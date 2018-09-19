Дзюба забил в Копенгагене ударом скорпиона. Пока лишь в пустые ворота

«Зениту» предстоит сыграть в городе велосипедов. Их тут немыслимое количество. Гоняют и дети, и бабульки. В центре города просто горы припаркованных велосипедов.

Фото: «Чемпионат»

Копенгаген в 10 раз меньше Питера. Вся Дания – около шести миллионов человек, как и Петербург. Копенгаген – ухоженный, дома будто сказочные. При этом ничто не говорит о матче. За несколько часов хождения по городу не удалось обнаружить ни одной афиши.

Фото: «Чемпионат»

А вот стадион здесь достаточно большой по местным меркам – на 38 тысяч. По словам местных журналистов завтра он будет заполнен в лучшем случае наполовину. Даже несмотря на надпись с центральной трибуны: «Давайте выпьем за лучшего 12-го игрока в Дании».

Фото: «Чемпионат»

Одним из символов «Копенгагена» остается главный тренер Столе Сольбаккен. Норвежец сначала играл за этот клуб, а теперь в общей сложности 10 лет тренирует (с 2006 по 2011 год и с 2013 по сегодняшний день). Пресс-конференция с участием Сольбаккена началась с двуручного фейспалма. Затем его лицо еще исказилось. Страшно представить, о чем думал тренер в этот момент.

А вот о футболе Сольбаккен рассуждает весьма здраво.



– Можете выделить кого-то из футболистов «Зенита»?

– Могу перечислить немало. Например многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец (Паредес, судя по всему. – Прим. «Чемпионат») с пасом, в том числе с длинным. Понятно, что Иванович – босс в защитной четвёрке. У «Зенита» отличный микс из футболистов.

– А что можете сказать о футболе Семака?

– У него отработана система 4-2-3-1. У команды есть баланс – в том числе при игре на флангах. Соперник умеет играть в длинные передачи на одного или двух больших нападающих. При этом «Зенит» хорош и при игре в короткий пас.

– В квалификации ЛЕ вы прошли «Аталанту». Чем «Зенит» отличается от итальянцев?

– В каком-то смысле теперь нам проще подготовиться. У «Аталанты» 25 футболистов примерного одного уровня. У «Зенита» же – 13-14. На этот раз нам понятнее, кто именно против нас сыграет.

Спустя два часа после тренировки «Копенгагена» на том же стадионе провели занятие зенитовцы. Как всегда солировал Дзюба, который что-то рассказывал партнёрам. Кроме того, Артём забил в пустые ворота ударом скорпиона.

Сергей Семак на пресс-конференции следовал своей манере – спокоен как удав:



– «Зенит» неудачно провел оба выездных матча в этом сезоне ЛЕ. Почему?

– Мы провели много игр на выезде. Когда-то победили, когда-то – нет. В выездной встрече с «Мольде» счёт нас устроил. Игра в Минске? Случаются и такие матчи. Не вижу тут проблемы.

– Сольбаккен сказал, что у «Зенита» более понятный состав, чем у «Аталанты» с 25 футболистами одного уровня. Согласны, что у вас более ограниченная обойма?

– Я уже говорил: на мой взгляд мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача работать и давать результат. Да, вариативность небольшая, ждём возвращения травмированных, тогда будет больше возможностей для ротации.

– Комментатор Геннадий Орлов сказал, что чуть ли не до конца сезона выбыл Юрий Жирков. Можете пояснить, что с ним?

– Ждём, насколько лечение принесет результат. Возможно, обойдётся без операции. У меня нет информации на какой срок выбыл Жирков.

– Кокорин надеялся вернуться на поле после паузы на сборную. Он прилетел с командой?

– Нет, не прилетел, но уже начал тренироваться в общей группе. Мы ждём его возвращения.