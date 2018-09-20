Федун всё видит. Этот «Спартак» — «не то»

Зато в Австрии мы опять убедились: в команде всё хорошо.

«Спартак» пропускал и был немощен в атаке. Леонид Федун сидел прямо за скамейкой Карреры с семьёй и смотрел на всё смиренно, с понимающей улыбкой.

***

А вообще австрийская Европа оказалась слишком свободной. Если в Севилье россиян отсеивали по паспортам, били дубинками и гнали от стадиона, топча лошадьми, то в Австрии сначала не пускали на стадион разве что с баночным пивом, а затем и вовсе пригласили отдохнуть на гостевом секторе.

Всё складывалось удивительно удобно.

1. Прямо у касс стояли спекулянты, отдавая стопки билетов чуть дороже номинала. Полиции рядом не было.

2. На трибуны запускали с пивными бокалами, предлагая лишь допить из жестяных банок. Паспорта, конечно же, не проверяли.



3. Позволили российским болельщикам собраться вместе на одном секторе, зарядить «Боже, „Спартак“ храни» громче всего стадиона и спеть «Москву» Магомаева. Охраняли эту запрещённую группу лишь три стюарда, да и то недолго. На 30-й минуте болельщиков «Спартака» пересадили на гостевой сектор, мило собирая их со всего стадиона.

Надеемся, что УЕФА не предъявит претензий ни «Спартаку», ни «Рапиду». Ведь это была настоящая футбольная любовь! Да и все запреты были абсолютно неожиданными.

По нашим подсчётам на трибунах стадиона «Рапида» было около 200 фанатов «Спартака», среди которых была одна самозванная жена Дениса Глушакова.

И настоящий Леонид Федун с семьёй.

И ведь нельзя сказать, что президент «Спартака» был зол или взволнован. По ходу первого тайма он играл с внуком и без огорчения, скорее восхищённо, реагировал на промахи молодых москвичей.

Вот Тимофеев не смог замкнуть навес с фланга. Вот Ломовицкий хорошо обострил, но ошибся в дриблинге. Вот Рассказов опять много пробежал, но чуть не прошла передача. Не беда.

Во втором всё стало немного хуже. Вот пропустили с углового — Федун чуть поджал губы.

Вот Фернандо попал в перекладину со штрафного — обидно, ведь по-другому, не со стандартов, «Спартак» давно не забивает. Вот второй гол после провала в центре. Смирение — а что ещё тут сделаешь?!

Появилось ощущение, что вот такой «Спартак», на равных играющий с седьмой командой Австрии, президенту клуба если и не нравится, то приятен. У него есть молодая, экспериментальная команда, в которой много своих воспитанников, которые, есть надежда, вырастут.

А может и нет.

В запасе, правда, есть ещё Самедов, Адриано, Ханни. Да что уж об этом.

А с другой-то стороны, ну а чего ждать от «Спартака»?! Чем он лучше «Рапида»?!

Да ничем, получается.

Болельщики из Австрии ни одного игрока из «Спартака» не знали, да и после матча вряд ли приметили.

На поле было «не то» имени тандема «Каррера-Рианчо», ну так тактика 4-3-3 пока только строится. Есть даже цель: может, в ближайших турах команде даже удастся забить мяч с игры.

Так что, как сказал Массимо на пресс-конференции, в «Спартаке» всё хорошо. И Федун это всё видел. Только на этот раз сказать ему даже было нечего.

Главное сейчас — не критиковать и поддержать тренера и дать ему спокойно поработать. Ведь мы все верим!