хачериди, Милевского, Ярмоленко), а ещё продаёт модные именные браслеты. Правда, если вы увидите его, то вряд ли узнаете в лицо.

Егор Лугачев Фото: instagram.com/lugawvili

Олег Динеев, полузащитник

Родился 30 октября 1987 года (30 лет).

В «Спартаке»: с 2007 по 2010 год.

За главную команду: 5 матчей.



Ещё в 16 лет фланговый полузащитник, наделённый отличной скоростью и мощным ударом, попал в дублирующий состав красно-белых. В 2007-м, при Владимире Федотове, Динеев начал работать с основой. В апреле, когда ситуация с кадрами стала аховой, а график был суровым, Олегу доверили место в стартовом составе в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом». Хавбек нисколько не стушевался – в первом тайме от души приложился с дальнего штрафного, мяч попал в кучу игроков в штрафной и отскочил к другому «пионеру» — Александру Прудникову, открывшему счёт. «Видите, выпустил Динеева – а он уже с 30 метров бьёт!» — светился от счастья Федотов после финального свистка.

Увы, с достойным продолжением не вышло. В чемпионате-2007 Олег провёл лишь один матч с «Крыльями», при Черчесове отправился обратно в дубль, а потом уехал в аренду в «Шинник». В 2008-м его временно приютили «Химки», подарив возможность хотя бы чуть-чуть поиграть в премьер-лиге. А потом настала череда повреждений. В 2010-м Динеев провёл один матч за брянское «Динамо», в 2011-м четыре игры – за белгородский «Салют». На этом все. Больше на профессиональном уровне экс-спартаковец не играл.

Олег Динеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Константин Советкин, полузащитник

Родился 19 февраля 1989 года (29 лет).

В «Спартаке»: с 2006 по 2013 год.

За главную команду: 6 матчей.

Маленького, шустрого, техничного и работоспособного футболиста взяли в «Спартак» в 13 лет после первой же просмотровой тренировки. После золотых достижений с дублем Федотов в 2007-м привлёк его к занятиям с основой, но то стало разовой акцией. Намерения Черчесова после 1:5 от ЦСКА в июле 2008-го были уже куда серьёзнее. Советкин сразу же вышел на замену в матче с «Локомотивом» (в том самом, где мы не дождались дебюта Лугачёва), после чего принял участие ещё в четырёх играх сезона. Поначалу в него поверил и Лаудруп, однако подвигами Константин за отведённое время не отметился, да и хотя бы просто солидной игрой – тоже. «Спартак» образца того года был слишком слаб, проявить себя в турбулентных условиях молодым игрокам оказалось вдвойне сложно.



Пришедший на смену датчанину Карпин на Советкина совсем не рассчитывал. А там ещё подоспела и необходимость лечить ахилл. С красно-белыми Константин фактически попрощался уже тогда, хотя контракт истёк только в 2013-м. «Анжи», «Волга» Ульяновск, «Металлург-Оскол» — вот список команд 29-летнего футболиста. Был ещё и «Спартак» — но уже из Костромы. «Обидно! Старался, хотел заиграть в родном клубе, но ещё одного шанса мне так и не дали», — грустил Константин в одном из последних интервью.

Константин Советкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Фомин, нападающий

Родился: 8 июля 1988 года (30 лет).

В «Спартаке»: с 2006 по 2009 годы.

За главную команду: 0 матчей.



Сейчас уже мало кто помнит этого атакующего футболиста, а ведь надежды на него когда-то возлагались очень серьезные. Приехав в 2002-м в академию «Спартака» из Казахстана, он прошел все ступени клубной структуры и закрепился в дубле. В 2006-м с 12 голами Фомин разделил с Прудниковым звание лучшего бомбардира первенства дублеров. Неудивительно, что тогда Артем котировался не хуже ровесника и тезки — Дзюбы. В январе, например, его уже начали постепенно подключать к тренировкам с основой, а в 2007-м – включать в заявку.

Только на поле в Премьер-Лиге Фомин так ни разу не появился, несмотря на качественную игру за дубль. При Черчесове молодой футболист уехал в аренду в Барнаул, а там, по собственному признанию, получил 12 мышечных повреждений подряд. Возвращение в «Спартак» тоже вышло неудачным – играть Артем перестал, пришлось лететь в Казахстан. В 2010-2011 годах он выступал за «Кайрат», в 2012-2013 – за «Атырау». В 2013-м во время матча получил травму почки, после чего долго лечился и в футбол не вернулся. Последующая судьба экс-спартаковца неизвестна.

Филип Озобич, полузащитник

Родился 8 апреля 1991 года (27 лет).

В «Спартаке»: с 2008 по 2013 год.

За главную команду: 4 матча.



«Спартак» вёл воспитанника загребского «Динамо» с 15-летнего возраста, в 16 лет заключил с ним контракт и отправил в аренду до достижения совершеннолетия из-за российских регламентных норм. В 2009-м Филип вернулся в Москву, стал играть в «молодёжке» и периодически работать с главной командой. Ожиданий появлялось море. В отдельных матчах было заметно, что это игрок очень одарённый, со светлой головой.



Но ожидания не оправдались. Озобич принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, не сумел подтвердить свой несомненный талант на высоком уровне, ещё два раза слетал в аренду, а в 2013-м ушёл из «Спартака» насовсем после окончания контракта. Версия с «вложением в будущее» тоже разбилась о стену. Сперва хорват поиграл на родине за «Славен Белупо», а с 2016-го строит карьеру в Азербайджане.

Филип Озобич Фото: РИА Новости

Пропавшие таланты ЦСКА 2000-х. Где они сейчас Вратарь-рекордсмен РПЛ остался без работы, а чемпион Европы доигрался до «Реала». Не испанского.