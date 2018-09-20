«Был Vagner LOVE, теперь ChaLOVE»

Болельщики в соцсетях о матче «Виктория Пльзень» — ЦСКА.

Дзюба помог выразить эмоции «армейских» болельщиков.

Судья чудил не только в матче нашей команды, кто-то даже смог косвенно связать два события.

Казалось, что уже нужно собирать петиции, но не тут-то было.

Я угадаю эту мелодию с четырёх нот…

Коротко и лаконично.

Такая ничья и вправду равноценна победе.

Кто-то даже находил время оторваться от такого интересного второго тайма.

ЦСКА, ну, пожалуйста!

Не будем лукавить, если скажем, что эта картинка отражает настроение всей «армейской» торсиды.

Запомните, главное ведь это любовь.