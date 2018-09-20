«Был Vagner LOVE, теперь ChaLOVE»

Дзюба помог выразить эмоции «армейских» болельщиков.
Судья чудил не только в матче нашей команды, кто-то даже смог косвенно связать два события.
Казалось, что уже нужно собирать петиции, но не тут-то было.
Я угадаю эту мелодию с четырёх нот…
Коротко и лаконично.
Такая ничья и вправду равноценна победе.
Кто-то даже находил время оторваться от такого интересного второго тайма.
ЦСКА, ну, пожалуйста!
Не будем лукавить, если скажем, что эта картинка отражает настроение всей «армейской» торсиды.
Запомните, главное ведь это любовь.