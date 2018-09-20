Каррера снова показал себя мужиком. Когда он проявит себя как тренер?

Массимо повезло. Если, конечно, такое слово вообще уместно в ситуации, когда проигран последний матч, напряжение достигло апогея, а в клубе творятся непонятные вещи. Но мы сейчас говорим не столько о «Спартаке» в целом, сколько персонально о Каррере.

Почему повезло? Да ведь если бы не случилась эта абсурдная история с лайками, все – в том числе и болельщики – в три дня между двумя матчами обсуждали бы сам футбол. Пересматривали бы последнюю игру, критиковали команду, задавали вопросы главному тренеру. И, возможно, кое-где в его решениях разочаровывались.

Трагедия Глушакова. Что делать дальше Всё плохо.

Но подставившиеся Глушаков и Ещенко такой возможности народ лишили. Футбол отошёл на третий план, Каррера, который не только отстранил двух бунтарей от работы, но ещё и «не сдал» их прессе на пресс-конференции, в очередной раз развернул сложную ситуацию в свою пользу и стал героем в глазах болельщиков. Виновные найдены, есть надежда, что дальше всё наладится.

Дело не в лайках. Каррера о том, почему нет Глушакова и Ещенко Министерство правды от тренера «Спартака» — в команде всё хорошо, и она прибавляет.

Только наладится ли? Справится ли Массимо с футбольными проблемами так же блестяще, как и с медийными? Под контролем ли у него вообще ситуация? В этом с каждым днём, с каждым матчем возникает всё больше сомнений.



Вообще, любопытно наблюдать, как меняется репутация итальянца как специалиста. Вспомните его первые интервью после приезда в Россию. В каждом из них он возводил в абсолют роль тактики, постоянно рассуждал, как мало внимания уделяется ей в нашем футболе по сравнению с Италией. Но прошло два года – и уже ходят разговоры, что в чём в чем, а в тактике Каррера как раз не силён. Не буду категорично утверждать, что слухи правдивы, но мы же видим, как сильно меняются взгляды Массимо в зависимости от прихода-ухода помощников.



Новый ассистент – новый футбол. У самостоятельных специалистов так не бывает. Вот и философию Рауля Рианчо, известную и до его прихода в «Спартак», Массимо полностью принял.



Вокруг этих 4-3-3 в последнее время (когда есть пауза между обсуждениями лайков, само собой) всё больше и больше споров. Все прекрасно видят, что система не работает. Кто-то гневно требует отказаться от неё в пользу любой другой, хотя, на мой взгляд, дело не в самих цифрах, а в жёсткости структуры. Приведу несколько собственных впечатлений, не меняющихся второй месяц.



1) В «Спартаке» собраны атакующие футболисты, которые не любят привязываться к одной позиции. Они творческие по натуре, их сильная сторона – импровизация, а вовсе не чёткое выполнение функций в узких рамках. Тот же Ханни большую часть матча с «Ахматом» занимал высокую позицию на левом фланге, оставаясь без мяча. В старой структуре он просто сместился бы в центр и помог создать перегруз зоны.

2) Система провоцирует конфликты при сегодняшнем наборе исполнителей. Уже была история с Ханни, у которого в 4-3-3 пропала любимая позиция «десятки» и он просидел на скамейке весь старт сезона. В любой момент может взорваться и Луис Адриано. С двумя нападающими с первых минут «Спартак» больше не играет. Это не гибкие 4-2-3-1 и тем более не 4-4-2, с которыми красно-белые показывали в прошлом году самый зрелищный футбол. Зе Луиш готов на сегодня лучше – и логично, что он выходит чаще. Но едва ли бразилец с удовольствием смотрит на происходящее.



3) Совсем не работает центральная зона, полузащитники не понимают, как им точно двигаться, плохо оказывают друг другу поддержку. Согласен с мнением, что отстранённый Глушаков среди всех хавбеков как раз лучше всех находил свободные коридоры. Ни Зобнин, ни Попов этим навыком похвастать не могут.



4) Появился акцент на фланговую игру, но до сих пор нет понятной системы прострельных и навесных передач, нет отработанного движения игроков в самой штрафной. Да и качество навесов у футболистов — что у Ещенко, что у Рассказова, что у Комбарова – низкое. Поэтому и забивает пока «Спартак» только со стандартов.

Вы за Карреру или против? Лайк не воробей, вылетит — не поймаешь.

5) Наконец, самое важное. Верят ли сами игроки в новую систему? Нравится ли им она? Некоторое время назад общался не под запись с одним из футболистов (естественно, обойдёмся без фамилий), тот делился первыми впечатлениями: «Пока сложно привыкнуть. Вроде бы всё делаем правильно, как показывали на теории, но постоянно кажется, что не хватает одного человека между линиями. Моё мнение: старая схема нам подходила чуть больше».

Подчеркну, что сказано всё было в очень мягкой форме обычного мнения и без какой-либо критики. А в конце собеседник выразил убеждение, что со временем всё будет хорошо. Не знаю, поверили ли игроки в новую философию сейчас. Но серьёзного прогресса визуально не заметно. Даже после двух недель международной паузы.

«У нас нет ни возможности, ни времени что-то менять. Стараемся работать над ошибками, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений пробовать что-то другое», — сказал Каррера на пресс-конференции.



Его слова абсолютно оправданны: вряд ли возвращение на 4-2-3-1 на сегодня возможно. Уже поздно. Да и не факт, что станет лучше: всё-таки навыки игры по старой системе подзабыты. Но Каррера наверняка понимает, что наступил тот самый отрезок, когда новые идеи его тренерского штаба должны принести если не качественный футбол, то хотя бы результат.



Иначе в любой момент болельщики забудут про Глушакова, Комбарова и Ещенко и начнут задавать вопросы ему.