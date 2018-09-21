«Я не могу пить шампанское и постоянно ездить в отпуск. Хочется спасать жизни»

542 человека – столько спас фонд одного из лучших африканских футболистов Нванкво Кану за всё время своего существования. Нигериец уже больше 10 лет помогает людям с проблемами с сердцем, ведь он как никто другой знает, что это такое.

«Понял, что жизнь дана для большего»

Летом 1996 года Кану поехал на летнюю Олимпиаду в составе сборной Нигерии. Для него этот турнир стал триумфальным – на родину команда вернулась с золотом Олимпийских игр. Тем же летом нигериец перешёл из «Аякса» в «Интер». Кану должен был сразу же после медосмотра улететь с командой на сборы, но ему сказали, что он никуда не едет и должен остаться в гостинице. Позже оказалось, что врач итальянцев Пьетро Вольпи во время осмотра услышал странные шумы в сердце, нехарактерные здоровому человеку, поэтому настоял на дополнительном обследовании. Подозрения подтвердились – у Кану был сложный порок сердца.



В октябре нигериец отправился на операцию в Кливленд, в одну из лучших клиник в мире. Все расходы взял на себя «Интер». Четырёхчасовая операция по замене клапана аорты прошла успешно, после чего начался длительный процесс восстановления, на который у Кану ушло 14 месяцев. После этого нигериец играл в футбол ещё 16 лет.

— Эта ситуация изменила мой взгляд на мир, — рассказывал Кану в интервью The Telegraph. — Если вы не были в больнице, то действительно не понимаете, что там происходит. Я понял, что жизнь дана для большего – ты можешь помочь другим. Знаю эту боль, которую я пережил как взрослый. Представьте, каково детям – им ещё сложнее.



Кану решил помогать тем, кто переживает то же, что пережил он сам, поэтому в 2000 году он на свои деньги основал «Фонд сердца Кану» и построил в Нигерии пять кардиоцентров. Все собранные средства идут на оплату дорогостоящих операций, которые проводятся в лучших клиниках Англии, Индии и Судана.

«Я до сих пор помню этот крик»

В отель, где остановилась сборная Нигерии перед матчем Кубка африканский наций зимой 2000 года, залетела женщина с ребёнком на руках. Она умоляла Кану спасти её тяжело больную дочь – маленькой девочке требовалась дорогостоящая операция, денег на которую у семьи не было. По её словам, футболист был их последним шансом на жизнь, поэтому она, узнав о создании «Фонда сердца Кану», выследила сборную Нигерии и решила обратиться к нему лично.



В какой-то момент девочка рухнула на пол.



«Я до сих пор помню этот жуткий крик. Мы должны были взять её и срочно бежать в больницу. Слава богу, она не умерла. В больнице я пообещал женщине, что первым ребёнком, которому мы поможем, будет её дочь», — вспоминал Кану.

Так и получилась: спустя некоторое время Энитон отправилась на операцию в Лондон. Всё прошло успешно, и сейчас девушка уже заканчивает университет.

«Выигрывать трофеи хорошо, но спасать жизни намного важнее»

С тех пор фонд спас ещё 541 человека.



— Мы не останавливаемся, — рассказал Кану. — На прошлой неделе четверо пациентов отправились в Судан, их операции прошли успешно. Ещё шестеро только собираются лечь в больницу.



Фонд Кану сотрудничает с больницами, всё проверяет и всячески взаимодействует с родителями больных детей. Главная цель для Нванкво на данный момент – создать собственные, принадлежащие фонду, кардиологические центры в Африке, которые будут проводить операции на сердце детям до 12 лет бесплатно, а взрослым – частично за счёт фонда.



«Как футболист ты выигрываешь трофеи и чувствуешь себя хорошо. Но спасать жизни намного важнее, — признался он в интервью The Telegraph. – Меня называют легендой, но это не значит, что я должен после завершения карьеры ездить в отпуск, пить шампанское и смотреть телевизор. Я тот, кто хочет спасать жизни людей».