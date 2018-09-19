Разгром при лучшей игре в сезоне. Разбор матча «Локомотива» с «Галатасараем»

Юрий Павлович редко отходит от схемы 4-2-3-1, вернувшей «Локомотиву» чемпионский титул спустя 14 лет. В последний раз на постоянной основе модуль с тремя центральными защитниками использовался в начале прошлого сезона. После этого были ещё две игры, в которых Сёмин сыграл от обороны. Оба раза не вышло — дерби с ЦСКА закончилось результативной ничьей 2:2, в провальном для «Локомотива» матче с «Атлетико» Гильерме пропустил три мяча.

Сёмину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе.

Поэтому пятёрка в линию в гостевой встрече с «Галатасараем» воспринималась со скепсисом, хотя и казалась логичным решением против взрывных сдвоенных флангов турок. На промежуток между первым и вторым голами хозяев приходится пока качественно лучший отрезок «Локомотива» в сезоне, а «Галатасарай» скорее показал себя командой стартового рывка и домашнего стадиона. Так что, несмотря на разгромное поражение в первом матче Лиги чемпионов, хоронить еврокубковые амбиции команды Сёмина точно не стоит.

Так вот зачем были нужны Идову и Хёведес

«Идову сыграл достаточно неплохо. Он на этой позиции играл в сборной Нигерии, в «Амкаре». Тройка центральных тоже была на своих местах. Никто не играл на неудобном для себя месте», — так главный тренер «Локомотива» объяснил своё решение выставить в старте на еврокубковый матч двух игроков, имеющих на двоих 9 проведённых в играх чемпионата минут. Сёмина можно понять. У Хёведеса огромный опыт игры в разных модулях за «Шальке» и сборную. В «Амкаре» Идову исполнял и вингбека, и крайнего центрального защитника, так что нигериец и сам кого угодно научит игре в три защитника. Лысов, напротив, ранее почти не пробовался в роли вингбека, закрывающего весь фланг, а имевший схожую роль в сборной Польши Рыбусь травмирован. Так что выбор логичен.

Проблемы в обороне «Локомотива» в меньшей мере касались перехода на игру в пять защитников и были завязаны скорее на недисциплинированной игре без мяча линии полузащиты. В начале матча турки предсказуемо давили на левый край обороны «Локомотива» — при позиционной обороне москвичи располагались 5-4-1 с Алексеем Миранчуком справа и Ману Фернандешем слева на флангах полузащиты. В персональной опеке португалец недорабатывает по игроку и ориентирован на мяч.

С первых минут Фернандеш начал оставлять Идову одного против Линнеса и Акбабы, а в эпизодах 1 на 1 против игрока с мячом только обозначал давление, позволяя сопернику подготовить передачу или сместиться в центр. После такой недоработки «Локомотив» получил первый гол, ещё несколько приводили к опасным атакам у ворот Гилерме. Тем же в первые полчаса матча отмечался и Алексей Миранчук. «Галатасарай» пользовался разрезающими линии передачами и выходил на свободное пространство через ложные открывания. Одного из центральных защитников «Локомотива» уводили глубоко во фланг Акбаба или Родригес.

Во второй половине первого тайма «Локомотив» показал, что должен был представлять собой в позиционной обороне с первых минут матча. Команда выстроилась в организованный персонально ориентированный средний блок 2-3 с поднимающимся в первую линию прессинга Крыховяком и встречала игроков «Галатасарая» у центральной линии. Именно с движения по игроку Крыховяка начинался командный прессинг на чужой половине поля. Триггер – передача крайнему защитнику хозяев.

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Если возвращаться к Идову и Хёведесу, то вопросов к ним практически нет. Идову провёл отличный матч, совершил 5 отборов, несколько раз отработал до конца очень неприятные для команды эпизоды и, смещаясь, страховал партнёров не в своей зоне. Учитывая травму Рыбуся и слабую игру Лысова против «Динамо», Идову точно заслужил шанс проявить себя в основном составе.

К Хёведесу можно придраться за слишком пассивную для крайнего центрального защитника игру. Пятёрка в линию предполагает постоянные смещения одного из игроков обороны в опорную зону для подстраховки центральных полузащитников команды. Иногда немец забывал об этом и плассировался перед игроком «Галатасарая» у своей штрафной – у соперника появлялось несколько лишних секунд для принятия решения.

Перегруз левого фланга Миранчуком, Фарфаном и Фернандешем

Начало матча «Локомотиву» не удалось не только в обороне. Гости полностью отдали инициативу и как можно быстрее расставались с мячом забросами на Фарфана. Даже в таких эпизодах перуанец цеплялся за мячи, но отыграться ему зачастую было не с кем. Придя в себя, «Локомотив» стал давить на слабые места турок.

На фланге Игнатьева у «Локомотива» не получалось практически ничего, поэтому, завладев мячом, гости атаковали преимущественно через левый край. К Идову смещались Фернандеш и Фарфан. Португалец стягивал на себя двух игроков соперника и либо самостоятельно проходил по флангу и навешивал, либо через короткий розыгрыш в треугольнике передачей пытался вывести Фарфана на свободное пространство под навес либо перевод на противоположный фланг. В финальной трети Крыховяк редко смещался в зону мяча и уходил в штрафную бороться на втором этаже.

Во втором тайме в проблемный для турок фланг стал подключаться Алексей Миранчук. Несколько раз «Локомотив» пользовался недоработками Акбабы по игроку и выводил Алексея на свободное пространство. В таких случаях на фланге создавался квадрат 4vs4, в котором Идову должен был располагаться широко и отвлекать на себя фулбека гостей.

Без мяча «Галатасарай» слаб в переходных фазах

Если «Локомотиву» не удавалось ничего придумать на левом фланге, шла либо диагональ на противоположный фланг, где Игнатьеву помогал Крыховяк, либо передача назад на Денисова или Чорлуку. Из переводов на правый край не удалось выжать толком ничего, а вот на смене закрытого и открытого мяча гости регулярно ловили «Галатасарай».

При закрытом мяче линия полузащиты «Галатасарая» поднималась по позициям, при этом центральные полузащитники команды редко оценивали положение соперников на поле. Поэтому при командном движении вперёд организация позиционной обороны хозяев давала сбой. Возникающие зоны между линиями – стихия Алексея Миранчука. Особенно во втором тайме, до пропущенного со штрафного гола, полузащитник «Локомотива» постоянно принимал мяч один и разворачивался лицом к чужим воротам. Главным исполнителем передач на Миранчука стал Чорлука. Когда передача назад шла Денисову, перемещения Алексея иногда оставались незамеченными.

Движение Чорлуки с мячом – альтернативный билд-ап

В организации позиционных атак «Локомотива» важную роль традиционно выполнял Фернандеш. Португалец опускался в опорную зону и открывался в левом полуфланге, чтобы найти смещавшегося под него в глубину Фарфана или располагавшегося на фланге Идову. Фатих Терим постарался не давать полузащитнику «Локомотива» много пространства и в среднем блоке приставил к нему Акбабу.

Когда турки правильно расставлялись и не давали других вариантов для передачи вперёд, кроме длинных забросов, Фернандеш пользовался персональной опекой Акбабы и уводил его за собой в центр. В освободившийся полуфланг поднимался Чорлука и при приёме мяча переводил владение команды на чужую половину поля. Наличие как минимум двух игроков обороны за спиной позволяло хорвату смелее подключаться к атакам и пользоваться поставленным первым пасом.

Кратко о том, что ещё важно

* В начале первого тайма силовой дриблинг Н’Диайе уничтожил прессинг «Локомотива» в средней зоне. За первые 15 минут полузащитник «Галатасарая» совершил 3 успешные обводки с последующим рывком в свободную после ложных открываний вингеров «Галатасарая» полуфланговую зону.

* Слабая игра «Галатасарая» при стандартах. При угловых хозяева оставляли на ближней штанги трёх игроков, ещё одного игрока в неактивную зону уводил Хёведес. При этом «Локомотив» практически не использовал подачи на ближнюю в розыгрышах стандартов. В итоге в зоне подбора оставался как минимум один не закрытый никем игрок «Локомотива».

* «Локомотив» очень обидно отпустил хозяев после 40 минут доминирования на поля. Причина второго гола в потере концентрации Игоря Денисова. Капитан команды выполнял функции разрушителя и фактически оставался единственным опорником «Локомотива». В моменте со вторым голом Денисов заигрался и поднялся необоснованно высоко, почему-то включился в давление по игроку Миранчука, а потом не вернулся на свою позицию при спорном мяче. Подключения Крыховяка в атаку понятны – его есть кому страховать. Денисова страховать оказалось некому.



В материале использованы данные InStat.



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