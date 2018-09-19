«Ярошик прислал смс: «Молодец, Антон! «Спартаку» нужно всегда забивать!»

«Настроение – отличное, просто замечательное!» — признался в самом начале разговора 25-летний футболист, ставший одним из главных героев выходных. Но тут же добавил: «Нужно забывать уже об этой игре и думать о следующей». Тем не менее от обсуждения самого резонансного события 7-го тура Премьер-Лиги, повлекшего за собой странные события в команде Массимо Карреры, было никуда не деться.

О ничьей не думали

— В таких случаях часто спрашивают: «Этот гол – самый важный в вашей карьере?»

— На сегодня — один из самых важных. Я и в прошлом сезоне забивал за «Ахмат» – «Краснодару» дважды, «СКА-Хабаровск». Правда, в первых двух случаях мы всё равно проигрывали 2:3, а в третьем была только ничья. Но каждый мяч всё равно по-своему дорог. Естественно, очень приятно, что мой удар принёс три очка в матче со «Спартаком». Но уверен, что самый важный гол у меня всё-таки впереди.

— При счёте 1:1, когда красно-белые стали поддавливать, не лезли в голову мысли, что и ничья станет неплохим результатом?

— Когда я вышел вместо Иванова, получившего небольшое повреждение, точно об этом не думал. В любой ситуации хочется победить. Да, «Спартак» давил весь второй тайм, очень хотел забить второй гол, но и у нас в этом матче появлялось много моментов, мы здорово выбегали в атаку. Так что ничья не казалась пределом по такому сценарию. Играли на победу!



— В эпизоде с голом вы остались в зоне второго темпа в полном одиночестве. Удивились?

— Не то чтобы удивился… Была атака по правому флангу. Казалось, что мяч уйдёт, но Уциев за счёт своего характера и стремления всегда играть до конца сохранил мяч в подкате. А опорные полузащитники «Спартака» не ожидали, что всё так получится, не побежали за мной. Ризван покатил мне отличную передачу – я и ударил. Красивый гол.



— Тренерский штаб перед матчем обращал ваше внимание на то, что опорники «Спартака» часто недорабатывают в таких ситуациях?

— Мы изучали соперника, знали его слабые стороны. Ими и пользовались все 90 минут. У «Спартака» вообще много футболистов убегает в атаку. Случается, что в обороне остаются один-два человека, которым очень тяжело.



— Какой «Спартак» показался вам мощнее – прошлогодний или нынешний?

— Не буду сравнивать. Это в любом случае сильная команда.

— Сильная?

— Конечно. А разве нет? И по составу, и по игре это один из лучших клубов России, претендент на чемпионство.



— На этот раз показалось, что красно-белые действовали плохо – предсказуемо, медленно.

— Так это в том числе и наша заслуга! Но «Спартак», несмотря на поражение, был и остаётся очень сильной командой, против него никогда не бывает легко. Плюс я понимаю, что ему самому очень тяжело играть в матчах, когда соперники глубоко садятся в оборону.



— А в адрес этих соперников в таких случаях раздаются обвинения в строительстве «автобусов». Видите что-то стыдное в оборонительном подходе?

— Нет. Вообще не вижу. Мы же не только защищались, но и выбегали в контратаки. А отрезками контролировали мяч. Каждый матч – своя история. Глупо выходить играть со «Спартаком» в открытый футбол. Считаю, мы отлично подготовились, выполнили план, набрали три очка и при этом показали неплохую игру.

Кормилец

— Тренерский штаб после победы наградил дополнительными выходными?

— Нет, наоборот! Сначала в раздевалку зашёл президент, поздравил нас. А потом те, кто играл мало (или вообще не выходил), отправились на поле дорабатывать. Футболисты стартового состава совершили пробежку. Все сразу же забыли о результате, никакой эйфории. Весь сезон впереди ведь.



— Мбенгу три года назад за победные голы «Спартаку» дарили машины, причём дважды. А вам?

— Пока ничего не подарили. Может, всё впереди. Если руководство посчитает нужным отблагодарить таким образом – буду рад и не откажусь, ведь автомобиля у меня нет (смеётся). Но если серьёзно, я об этом не думаю и ничего не жду, просто выполняю свою работу.



— Олег Иванов в «Инстаграме» назвал вас кормильцем. Почему?

— Потому что теперь получим премиальные за победу!



— Обычные или повышенные?

— А вот это пусть останется внутриклубным секретом.



— Перед матчем было много разговоров о факторе Пилипчука. Футболисты «Ахмата» наверняка знали историю его болезненного ухода из «Спартака». Была дополнительная мотивация – сыграть в том числе и за Романа Михайловича?

— Мы играли за «Ахмат». За самих себя, за тренерский штаб, за президента, за болельщиков. Большого внимания той истории не придавали.



— Пилипчук помог с анализом соперника?

— Да, очень. Тренерский штаб полностью разобрал «Спартак» — и результат говорит сам за себя.

— Рахимов, когда только возглавил «Ахмат», сразу же сказал, что многое в футболе команды нужно исправлять. Уже почувствовали изменения?

— Я поработал только три-четыре дня после сборной – слишком маленький отрезок для выводов. Но ребята рассказывают, что очень много тренировались во время паузы в чемпионате, в том числе и в двухразовом режиме. А в игре со «Спартаком» однозначно помог ещё и эмоциональный всплеск, который всегда происходит при новом тренере.



— Вы всего год с небольшим в Грозном, но в команде уже четвёртый главный тренер. Постоянные перемены лично вам не доставляют трудностей?

— Такова футбольная жизнь. Естественно, всегда хорошо, когда последовательно работает один специалист, команда при нём сыгрывается, а все футболисты наизусть знают требования. Но и к перестановкам тоже нужно уметь привыкать. Сейчас у нас Рашид Рахимов – и верим, что при нём всё сложится хорошо.

Почти переезд в «Спартак»

— Была информация, что летом вы были одной ногой в «Спартаке». Знали об этом?

— Да, конечно. Но сейчас я футболист «Ахмата». Есть руководство, президент. Они решают и договариваются. В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось. Значит, нужно работать дальше. В дальнейшем всё будет, я уверен.



— Но вы уже представляли себя в Тарасовке?

— Понятное дело, что определённые мысли появлялись, без них никак. Я ведь читаю прессу, разговариваю с агентом. Меня держали в курсе. Знаю, что всё было очень серьёзно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено – значит когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с «Ахматом».



— Камнем преткновения оказалась цена за трансфер?

— Точно не знаю. Руководство мне ничего не объясняло.



— Расстроились? Учитывая ваш насыщенный прошлый год и бурный прогресс, переход в топ-команду мог бы оказаться в тему.

— А я и в «Ахмате» не стою на месте. И уж точно не деградирую. Наоборот! Мне 25 лет, я постоянно выхожу на поле. Самое главное в моём возрасте – игровая практика. Команда у нас хорошая, можно прогрессировать. Убеждён, я по-прежнему расту. Если же появятся предложения в будущем – сделаю ещё один шаг вперёд.



— Помимо «Спартака», в школе которого вы занимались в юношестве, вами за последний год интересовались в «Зените», ЦСКА… Какой вариант стал бы ближе?

— Не думаю в таком ключе. Кто меня больше захочет. Когда был маленьким, играл в школе ЦСКА. Потом – в «Спартаке». Сейчас передо мной выбор не стоит, поэтому вообще голову себе не забиваю.



— Получается, никаких тёплых чувств к «Спартаку» или ЦСКА, несмотря на прошлое, нет?

— Я болею за «Ахмат»! Вот и все мои симпатии.



— Год назад вы впервые получили вызов в сборную. В марте вышли на замену в товарищеском матче с Францией. Но в итоговую заявку на чемпионат мира не попали. Сильный удар?

— Не буду врать: конечно же, очень ждал объявление состава, волновался. Сначала даже немного не понял – РФС огласил два списка, я был в расширенном… Безусловно, мне очень хотелось попасть в команду. Даже просто слетать с ней на сбор уже стало бы большим счастьем, а уж попасть на чемпионат мира… Но я сел и проанализировал, что сделал не так, почему не оказался в заявке. Разобрался. И теперь с этими выводами продолжаю работать. В конце концов, прошлый сезон стал для меня первым в России. Уверен, что ещё сыграю и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Главное – продолжать трудиться.



— А что сделали «не так» в прошлом сезоне?

— Обойдёмся без подробностей. Скажу лишь, что претензии только к самому себе. Во время последних сборов Черчесов объяснил, над чем нужно работать. Буду делать все, чтобы всегда получать вызов.



— Сейчас в стране поколение сильных центральных полузащитников – Зобнин, Кузяев, Головин, Газинский, Ерохин. Конкуренция не пугает?

— Наоборот – подстёгивает к развитию. Не нужно смотреть на кого-то и сравнивать. Следует смотреть на себя и развиваться. Я согласен, что в центральной зоне в России большая группа отличных игроков. Тем не менее Станислав Саламович верит в меня. В свой первый сезон он вызывал меня трижды. Сейчас – ещё раз. Значит, я на правильном пути, нужно продолжать в том же духе.



— Прекрасная игра вашего «испанского» товарища Черышева на чемпионате мира стала сюрпризом для всей страны. А для вас?

— А для меня – нет. Мы ведь знакомы очень давно. Знаю, какой Денис футболист и человек, насколько он трудолюбив, как справлялся с неприятными моментами в карьере и травмами. Сейчас всё, к счастью, хорошо. На чемпионате мира Черышев показал себя во всей красе, хотя уверен, что он способен даже на большее. Очень за него рад. И за сборную – тоже.



— Могли представить, что команда выступит так круто и окажется в шаге от полуфинала?

— Чувствовал, что всё сложится хорошо и из группы мы точно выйдем. Ведь это домашний чемпионат мира, настрой был колоссальным.

Футболка Штранцля

— Не тянет назад в Испанию, где совсем другой уровень футбола?

— Пока – нет. Вообще не думаю об этом. Да, Испания дала мне очень многое. Уехал туда в 17 лет. В России я тогда оказался никому неинтересен, а в «Сарагосе» в меня поверили. Отличная погода, прекрасные поля, классные тренировки, все с мячом — это было отличное время. Потом перешёл в «Вильярреал», где отыграл три года, но немного не повезло с травмами, поэтому не смог пробиться в главную команду. Наступил такой возраст, что уже не мог засиживаться – поэтому и согласился на переезд в Россию. Сейчас мне здесь хорошо.



— Вы рассказывали, как в детстве подавали мячи футболистам «Спартака». Кто был любимым игроком?

— Даже не вспомню сейчас. Если брать остальные клубы, мне нравился Роналдиньо. Но в «Спартаке»… Не знаю. Маленьким я ещё был, ни на кого не равнялся.



— А футболки не просили после матчей?

— Случалось. Выбегал, просил. После Лиги чемпионов даже пару раз. Тогда в команде играли Йиранек, Штранцль. Кажется, майка Штранцля у меня как раз и была.



— Из вашей детской команды «Спартака» кто-то дорос до серьёзного уровня?

— Нет. Только Саша Козлов какое-то время играл. Помните же его? Он вообще был лучшим на всех юношеских турнирах, все индивидуальные призы собирал.



— С кем-нибудь общаетесь из того коллектива?

— Нет. Все контакты растерялись.



— Как так получилось: никто из целого выпуска ведущей академии страны не пробился во взрослый футбол, а вы в детстве не попадали в основной состав этой же команды и не слыли её главным талантом, зато сделали себе имя и сейчас выступаете на уровне Премьер-Лиги? Есть объяснение?

— У каждого своя история. Да, из моей команды никто не заиграл, но зато посмотрите на сегодняшний «Спартак». Играют молодые ребята: Ломовицкий, Максименко, Рассказов. Всем шанс дать не получится. В разные периоды возникают разные ситуации. Кто знает, если бы я остался в «Спартаке», может, не заиграл бы вообще. В Испании, кстати, то же самое – далеко не все из академий «Вильярреала» и «Сарагосы» дорастают до основы.



— Младший брат Олег возобновил карьеру?

— Пока нет. У него проблемы со спиной. Сейчас прилетел в Грозный, проводим с ним обследования. Дай бог, чтобы всё было нормально и он продолжил карьеру. Ведь Олег очень талантливый!



— Долго уже не играет?

— Да, достаточно. Проблемы со спиной начались ещё тогда, когда мы оба были в «Вильярреале».



— С кем живёте в Грозном?

— С девушкой. Вернее, с почти уже женой. Скоро будем расписываться!



— Когда в последний раз были в Испании?

— Давно. Но планирую в скором времени слетать. У меня по-прежнему вид на жительство, осталось много друзей. Покажу страну супруге.



— С Иржи Ярошиком, мужем вашей сестры Златы, по-прежнему на связи?

— Да, конечно. Он следит за моими выступлениями, постоянно переписываемся. После предыдущего матча, например, прислал сообщение: «Антон, поздравляю с голом! Молодец! «Спартаку» надо всегда забивать!».