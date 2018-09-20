Бунт против Карреры. Кто победил?

Каковы были бы главные новости дня, если бы в нём не было игр Лиги чемпионов. А об итогах матчей ЛЧ будет отдельная статья.

Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты



Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах рассмотрения инцидентов, произошедших во время матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ахмат». В ходе встречи на трибунах красно-белых появился несогласованный баннер в поддержку Юрия Буданова следующего содержания: «Юрий Буданов – герой России».



«Мы рассматривали матч как из рапорта делегата, так и от службы Алексея Смертина. Нам поступило видео, где болельщики «Спартака» скандировали на 20-й минуте оскорбительные выкрики в адрес происхождения болельщиков «Ахмата».

Также нам были представлены фотографии от департамента безопасности РФС. На первой – несогласованный баннер, на второй – Александр Селихов. Александр был вызван на заседание, на заседании присутствовал заместитель Смертина – Баранов. По скандированию оскорбительных выражений в адрес происхождения болельщиков «Ахмата», «Спартак» оштрафован на 140 тыс. рублей. За появление несогласованного баннера «Спартак» оштрафован на 20 тыс.



За публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать Александра Селихова на 50 тыс., дисквалифицировать на два матча условно до конца сезона-2018/2019», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Глушаков и Ещенко не полетели со «Спартаком» на матч с «Рапидом»



Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели вместе с командой на первый матч Лиги Европы с венским «Рапидом», который 20 сентября состоится в Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Накануне появилась информация, что оба игрока отстранены от тренировочного процесса с основной командой. Напомним, Ещенко и Глушаков лайкнули видео актёра и болельщика клуба Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения команды в домашнем матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). При этом Глушаков позже заявил, что не ставил лайк ролику.

Дело не в лайках. Каррера о том, почему нет Глушакова и Ещенко Министерство правды от тренера «Спартака» — в команде всё хорошо, и она прибавляет.

Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ «лавка» короче



Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели с командой на выездной матч группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».



«Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы «лавка» короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов», — передаёт слова Карреры корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Егоров.

Кафельников: знаю, что Зобнин отказался поддерживать бунт против Карреры



Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников в своём «твиттере» поделился информацией о конфликте между главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и группой футболистов, среди которых Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.

«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляет бунт Глушаков, Комбаров и Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.Сразу видно, кто из чего сделан», — написал Кафельников.



Ранее от работы с основным составом «Спартака» были отстранены Глушаков и Андрей Ещенко, лайкнувшие ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал Карреру. Сегодня, 19 сентября, красно-белые без наказанных игроков вылетели в Вену на матч Лиги Европы с «Рапидом».

Супруга Глушакова подала на мужа судебный иск



Дарья Глушакова, супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, подала на капитана красно-белых судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».



Отмечается, что иск был зарегистрирован 13 сентября, а беседа назначена на 24 сентября в 14:30 по московскому времени.



Ранее адвокат Марина Дубровская сообщила, что к ней обратился Глушаков, который принял решение развестись с супругой. По информации источников в окружении спортсмена, причина раздора между супругами — близкие отношения Дарьи с другим мужчиной, о которых он узнал случайно.

Трагедия Глушакова. Что делать дальше Всё плохо.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может стать главой АПЛ



Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр является одним из претендентов на должность главы английской Премьер-лиги, сообщает интернет-издание Daily Mail.



Кандидатура 65-летнего Блэра обсуждалась в неформальной обстановке на последней встрече руководителей клубов АПЛ. Отмечается, что Блэр никогда не был большим поклонником футбола, но его харизма и авторитет могут пригодиться в управлении организацией.



В число других кандидатов на руководящие посты входят бывший глава BT Гэвин Паттерсон и руководитель Sky Sports Барни Фрэнсис.



Действующий глава АПЛ Ричард Скадэмор покинет свой пост в конце года после почти 20 лет работы в организации.



Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год.