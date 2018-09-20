Как «Ман Сити» умудрился проиграть дома «Лиону»?

По шкале неожиданности домашнее поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» находится где-то между нападением инопланетян на Нью-Йорк и удалением Криштиану Роналду в дебютном матче ЛЧ в «Ювентусе». Кстати, какие новости из Нью-Йорка? Отбились?

Самая бесполезная работа в мире Увольте судей за воротами и наймите VAR.

«Сити» проиграл в матче, в котором был абсолютным фаворитом (котировки доходили до 1.3). Такое событие нуждается в осмыслении. Как вообще это получилось? Конечно, рассуждать задним числом легко. Даже с учётом всех обстоятельств, которые вскрылись уже по ходу матча, ставить на победу гостей было бы как минимум странно.

Недооценка соперника

Особенно сильно недооценка соперника была заметна в первом тайме. «Сити» играл в привычном стиле: владел мячом 66% времени, разыгрывал через мелкий пас, контролировал игру на чужой трети поля. Вот только всё это было слишком расслабленно. Глупые ошибки дважды стоили «Сити» голов: когда Делф промазал по мячу и когда обрезался Фернандиньо, но небрежность проявлялась не только в этих эпизодах, а вообще на протяжении всего матча.

Фернандиньо обрезал команду на второй гол, но его действия при первом голе были ещё хуже. Сначала он сыграл на подборе и промахнулся мимо мяча. Через пять секунд он отдал неточный пас на Бернарду Силву. «Лион» перехватил мяч, убежал в контратаку и открыл счёт. Делф и Давид Сильва в борьбе за верховой мяч столкнулись друг с другом. Стерлинг запорол две атаки плохой обработкой мяча в опасной зоне.

В отсутствие Де Брёйне, Менди и Зане небрежность наслоилась на нехватку креативности в продвижении мяча. «Сити» доминировал, но владение было стерильным. С игры из пределов штрафной был нанесён только один удар в створ. Остальные попытки первого тайма, которые дошли до ворот, – два удара Фернандиньо и Лапорта после подач с углового.

Такая небрежная игра могла и не создать «Сити» столько проблем, если бы не одно обстоятельство. Гости забили всё, что могли.

Смертельная реализация «Лиона»

В эпизоде с первым голом защита, безусловно, допустила коллективный провал, что привело к атаке три в три. Но когда Фекир делал голевой пас, на линии мяча находился игрок хозяев. Делф обязан был перехватывать мяч, а удар нанесён с острого угла. Это не явный голевой момент, это блестящая реализация.

Второй гол – то же самое. Обрез Фернандиньо привёл к тому, что Фекир и Депай выбежали два в три. Но Сильва не отпустил Фекира и до самого замаха на удар навязывал борьбу. Стоунс пытался заблокировать удар. Гол с дальней дистанции, из борьбы, почти накрытый защитником и в ближний угол – аплодисменты Фекиру, который выжал из эпизода всё, что можно. Но опять же, этот эпизод трудно назвать явным голевым моментом. Чтобы он им стал, понадобилась блестящая реализация. Такие моменты трудно назвать шансами, которые атакующая команда обязана реализовать. Но «Лион» наказывал за ошибки беспощадно.

Отсутствие Гвардиолы

Уже в конце первого тайма стало ясно, что план на игру не работает. Микелю Артете, который управлял командой в отсутствие дисквалифицированного Гвардиолы, надо было срочно что-то менять. Причём не освежать игру новыми футболистами, а вносить коррективы в систему. Жезуса плотно держали, при компактной игре «Лиона» сзади Бернарду Силва выпадал, а Уолкер было малополезен в подключениях к атакам. В перерыве Артета имел прекрасную возможность показать, чего он стоит как самостоятельная, скажем так, тренерская единица. Но он пошёл по наиболее консервативному пути.

Три атакующие замены не привели к смене формации. Зане занял место Бернарду Силвы, а тот спустился в полузащиту вместо ушедшего Гюндогана – это было самым смелым ходом со стороны тренера. Показательно, что даже этого хватило, чтобы вернуться в игру. Зане не боялся принимать решения, и его индивидуальные действия помогли отыграть один гол.

«Лион» перестроился. Через несколько минут после того, как Рафаэл дал Зане легко обыграть себя, он был заменён. У немца стало меньше свободы. Этот эпизод показал, как велик потенциал «Сити» при сложных перестановках, когда креативные игроки хотя бы ненадолго получают больше пространства. Но две другие замены Артеты были строго по позиции. Появились Агуэро вместо Жезуса и Марез вместо Стерлинга, а игра «Сити» не изменилась. Выпустив трёх прекрасных атакующих футболистов со скамейки запасных, «Сити» всё равно остался безыдейной командой, которая не провоцировала соперника на создание зон, а перекатывала мяч в расчёте на ошибку.

«Сити» ещё прибавит. Но для побед над клубами из топ-6 хватает и этого Быстрый разбор главной игры тура АПЛ.

В концовке удалось создать два полуопасных момента, один из них – снова за счёт активности Зане, который проскочил соперников на дриблинге и отдал пас под удар на Агуэро из-за штрафной. На последних минутах аргентинец ударил в створ из штрафной.

Неплохо, но не настолько, чтобы удержаться от вопроса: и это всё? Лучший момент второго тайма всё-таки был у «Лиона», потому что удар Депая после очередного провала защиты, пусть и не 100-процентный, всё же более явный, чем 20 суетливых попыток пробить Лопеша, которые предприняли хозяева с 46-й минуты по 93-ю.

Небрежная игра, вызванная, скорее всего, недооценкой соперника. Невезение с блестящей реализацией «Лиона» и безыдейность тренера, который боялся что-то менять. В сумме этого оказалось достаточно, чтобы превратить фантастический «Сити» прошлого сезона в вялую массу передающих друг другу ответственность игроков, которые умеют держать мяч, но не знают, что с ним делать.

Поражение в первом туре не слишком скажется на турнирных перспективах команды в группе. Скорее, это полезный удар по самолюбию, который должен помочь в следующем матче, где «Сити» будет явным фаворитом, бегать с первых минут и не зевать при приёме мяча.