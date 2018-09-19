Трагедия Глушакова. Что делать дальше

«Локомотив» получает 0:3 от «Галатасарая», ЦСКА играет в ЛЧ с «Викторией», «Зенит» с со знаменитым Дзюбой едет в Копенгаген — сейчас этих тем в спортивном поле нет.

Причём, ещё позавчера казалось, что отстранение Глушакова и Ещенко от поездки в Вену станет главной темой месяца и поворотным моментом в стратегии клуба, но уже сегодня вся страна говорит о видео, на котором «капитан «Спартака» отдыхает в бане с проститутками за день до матча».

Сейчас важно ещё раз пересмотреть видео и спокойно разбить ситуацию на логические звенья, который помогут болельщикам сделать чуть более взвешенные выводы.

1. Нам точно ясно, что Глушаков находится в бане с девушкой. Но она одета.

2. Его жена Дарья готовит видеоролик для общественного пользования, что подтверждает вполне анонсная фраза: «Капитан «Спартака» перед игрой «занимается сексом в бане с проститутками».

3. Адвокат Дениса выдаёт версию, что пара давно не живет вместе из-за измены Дарьи, а девушка на видео – просто подруга детства.

Чёрная полоса Глушакова. Скамейка, лайки, развод Миллеровка больше не в тренде.

4. Дарья отвечает, что видео было снято 25 августа, за день до матча «Спартака» с «Динамо», и эта измена вынудила её подать на развод.

5. При этом, если оценить так любимый Глушаковым «инстаграм», то Денис, во-первых, не является подписчиком своей жены. Во-вторых, с июня он не выкладывает общие фотографии.

6. Если сопоставить даты, то 25 августа, уже не живущий с Дарьей Денис, имел полное право находиться в обществе кого угодно. И здесь важно выложить ещё одного фото, сделанное в ресторане у дома Дениса. Он сидит в обнимку с той же особой, которую вполне можно назвать новой девушкой, подругой детства, но вряд ли проституткой, как это подаётся на видео.

7. Читая слова адвоката Глушакова, кажется, что Денис весь в белом. Но, во-первых, это далеко не правда. Во-вторых, важно узнать, не давит ли капитан «Спартака» своими связями в вопросе раздела имущества и детей и не вынуждает ли тем самым жену на крайние меры, включающие подготовку таких роликов.

Налицо грандиозная семейная драма, в которую попали два хороших и сильных человека, их родители и, что важнее, дети. Денису и Дарье можно только посочувствовать и навсегда закрыть эту тему, передав её программам Андрея Малахова, если, конечно, герои захотят обсуждать историю публично.

При этом, мы обязаны сделать вывод, что заявления о том, что Денис вёл разгульный образ жизни и отдыхал в обществе проституток перед матчами «Спартака» — как минимум неправда.

Это важно закрепить.

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Но личные неурядицы, продолжающиеся долгое время, могут объяснить ухудшение игры Глушакова. Разводы и скандалы повлияли ни на одну карьеру. На память приходят случаи с лучшими игроками СНГ новейшего времени – Александра Глеба, Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Деньги на унижение. Глушакову лучше уйти из «Спартака» И не мешать Каррере.

Причём, Глушаков находится в худшем положении. Сначала он выпадает из сборной и не едет на ЧМ. Позже фанаты, в том числе известные, открыто выступают за его уход из команды. Сейчас он не едет на матч с «Рапидом», потому что ставит безобидный лайки под постом актера Назарова, унижающего Карреру.

Но разве мы можем отрицать, что пресловутый лайк материализовался через мысли? Разве нормально, что Денис так и не принёс извинений? Разве логично, что он сделал пост в «инстаграме», а не мгновенно позвонил тренеру, понимая опасность ситуации.

Конечно, главный тренер «Спартака» на пресс-конференции уводит тему в плоскость плохой физической готовности, но это является вполне мудрым финтом, позволяющим не разжигать тему и, в случае чего (возможно, извинений) вернуть Глушакова в состав.

Дело не в лайках. Каррера о том, почему нет Глушакова и Ещенко Министерство правды от тренера «Спартака» — в команде всё хорошо, и она прибавляет.

Не выглядит обделённой без Дениса и команда. Джикия смеется прямо во время вопроса, заданного Каррере про Глушакова.

Игроки на стадионе выполняют упражнения Рауля Рианчо в атмосфере, ничем не отличающейся от обычной.

И если «Спартак» успешно пройдет раунд ЛЕ и сыграет в дерби с ЦСКА, то карьере Глушакова в клубе придёт конец, а окончательно в бан его уведет возвращение Романа Еремёнко.

Заслуженным ли будет финал? Теперь – да, безусловно. Глушаков заигрался, потерялся и попал в череду неудач. Но вот справедливым ли – вряд ли. Ведь во всем виноват не только он.

***

Самый сложный вопрос сейчас – что же может спасти Глушакова?

Возможно, ему нужно честно рассказать о своих проблемах, подвести черту и начать жизнь, карьеру в «Спартаке» и отношения с тренером заново.

Возможно, ему стоит просто найти новый клуб, оставив амбиции и желание закончить карьеру в Москве.

Возможно, необходимо просто отсидеться и посмотреть, что будет с его нынешним клубом хотя бы до зимы, хотя при любых результатах, качестве игры и всем остальном – именно капитан в глазах публики останется главным виновником неудач «Спартака».

Как пел классик современного репа: «Жизнь кудрявая, как Валера Карпин». И у Глушакова сейчас, возможно, самый сложный и тяжелый её завиток. Остается лишь пожелать тем, кто сейчас добивает и гноит капитана «Спартака», никогда не сталкиваться с таким в жизни.