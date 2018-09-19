Как ЦСКА поздравлял Фернандеса и гулял по Пльзеню

Отличную традицию ввёл в ЦСКА Виктор Гончаренко. В день важного выездного матча, если погода позволяет, команда выходит на коллективную прогулку – проветриться, поболтать о том о сём, снять напряжение. В этот раз у «армейцев» был дополнительный повод собраться после завтрака в неформальной обстановке. Повод во всех отношениях приятный – 28-й день рождения всеобщего любимца Марио Фернандеса. Даром что по-русски защитник почти не говорит или стесняется говорить – его ценят не за ораторские способности, а совсем за другие качества. За трудолюбие и самоотверженность на поле и доброту, излучаемую в быту.

Погода в Пльзене – под стать торжественному моменту. К тому времени как футболисты собрались у гостиничного крыльца, с чешского неба беззаботно светило солнце, а градусник показывал около «+25». Идеальные условия для неспешной ходьбы, но не беготни на максимальном пульсе. Впрочем, к вечеру жара должна спасть – до комфортных для игры 20-22 градусов.

Как водится, речь перед именинником толкнул главный тренер. Гончаренко, по своему обыкновению, был лаконичен: «Давайте Марио поздравим с днём рождения». Ну а что рассусоливать. Во-первых, «тост должен быть краток, как выстрел», что мы давно уяснили из знаменитого фильма про охоту. А во-вторых, спич Виктора Михайловича и тостом-то не назовёшь. Какой же тост да без бокала? А «армейцам» сейчас не то что бокал – полбокала нельзя. Даже тортика не положено – Лига чемпионов начинается! Может быть, после, но не сейчас.

Тренерский вопрос с подтекстом «Какой лучший для тебя подарок?» не застал Фернандеса врасплох. «Виктория», — моментально нашёлся российский бразилец. Виктория – в смысле победа, а не «Виктория Пльзень». А впрочем, понимайте, как хотите.

Поздравив одноклубника, команда приступила к обходу окрестностей. Ветераны – не правда ли, чудно называть этим словом мужчин чуть за или под 30? – едва ли обнаружили что-то новое. Не далее чем пятилетку назад они здесь останавливались, в этой же гостинице Golden fish («Золотая рыбка» по-нашему). Да и сколько этих «ветеранов» осталось – Акинфеев, Набабкин, Дзагоев, Щенников… Всё.



Остальным «армейцам» только предстоит как следует раззнакомиться друг с другом, понять, кто на что способен в экстремальной ситуации, сыграться. Заметно, что языковой барьер пока немного затрудняет процесс: англоязычные исподволь тянутся к англоязычным, россияне к россиянам. У Марио с Бекао за «связного» с внешним миром Максим Головлёв, главный «армейский» полиглот. Хотя первые успехи в освоении адски сложного для любого латиноамериканца языка Родриго уже делает. Попробуй не сделать с таким учителем, как Михаил Насибов!

Легендарный массажист ЦСКА своим примером доказывает: язык футбола понятен всем. Михаил Николаевич с лёгкостью ладит хоть с Бекао, хоть с японцем Нисимурой, даже по-английски пока говорящим с трудом. Повстречайся ему эскимос — и с ним объяснится! В любом коллективе такие люди ценны, а в коллективе строящемся, молодом – незаменимы.



Главный же вывод по итогам двухдневного наблюдения за «армейцами» сформулирую так: ЦСКА на позитиве подходит к первому матчу Лиги чемпионов. Сохранить бы его к полуночи.