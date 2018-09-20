Каррера: готов к решению руководства, но сам я не уйду

После поражения от «Рапида» главный тренер красно-белых говорил о том, что доволен командой.

— Расскажите, за счёт чего «Спартак» должен был побежать?

— У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае, счёт бы оказался другим. Они забили два гола после наших ошибок. Вот и всё.

— Заходил ли в раздевалку Леонид Федун?

— Нет, я лично президента не видел.

— Насколько сильно сказываются потери: Жиго, Промеса, Адриано??

— Мы знакомы с качествами Адриано и Квинси, они особенно важны в фазе атаке. Квинси больше нет, Адриано дисквалифицирован. Мы пытаемся подобрать тех, кто больше подходит к этой работе.

— Зе Луиш выходит и в старте в РПЛ. Значит ли это, что Адриано не в форме?

— Луис Адриано после паузы во время матчей сборной получил три лишних выходных, его мама болеет. Поэтому у него не было сил на 90 минут.

— «Спартак» проиграл два матча подряд. Менеджмент известен импульсивными решениям. Готовы ли к отставке после ЦСКА?

— Всё это не зависит от меня, я продолжаю выполнять свою работу. Выбор предстоит руководству.

— Но вы сами хотите остаться, чтобы не произошло?

— Я не намерен уходить, почему у меня должно быть такое желание?

— Вы выпускаете молодёжь, но оставляете на лавке Ташаева и Ханни, а ещё и Самедова. В чем причина?

— В определенные моменты делаешь выбор – потом проще судить о действиях тренера, когда результат уже известен. Ханни — я предпочел не рисковать им, у него мышечная усталость. Даже не хотел брать его с собой на лавку, потому что не понимал, сколько он выдержит на поле.

— После матча вы сразу ушли в раздевалку. Почему?

— Я всегда так поступал. Каждый матч особенный, отличается один от другого. Я же все равно общаюсь с командой в раздевалке.

— Что на этот раз сказали в раздевалке?

— Я сказал, что надо держать выше головы. На поле игроки выложились на сто процентов. Когда игрок отдаётся на поле на сто процентов – я доволен. Можно выигрывать, проигрывать, ошибаться, главное, чтобы выглядели на все сто.

— Тимофеев, когда уходил с поля, его можно было выжимать. В чём тогда секрет победы «Рапида»: они переиграли тактически, ментально?

— Первый гол — они забили со стандарта, с углового. По сути, у них не было ярких голевых моментов, мы знали, что у них качественные игроки впереди, но я не считаю, что у них было много моментов.

На этом Леонид Трахтенберг завершил пресс-конференцию. Австрийцы ждали своего тренера. Следующее общение с Каррерой – после дерби.